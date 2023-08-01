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Комиксы в стиле "Да, но", разоблачающие нелепость современного мира

Комиксы в стиле "Да, но", разоблачающие нелепость современного мира

Автор:
01 августа 2023 10:58
Сообщество : Комиксы
Метки: Автор   Гудим   да но   забавные картинки   интересно   комиксы   прикольно   фото   художник   
1127
18

Да, Но (Yes, But) — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Впервые такие комиксы автор выпустил в 2020 году. И по сей день создаёт разные ситуации, которые триггерят людей.

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Метки: Автор   Гудим   да но   забавные картинки   интересно   комиксы   прикольно   фото   художник   
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194
007 49 минут назад
Хрень какая-то.
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546
Anatolij Секунду назад
Не, не зашло. Какое-то нытье инфантила!!!
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61k
doker 20 минут назад
Включите кондиционер.
Если в стакан воды 36,6 градусов добавить воду 36,6 градусов - температура будет 36,6 градусов.
Всё остальное - вечный двигатель.
Там проблема в усиленном потоотделении.
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8k
sedoisever Полчаса назад
"Нелепости современного мира"? Я вижу тупость того, кто это придумал и того, кто это сюда притащил...
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