Комиксы в стиле "Да, но", разоблачающие нелепость современного мира

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Да, Но (Yes, But) — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Впервые такие комиксы автор выпустил в 2020 году. И по сей день создаёт разные ситуации, которые триггерят людей.
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Если в стакан воды 36,6 градусов добавить воду 36,6 градусов - температура будет 36,6 градусов.
Всё остальное - вечный двигатель.
Там проблема в усиленном потоотделении.