Комиксы в стиле "Да, но", разоблачающие нелепость современного мира

Да, Но (Yes, But) — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Впервые такие комиксы автор выпустил в 2020 году. И по сей день создаёт разные ситуации, которые триггерят людей.