17 замораживающих снимков, в которых вся боль этого времени года

В знаменитой песне есть слова, что каждая погода - благодать. Конечно зима - хороший сезон, когда вы живёте в жаркой стране, и устали от постоянного зноя. Но если ваш дом располагается в ледяном краю, то вам знакомы все "прелести" суровой стужи не понаслышке. В этом посте вы увидите вызывающие дрожь снимки, из самых холодных уголков земли.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей
- 15 угарных снимков, доказывающих, что с котиками не соскучишься
- Чукотка после снежной бури
- 15 своевременных снимков, на которых чему быть, того не миновать
- Взгляд на зиму с квадрокоптера
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Интересно, с водой или ослиной мочой?