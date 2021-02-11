17 замораживающих снимков, в которых вся боль этого времени года

В знаменитой песне есть слова, что каждая погода - благодать. Конечно зима - хороший сезон, когда вы живёте в жаркой стране, и устали от постоянного зноя. Но если ваш дом располагается в ледяном краю, то вам знакомы все "прелести" суровой стужи не понаслышке. В этом посте вы увидите вызывающие дрожь снимки, из самых холодных уголков земли.