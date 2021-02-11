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17 замораживающих снимков, в которых вся боль этого времени года

17 замораживающих снимков, в которых вся боль этого времени года (18 фото)

Автор:
11 февраля 2021 22:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Замораживающие   боль   дрожь   зима   ледяной   снимки   
1114
18

В знаменитой песне есть слова, что каждая погода - благодать. Конечно зима - хороший сезон, когда вы живёте в жаркой стране, и устали от постоянного зноя. Но если ваш дом располагается в ледяном краю, то вам знакомы все "прелести" суровой стужи не понаслышке. В этом посте вы увидите вызывающие дрожь снимки, из самых холодных уголков земли.

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Метки: Время   Замораживающие   боль   дрожь   зима   ледяной   снимки   
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9  комментариев
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10k
ss Час назад
Нихрена себе они бензин бодяжат!!!...

Интересно, с водой или ослиной мочой?
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436
А я несу пакетик 37 минут назад
Комментарий к фото
у него обморожение ушей и лица
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65k
Варакин Алексей 37 минут назад
Ссылка coub.com
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178
АНДРЕЙ 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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10k
Хью́берт 48 минут назад
Смешного както мало.
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12k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
ЧУВААААААААААААААААК!
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14k
vikklu 58 минут назад
А я любую погоду люблю, кроме жары выше 35 градусов и промозглого ветра с дождём при +1. Была бы одежда по сезону.
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1k
Ясный Пень vikklu 38 минут назад
А я люблю любую выше -35 . Сегодня утром

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