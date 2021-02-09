Воркута - медленно исчезающий город

Воркута и окрестные посёлки - пример стратегии "управляемого сжатия": системы переселения оставшихся жителей отдалённых районов и посёлков в центральную часть города.
Целиком покинутые улицы и районы выглядят фантастически! Жилые дома и магазины, школы и училища, спортивные комплексы и дома культуры - здесь просто нереальное количество всего этого.
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Мёртвые здания Волгограда. Городской портал v1. ru
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