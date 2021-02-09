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Воркута - медленно исчезающий город

Воркута - медленно исчезающий город (9 фото)

Автор:
09 февраля 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Воркута   город   жизнь   заброшенное место   зима   мороз   фотография   
1742
9
Воркута и окрестные посёлки - пример стратегии "управляемого сжатия": системы переселения оставшихся жителей отдалённых районов и посёлков в центральную часть города.
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Метки: Воркута   город   жизнь   заброшенное место   зима   мороз   фотография   
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34k
dima423 Час назад
ну немного жалко конечно...но в целом я на 1000% согласен что там жить невозможно и надо оттуда при случае валить) У меня есть знакомые которые оттуда сами свалили в москву, а потом и родителей переселили в крым)) За то представляю какой КАЙФ после воркуты в крыму на старости лет))
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3k
Петр 4 минуты назад
На первом фото улица очищена от снега! Лучше, чем в столице чистят)
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−78
Georg 12 минут назад
С Воркутой, дело понятное, куда разумнее там работать по вахте. Н е место для жизни. Но почему умирает Волгоград, непонятно.
Мёртвые здания Волгограда. Городской портал v1. ru
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4k
Пепелац Georg 4 минуты назад
Потому что после Шабунина и Максюты небыло ни одного местного, приличного губера. Все по принципу приехал, украл, в европу.
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4k
dima 12 минут назад
первое фото- мой родной поселок Заполярный, не сам город, там даже видно школу и дом, в котором прошли юные годы, а на заднем плане ЦОФ (центральная обогатительная фабрика) саму шахту не видно, она в другой стороне и до нее ходил автобус. А на самом деле если отбросить стереотипы о Воркуте, до 90-х годов очень даже хорошо жили, из-за влажности или чего еще, но мороз в -30 там и в средней полосе- это 2 разные вещи, когда были актированные дни(из-за погоды в школу можно было не идти) мы с пацанами гуляли, прыгали с крыш в сугробы
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2k
portroy 21 минуту назад
Готовые декорации для съемок постапокалипсиса. Снимаю шляпу перед людьми, которые там не просто выживают, а работают и развиваются.
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3k
Горожанин Час назад
А в чем загадка? Если уголь все меньше востребован. А именно за счёт уледобычи город возник и жил. Если государство целенаправленно круто оплачивает переезд воркутинцев в другие края, оплачивает покупку качеситвенного жилья переезжающим воркутинцам. Это добивались сами люди. Это государство сделало и делает. Так чего же плакаться? Опять плачь либерды?
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1k
Гном Горожанин Час назад
При ссср может и оплатило бы государство и даже квартиры, возможно, дало бы. А при нынешнем нашем царьке - хрен вам. Ему своих жидов-дзюдоистов нужно «кормить»
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3k
Горожанин Гном 53 минуты назад
Все оплачивают бывшим шахтерам. Госпрограмма.
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1k
ых Горожанин 50 минут назад
Что-что оплачивают? Переезд в другие края? Можно подробней. Фиктивные программы можно не указывать. То, что есть на бумаге - нихрена не работает.
https://vk.com/zksvork
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3k
Горожанин ых 3 минуты назад
Не нужно демагогии. При чем здесь индивидуальная жалоба? В программу хотят влезть куча мошенников, не имеющих по закону никакого права на поддержку в рамках данной программы. И пишут они, пишут. Да, как в любом деле в реализации программы есть масса недостатков и злоупотреблений. И что? Правила ПДД теперь тоже отменить, потому что в применении и надзоре есть злоупотребления и преступления? Но я вообще не об этом. А о том, что для жителей Воркуты действует госпрограмма по переселению. И она работает. И десятки, если уже не сотни тысяч жителей уже переехали по этой программе. Так чего же ждать? Естественно в Воркуте становится меньше жителей и дома оставляются целыми кварталами и поселками.
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