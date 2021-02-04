15 угарных снимков, доказывающих, что с котиками не соскучишься

Кошки во все времена имели репутацию таинственных, но забавных и любопытных существ. Они могут неожиданно выскочить откуда угодно, и у них в запасе всегда есть какая-нибудь невероятная выходка. Когда мы видим их уморительные мордахи, наше плохое настроение мгновенно улетучивается, и остаётся только удивляться, как у них это получается...