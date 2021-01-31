Чукотка после снежной бури

Пользователи Сети делятся фотографиями засыпанной снегом Чукотки.
27—28 января в регионе буйствовал мощный циклон из Берингова моря. Он принес на полуостров снег, метели и порывы ветра до 30 м/с.
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Накануне в аэропорту имени Ю. С. Рытхэу в городе Анадырь были задержаны, а затем и отменены вылеты и прилеты всех утренних рейсов. В школах отменили занятия, ряд организаций объявили своим сотрудникам «актировку» — внеплановый оплачиваемый выходной.
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