Взлёт и падение Ту-144

В 1950-е годы, когда отгремела мировая война, наступил расцвет пассажирского авиатранспорта. Но даже на самолете дальние путешествия отнимали много сил и времени, и тогда ведущие державы решили перевести гражданскую авиацию на «сверхзвук»! Первыми разработку сверхзвукового лайнера начали англичане, но быстро поняли: в одиночку такой грандиозный проект не осилить. Великобритания заключает альянс с французами, а проект получает имя «Конкорд», что на обоих языках значит одно и то же - «согласие».

Сверхзвуковой пассажирский самолет был необходим и СССР: основной реактивный пассажирский самолет того времени, Ту-104, от Москвы до Хабаровска летел с двумя дозаправками, Турбовинтовой Ту-114 на дозаправку не садился, но в полете был целых 14 часов. А сверхзвуковой Ту-144 расстояние 8500 километров преодолел бы за 3 с половиной часа!

Аэродинамика Ту 144 была выше, чем у истребителей. авиации оценивают соотношение подъемной силы и аэродинамического сопротивления чем коэффициент больше, тем лучше, У Ту-144 на двойной скорости звука это отношение равнялось 8,1, на «Конкорде» - 7,7, а большинство «МиГов» едва дотягивало до 3,4!

Планер супер самолета на 20% сделали из титана, ведь во время полета фюзеляж разогревался до 200 градусов. Единственный самолет в мире, в котором так же применялся титан,- SR-71, знаменитый «Черный дрозд», сверхзвуковой разведчик из США.

Кабина Ту-144 и «Конкорда» при взлете и посадке опускается - иначе летчики просто не видели бы ВПП! Нос обычных пассажирских самолетов имеет не столь заостренную форму, но за счет этого ухудшается аэродинамика самолета. На «сверхзвуке» это привело бы к дополнительному расходу топлива и опасным нагрузкам на планёр.