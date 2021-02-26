Взлёт и падение Ту-144

1817
17
Ту-144 - первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет. Он не только в два раза превысил скорость звука, но и на десятки лет опередил время. У Ту-144 был лишь один конкурент - европейский «Конкорд». Но почему же эра сверхзвуковых пассажирских перевозок на сегодняшний день так и не началась?
В 1950-е годы, когда отгремела мировая война, наступил расцвет пассажирского авиатранспорта. Но даже на самолете дальние путешествия отнимали много сил и времени, и тогда ведущие державы решили перевести гражданскую авиацию на «сверхзвук»! Первыми разработку сверхзвукового лайнера начали англичане, но быстро поняли: в одиночку такой грандиозный проект не осилить. Великобритания заключает альянс с французами, а проект получает имя «Конкорд», что на обоих языках значит одно и то же - «согласие».
Сверхзвуковой пассажирский самолет был необходим и СССР: основной реактивный пассажирский самолет того времени, Ту-104, от Москвы до Хабаровска летел с двумя дозаправками, Турбовинтовой Ту-114 на дозаправку не садился, но в полете был целых 14 часов. А сверхзвуковой Ту-144 расстояние 8500 километров преодолел бы за 3 с половиной часа!
Аэродинамика Ту 144 была выше, чем у истребителей. авиации оценивают соотношение подъемной силы и аэродинамического сопротивления чем коэффициент больше, тем лучше, У Ту-144 на двойной скорости звука это отношение равнялось 8,1, на «Конкорде» - 7,7, а большинство «МиГов» едва дотягивало до 3,4!
Планер супер самолета на 20% сделали из титана, ведь во время полета фюзеляж разогревался до 200 градусов. Единственный самолет в мире, в котором так же применялся титан,- SR-71, знаменитый «Черный дрозд», сверхзвуковой разведчик из США.
Кабина Ту-144 и «Конкорда» при взлете и посадке опускается - иначе летчики просто не видели бы ВПП! Нос обычных пассажирских самолетов имеет не столь заостренную форму, но за счет этого ухудшается аэродинамика самолета. На «сверхзвуке» это привело бы к дополнительному расходу топлива и опасным нагрузкам на планёр.
Сверхзвуковой пассажирский самолет был необходим и СССР: основной реактивный пассажирский самолет того времени, Ту-104, от Москвы до Хабаровска летел с двумя дозаправками, Турбовинтовой Ту-114 на дозаправку не садился, но в полете был целых 14 часов. А сверхзвуковой Ту-144 расстояние 8500 километров преодолел бы за 3 с половиной часа!
Аэродинамика Ту 144 была выше, чем у истребителей. авиации оценивают соотношение подъемной силы и аэродинамического сопротивления чем коэффициент больше, тем лучше, У Ту-144 на двойной скорости звука это отношение равнялось 8,1, на «Конкорде» - 7,7, а большинство «МиГов» едва дотягивало до 3,4!
Планер супер самолета на 20% сделали из титана, ведь во время полета фюзеляж разогревался до 200 градусов. Единственный самолет в мире, в котором так же применялся титан,- SR-71, знаменитый «Черный дрозд», сверхзвуковой разведчик из США.
Кабина Ту-144 и «Конкорда» при взлете и посадке опускается - иначе летчики просто не видели бы ВПП! Нос обычных пассажирских самолетов имеет не столь заостренную форму, но за счет этого ухудшается аэродинамика самолета. На «сверхзвуке» это привело бы к дополнительному расходу топлива и опасным нагрузкам на планёр.
Несмотря на то, что Ту-144 менее известен, чем его «напарник» Конкорд, первый полет Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда»! Советский самолет первым преодолел и звуковой барьер - это произошло 5 июня 1969 года на высоте 11 ООО метров, А рубеж в 2 Маха Ту-144 взял через год: на высоте 16 300 м самолет развил скорость 2150 км/ч! К сожалению, реальная дальность полета оказалась в полтора раза меньше расчетной - как и англо-французский «Конкорд», Ту-144 потреблял слишком много топлива!
Самолёт сочетал огромное количество передовых разработок и конструкторских решений. Например, убирающиеся на время полёта передние крылья, которые позволяли существенно увеличить маневренность и уменьшить скорость при посадке.
Самолёт сочетал огромное количество передовых разработок и конструкторских решений. Например, убирающиеся на время полёта передние крылья, которые позволяли существенно увеличить маневренность и уменьшить скорость при посадке.
×
Ту-144 мог садиться и взлетать в 18 аэропортах СССР, в то время как Конкорду, чья взлётно-посадочная скорость была на 15% выше, для каждого аэропорта требовался отдельный сертификат на посадку. По словам некоторых специалистов, если бы двигатели Конкорда размещались также, как у Ту-144, то аварии 25 июля 2000 года не произошло бы.
По словам специалистов, конструкция планера Ту-144 была идеальной, недоработки же касались двигателей и различных систем.
Третьего июня 1973 Ту-144 № 77102 разбился во время демонстрационного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Все 6 членов экипажа (Герой СССР, заслуженный летчик-испытатель М. В. Козлов, летчик-испытатель В. М. Молчанов, штурман Г. Н. Баженов, заместитель главного конструктора, инженер генерал-майор В. Н. Бендеров, ведущий инженер Б. А. Первухин, и бортинженер А. И. Дралин) погибли.
Точные причины аварии до сих пор неизвестны, но основними версиями считают слишком резкий манёвр, который экипаж должен был совершить во избежание столкновения с неожиданно появившимся французским «Миражем» (задача лётчика была сфотографировать Ту-144), нарушение системы управления, выпавшая из рук и заклинившая управление кинокамера, либо же нерассчитаность самолёта на маневр, который экипаж попытался совершить.
По словам специалистов, конструкция планера Ту-144 была идеальной, недоработки же касались двигателей и различных систем.
Третьего июня 1973 Ту-144 № 77102 разбился во время демонстрационного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Все 6 членов экипажа (Герой СССР, заслуженный летчик-испытатель М. В. Козлов, летчик-испытатель В. М. Молчанов, штурман Г. Н. Баженов, заместитель главного конструктора, инженер генерал-майор В. Н. Бендеров, ведущий инженер Б. А. Первухин, и бортинженер А. И. Дралин) погибли.
Точные причины аварии до сих пор неизвестны, но основними версиями считают слишком резкий манёвр, который экипаж должен был совершить во избежание столкновения с неожиданно появившимся французским «Миражем» (задача лётчика была сфотографировать Ту-144), нарушение системы управления, выпавшая из рук и заклинившая управление кинокамера, либо же нерассчитаность самолёта на маневр, который экипаж попытался совершить.
ем не менее, Ту-144 стал совершать регулярные рейсы. Первый рабочий рейс был совершён 26 декабря 1975 года на маршруте Москва—Алма-Ата, где самолёт перевёз почту и посылки, а с ноября 1977 года на том же направлении начались и пассажирские перевозки.
Рейсы выполняли только два самолёта — № 77108 и № 77109. Лётчики Аэрофлота летали только в качестве вторых пилотов, командирами же экипажа всегда были лётчики-испытатели ОКБ Туполева. Билет в стоил немалые по тем временам деньги — 82 рубля, а на обычный самолет-48.
Разница была огромной: сверхзвуковые самолеты летали полупустыми, и через 7 месяцев Ту-144 сняли с регулярных рейсов. Похожие проблемы испытывал и «Конкорд»: из Европы в Америку летали всего 14 самолетов, и даже дорогие билеты не могли компенсировать авиакомпаниям огромные расходы на топливо.
Рейсы выполняли только два самолёта — № 77108 и № 77109. Лётчики Аэрофлота летали только в качестве вторых пилотов, командирами же экипажа всегда были лётчики-испытатели ОКБ Туполева. Билет в стоил немалые по тем временам деньги — 82 рубля, а на обычный самолет-48.
Разница была огромной: сверхзвуковые самолеты летали полупустыми, и через 7 месяцев Ту-144 сняли с регулярных рейсов. Похожие проблемы испытывал и «Конкорд»: из Европы в Америку летали всего 14 самолетов, и даже дорогие билеты не могли компенсировать авиакомпаниям огромные расходы на топливо.
Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой.
По словам лётчиков, внештатные ситуации происходили практически в каждом полёте. 23 мая 1978 года произошло второе крушение Ту-144. Улучшенный опытный вариант самолёта, Ту-144Д (№ 77111) после возгорания топлива в зоне мотогондолы 3-ей силовой установки из-за разрушения топливопровода, задымления в кабине и отключения экипажем двух двигателей совершил вынужденную посадку на поле у деревни Ильинский Погост, неподалеку от города Егорьевска. После приземления через форточку кабины экипажа покинули самолет командир экипажа В. Д. Попов, второй пилот Э. В. Елян и штурман В. В. Вязигин. Находившиеся в салоне инженеры В. М. Кулеш, В. А. Исаев, В. Н. Столповский покинули самолет через переднюю входную дверь.
Бортинженеры О. А. Николаев и В. Л. Венедиктов оказались зажатыми на рабочем месте деформировавшимися при посадке конструкциями и погибли. (Отклоненный носовой обтекатель коснулся грунта первым, сработал как нож бульдозера, набирая землю, и провернулся под живот, войдя в фюзеляж.) 1 июня 1978 года Аэрофлот навсегда прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы.
Впоследствии Ту-144Д использовался только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском. В общей сложности, Ту-144 совершил 102 рейса под флагом Аэрофлота, из них 55 — пассажирских (было перевезено 3 194 пассажира).
Позже Ту-144 совершали только испытательные полеты и несколько полетов с целью установления мировых рекордов. С 1995 по 1999 годы один значительно модифицированный Ту-144Д (№77114) под названием Ту-144ЛЛ использовался американским космическим агентством НАСА для исследований в области высокоскоростных коммерческих полётов с целью разработать план для создания нового, современного сверхзвукового пассажирского самолёта.
Бортинженеры О. А. Николаев и В. Л. Венедиктов оказались зажатыми на рабочем месте деформировавшимися при посадке конструкциями и погибли. (Отклоненный носовой обтекатель коснулся грунта первым, сработал как нож бульдозера, набирая землю, и провернулся под живот, войдя в фюзеляж.) 1 июня 1978 года Аэрофлот навсегда прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы.
Впоследствии Ту-144Д использовался только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском. В общей сложности, Ту-144 совершил 102 рейса под флагом Аэрофлота, из них 55 — пассажирских (было перевезено 3 194 пассажира).
Позже Ту-144 совершали только испытательные полеты и несколько полетов с целью установления мировых рекордов. С 1995 по 1999 годы один значительно модифицированный Ту-144Д (№77114) под названием Ту-144ЛЛ использовался американским космическим агентством НАСА для исследований в области высокоскоростных коммерческих полётов с целью разработать план для создания нового, современного сверхзвукового пассажирского самолёта.
Красавец, что не говори.
На Ту-144ЛЛ были установлены двигатели НК-32 в связи с отсутствием пригодных к эксплуатации НК-144 или РД-36-51, аналогичные используемым на Ту-160, разнообразные датчики и испытательная контрольно-записывающая аппаратура.
Всего было построено 16 самолётов Ту-144, которые совершили в общей сложности 2 556 вылетов и налетали 4 110 часов (среди них больше всего, 432 часа, налетал борт 77144). Постройка ещё четырёх самолётов так и не была закончена.
На Ту-144ЛЛ были установлены двигатели НК-32 в связи с отсутствием пригодных к эксплуатации НК-144 или РД-36-51, аналогичные используемым на Ту-160, разнообразные датчики и испытательная контрольно-записывающая аппаратура.
Всего было построено 16 самолётов Ту-144, которые совершили в общей сложности 2 556 вылетов и налетали 4 110 часов (среди них больше всего, 432 часа, налетал борт 77144). Постройка ещё четырёх самолётов так и не была закончена.
Что стало с самолётами
Всего было построено 16 самолётов — борта 68001, 77101, 77102, 77105, 77106, 77107, 77108, 77109, 77110, 77111, 77112, 77113, 77114, 77115, 77116 и 77144.
Оставшихся в летном состоянии в настоящее время не существует. Практически полностью укомплектованы деталями и могут быть восстановлены до лётного состояния борты Ту-144ЛЛ № 77114 и ТУ-144Д № 77115.
Всего было построено 16 самолётов — борта 68001, 77101, 77102, 77105, 77106, 77107, 77108, 77109, 77110, 77111, 77112, 77113, 77114, 77115, 77116 и 77144.
Оставшихся в летном состоянии в настоящее время не существует. Практически полностью укомплектованы деталями и могут быть восстановлены до лётного состояния борты Ту-144ЛЛ № 77114 и ТУ-144Д № 77115.
В восстановимом состоянии:
ТУ-144ЛЛ № 77114, который использовался для тестов НАСА, хранится на аэродроме в Жуковском.
ТУ-144Д № 77115 также хранится на аэродроме в Жуковском. В 2007 году оба самолёта были заново окрашены и выставлены для всеобщего посещения на авиасалоне МАКС-2007.
ТУ-144ЛЛ № 77114, который использовался для тестов НАСА, хранится на аэродроме в Жуковском.
ТУ-144Д № 77115 также хранится на аэродроме в Жуковском. В 2007 году оба самолёта были заново окрашены и выставлены для всеобщего посещения на авиасалоне МАКС-2007.
Самолеты № 77114 и № 77115 будут скорее всего установлены в качестве памятников или экспонироваться на аэродроме в Жуковском.
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 замораживающих снимков, в которых вся боль этого времени года
- Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию
- Письмо времен Второй мировой войны пришло по адресу спустя 78 лет
- Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие
- Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения
75
Понравилось75
Новости партнёров
Загрузка...
Но при этом упускается простой факт.
Ту144 совершил за все время около полусотни пассажирских рейсов. Конкорд же летал почти 30 лет
По сути, для советов постройка первого в мире сверхзвукового самолета - был всего лишь вопрос статуса. В реальности, эксплуатировать такой самолет страна позволить себе не могла.
Ограничение на 500 летных часов на планер (для сравнения у конкорда - это десятки тысяч), по сути доказывает что самолет был одноразовым. Построить... и забыть...
https://zen.yandex.ee/media/leost1976/sovetskii-sverhzvukovoi-cuperbystryi-reaktivnyi-tu144-parit-nad-travoi-v-jukovskom-5d658869394b2a00ae8a1e64https://zen.yandex.ee/media/leost1976/sovetskii-sverhzvukovoi-cuperbystryi-reaktivnyi-tu144-parit-nad-travoi-v-jukovskom-5d658869394b2a00ae8a1e64