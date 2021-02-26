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Взлёт и падение Ту-144

Взлёт и падение Ту-144 (17 фото)

Автор:
26 февраля 2021 13:48
Метки: Время   авиация   страна   
1817
17
Ту-144 - первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет. Он не только в два раза превысил скорость звука, но и на десятки лет опередил время. У Ту-144 был лишь один конкурент - европейский «Конкорд». Но почему же эра сверхзвуковых пассажирских перевозок на сегодняшний день так и не началась?
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Метки: Время   авиация   страна   
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30k
Alex 6 часов назад
Что ни говори, а красивый самолет.
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71
Племянник Путина 2 часа назад
самолёт красивый, салон в нём убогий.
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3k
bumtester 2 часа назад
Не хочу кидать дерьмо на вентилятор, но в статье идет многократное сравнение ту144 и конкорда.
Но при этом упускается простой факт.
Ту144 совершил за все время около полусотни пассажирских рейсов. Конкорд же летал почти 30 лет
По сути, для советов постройка первого в мире сверхзвукового самолета - был всего лишь вопрос статуса. В реальности, эксплуатировать такой самолет страна позволить себе не могла.
Ограничение на 500 летных часов на планер (для сравнения у конкорда - это десятки тысяч), по сути доказывает что самолет был одноразовым. Построить... и забыть...
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1k
DrKlizmi bumtester Полчаса назад
Пошёл ты...
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5k
evenSeven 2 часа назад
До сих пор самый красивый самолет!
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228
Юрий 5 часов назад
Когда был мелким, с родителями летали часто, но на 144 не случилось. Мама его боялась после громкой катастрофы. Но гордость была, наш круче Конкорда.
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3k
bumtester Юрий 2 часа назад
На все время ту144 совершил всего 55 пассажирских перелетов
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636
Serg Dex 5 часов назад
Это чё он летал с пассажирами будучи в испытательном режиме? Неплохая практика испытывать судьбу за 89 рублей, ещё и в каждом полёте машина фокусы выделывала, надо запустить одну для нынешних тиктокеров пускай полетают.
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4k
TirAn 6 часов назад
Могли же строить и летать. А сейчас даже Ту-160 переделать не смогли.
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140
денис 6 часов назад
в Ульяновске стоит такой! бывал внутри с сыном! бизнес класс там просто огонь)
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116
Михаил 6 часов назад
уже стоит как памятник
https://zen.yandex.ee/media/leost1976/sovetskii-sverhzvukovoi-cuperbystryi-reaktivnyi-tu144-parit-nad-travoi-v-jukovskom-5d658869394b2a00ae8a1e64https://zen.yandex.ee/media/leost1976/sovetskii-sverhzvukovoi-cuperbystryi-reaktivnyi-tu144-parit-nad-travoi-v-jukovskom-5d658869394b2a00ae8a1e64
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3k
bumtester Михаил 2 часа назад
в Казани тоже стоит
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