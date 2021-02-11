В Магадане форточник застрял в окне и сам вызвал спасателей

В Магадане произошла самая нелепая попытка ограбления и прозвучала самая нелепая отговорка. Неудавшийся форточник заявил, что влезть в окно друг попросил. В 12 часов ночи.
В Магадане неудачливый вор пытался влезть в чужую квартиру через форточку, но она стала для него ловушкой и ему пришлось вызывать на помощь спасателей.
Нелепая попытка кражи произошла несколько дней назад. Молодой человек провисел в окне больше часа, пытаясь выбраться самостоятельно. Но когда его задницу начало серьезно подмораживать он позвонил в МЧС.
Спасатели приехали быстро, но через дверь войти не смогли - никто не открыл. Им тоже пришлось лезть через злосчастное окно. И только когда они уже находились внутри, на пороге кухни появилась ошеломленная хозяйка квартиры, крепкому сну которой можно только позавидовать.
Она разрешила МЧСникам распилить окно, чтобы вызволить, а затем задержать неизвестного ей молодого человека.
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Форточник же сообщил, что забраться в свою квартиру его попросил знакомый. Но так как дело происходило в 12 часов ночи и молодой человек, чтобы проникнуть внутрь разбил стекло в фрамуге, то такие объяснения вызвали подозрения даже у спасателей. И они продержали его до приезда наряда полиции и передали тёпленьким в их заботливые руки. Дальнейшая судьба незадачливого магаданца неизвестна.
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