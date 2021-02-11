В Магадане форточник застрял в окне и сам вызвал спасателей

В Магадане неудачливый вор пытался влезть в чужую квартиру через форточку, но она стала для него ловушкой и ему пришлось вызывать на помощь спасателей.

Нелепая попытка кражи произошла несколько дней назад. Молодой человек провисел в окне больше часа, пытаясь выбраться самостоятельно. Но когда его задницу начало серьезно подмораживать он позвонил в МЧС.

Спасатели приехали быстро, но через дверь войти не смогли - никто не открыл. Им тоже пришлось лезть через злосчастное окно. И только когда они уже находились внутри, на пороге кухни появилась ошеломленная хозяйка квартиры, крепкому сну которой можно только позавидовать.

Она разрешила МЧСникам распилить окно, чтобы вызволить, а затем задержать неизвестного ей молодого человека.