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В Магадане форточник застрял в окне и сам вызвал спасателей

В Магадане форточник застрял в окне и сам вызвал спасателей (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 14:45
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кража   курьез   магадан   мчс   полиция   форточка   
384
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В Магадане произошла самая нелепая попытка ограбления и прозвучала самая нелепая отговорка. Неудавшийся форточник заявил, что влезть в окно друг попросил. В 12 часов ночи.

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Метки: видео   кража   курьез   магадан   мчс   полиция   форточка   
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8  комментариев
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6k
Pillin Alex 51 минуту назад
А всё из-за чего? А всё из-за того что воришка комфорт любит, решил ногами на пол кухни ступать, еслиб руками, а торс и ноги потом, был бы свободным человеком.
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2k
foggen2 Секунду назад
Сказочный долбоё...... э-э-э-э-э... правонарушитель...))
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46
Племянник Путина 21 минуту назад
не форточку пилить надо было, а руки этому чудаку
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11k
gavrosh Полчаса назад
Все потому, что у кого-то очень узкие окна)))
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1k
Иван 44 минуты назад
Зато на "этап" не далеко!
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26k
Acu900 Иван 10 минут назад
Вопрос армянскому радио:
- Почему в последнее время вас стало плохо слышно?
- Раньше мы вели передачи из Еревана, а теперь из Магадана...
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3k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
У меня раз соседка домой через форточку лезла и застряла,а потом не знала от кого забеременила
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