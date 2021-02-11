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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4612 постов • 643 подписчика подписаться
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Почему Гайдай лишил Высоцкого роли Остапа Бендера и какое вступление вырезали из «Кавказской пленниц

Почему Гайдай лишил Высоцкого роли Остапа Бендера и какое вступление вырезали из «Кавказской пленниц (11 фото)

Автор:
11 февраля 2021 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гайдай   кино   съёмки   
1191
11
В марте исполняется 97 лет со дня рождения гениального режиссера Леонида Гайдая, который вошел в историю отечественного кино как создатель жанра народной комедии.
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Метки: Гайдай   кино   съёмки   
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16  комментариев
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58k
Viktor 4 часа назад
Какое счастье, что Петросян пролетел с Шуриком!
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93
*опа 3 часа назад
"Таких сейчас мало."....
****
Таких сейчас практически нет.
Почти каждый стремится выпятить свою "значимость"...
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33k
jonnyD 3 часа назад
Рассказывают ...
У Гайдая была собака Рича существо очень понятливое и умное. Хозяин научил ее многим штучкам.
Она могла, например, приносить по команде тапочки и газету. Причем, из стопки газет брала только верхнюю. Если он посылал ее за газетой еще раз, Рича снова брала из стопки верхнюю.
Гайдай частенько разыгрывал гостей, демонстрируя феноменальные способности своей собаки. Например, он заявлял, что собака его умеет читать, по крайней мере способна отличить газету Советская Россия от Советской культуры, а Советский спорт от Комсомолки...
Сидя с гостем в комнате, он говорил, к примеру, так:
Вы знаете, в сегодняшней Советской культуре, если я не ошибаюсь, статья про меня. Эй, Рича, принеси-ка мне Советскую культуру.
Собака шла в спальню, брала из стопки верхнюю газету и приносила.
Нет, говорил Гайдай, бегло просматривая газету. Это не здесь. А принеси-ка мне, Рича, Советскую Россию, просил он, зная, что теперь сверху лежит именно эта газета.
Собака шла в спальню и, к изумлению гостя, приносила названное хозяином издание. Но и здесь нужной статьи не оказывалось. И тогда Гайдай посылал собаку за Комсомолкой. В конце концов собака приносила подряд все восемь газет, которые выписывал Гайдай, а гость к этому времени уже полностью терял дар речи.
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201
WadDad 3 часа назад
Как ни странно, но только при Советской власти у Гайдая получались хорошие комедии. Фильмы "На Дерибасовской хорошая погода..." и "Операция "Кооперация"" назвать такими же удачными, как "Кавказская пленница" нельзя. До уровня туалетного юмора скатился.
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5k
Игорь WadDad 3 часа назад
последний нормальный фильм - за спичками. Дальше - шлак - Спортлото, Опасно для жизни, операция-кооперация и просто пипец - Брайтон. Жаль
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20k
Юрьевич WadDad 3 часа назад
Цензура исчезла и стимул тоже потух...
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1k
O.Bender1 WadDad 2 часа назад
"На Дерибасовской хорошая погода..." Гайдай снял (по слухам) только из-за уговоров нескольких актёров этого фильма ( я не помню кого конкретно), чтобы съездить посмотреть америку.
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6k
Alexandr Barhudarov Юрьевич 2 часа назад
опал ....
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26k
Acu900 5 часов назад
А еще в "Кавказкой пленнице" в песне "если б я был султан" куплет вырезали по цензурным соображениям:
Если даст мне жена каждая по сто,
Итого триста грамм - это кое-что!
Но, когда "на бровях" прихожу домой,
Мне скандал предстоит с каждою женой!
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6k
vitenok Acu900 4 часа назад
А ещё в бриллиантовой руке песня про зайцев не проходила поначалу. Никулин по телевизору рассказывал. Хотели песню какого то маститого песеника втиснуть. Никулин отказывался сниматься без песни, и тогда их начали расстреливать зенитными пулеметами, отвезли в ГУЛАГ, пытали, но они.... Хотя нет, просто Гайдай доказал на совете, что без этой песни не смешно будет.
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26k
Acu900 vitenok 4 часа назад
Да еще кое что про песню "если б я был султан". В детстве, когда смотрел "Кавказкую пленницу" всегда возмущался, почему второй куплет заглушается разговорами героев фильма? Потом уже понял это тоже из за цензуры...
Зульфия мой халат гладит у доски,
Шьет Гюли, а Фатьма штопает носки.
Три жены - красота, что ни говори,
Но, с другой стороны, тещи тоже три.
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26k
Франц Лефорт 5 часов назад
С чего автор взял,что до Гайдая не было комедий? Он великий мастер,но зачем в хорошую статью,надо обязательно вставлять откровенную ложь?
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6k
vitenok Франц Лефорт 5 часов назад
Это же арон. Ему для счастья если уж не накакать, то хотя бы пукнуть в сторону Союза надо.
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36k
parallax Франц Лефорт 4 часа назад
Волга, Волга. Весёлые ребята. Что ещё?
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26k
Франц Лефорт parallax 4 часа назад
Из 40-х добавил бы Весну. 50-е. Верные друзья,Запасной игрок,Мы с вами где-то встречались, Стрекоза,Укротительница тигров,Она вас любит,старик Хотабыч,медовый месяц,заноза. А еще в 50-х начал снимвть Рязанов. Перечислил фильмы которые смотрел сам. И список далеко не полный. Может они и не такие народные,но поверьте,от этого они хуже не стали!
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706
Viktor Франц Лефорт 2 часа назад
Волга , Волга . Полосатый рейс .
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