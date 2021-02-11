Почему Гайдай лишил Высоцкого роли Остапа Бендера и какое вступление вырезали из «Кавказской пленниц

Бывало и так, что в образе одного из героев Гайдай видел определенного актера. Порой приходилось этого актера всеми правдами и неправдами уговаривать. Из интервью Нины Гребешковой, вдовы Леонида Иовича: «Мне эта женщина из “Бриллиантовой руки” показалась такой правильной и скучной, аж зубы сводит (Гребешкова играет в фильме жену Горбункова — Прим. ред.). Я уперлась — не буду играть. Леня сказал, что нашел другую актрису, и уехал на съемки. Вдруг звонит из Сочи: заболел, нужно срочно ехать отхаживать. Я, конечно, приехала, здоровье у него было подорвано с молодости. И там выяснилось, что женой Горбункова по-прежнему числюсь я. Ладно, сказала, сыграю».

Пожалуй, хватит на сегодня историй о Гайдае, и так перестарались. Леонид Иович ведь не любил шумиху вокруг себя, даже в день рождения крайне редко устраивал пышные гулянья. При всей своей гениальности он был скромным человеком. Таких сейчас мало.