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Джонни Деппа изгнали из магической вселенной Роулинг

Джонни Деппа изгнали из магической вселенной Роулинг (6 фото)

Автор:
07 ноября 2020 17:34
Сообщество : Кино
Метки: Фантастические твари и где они обитают   джоан роулинг   джонни депп   кинематограф   кино   отстранение от роли   подмоченная репутация   съемки   
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Джонни Депп сообщил, что не будет играть роль Гриндевальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают-3" по магической вселенной Джоанн Роулинг. Как говорит актер, его вынудили отказаться от роли после того, как суд в очередной раз признал его виновным в избиениях экс-супруги.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фантастические твари и где они обитают   джоан роулинг   джонни депп   кинематограф   кино   отстранение от роли   подмоченная репутация   съемки   
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34k
Андрей Бертон 3 часа назад
Статья не верная и в решении суда ничего не сказано, что Деп[мат]евался над женой.
Да и в суде довели, что это не он, а она истеричка, изменница, лгунья и это она била Деппа, просто судья проигнорировал эти показания.
Депп судился не с женой, а с изданием "The Sun", и да, он проиграл суд, но и его жена не выиграла и это не конец. Даже "The Sun" выпустили статью, что они, ура выиграли, Депп плохой, но Эмбер Херд - токсичная и с ней лучше не иметь дело.
Решение суда, должно было быть ещё месяц назад, но судья тянул и выдал такое завуалированное решение, что все взялись за голову.
Все эксперты, в один голос твердят, что это "политическое решение", в свете новых тенденций и в защиту от будущих нападок на СМИ:
1 женщина - права,
2 свобода слова СМИ, превыше правды.
Суд, тупо проигнорировал все доводы, которые оправдывают Джонни и указывают на ложь Эмбер. Но именно показания свидетелей и Эмбер, являются поводом для другого суд:
- Дэпп против Херд, на 50 млн.
- и правительства Австралии против Херд ( за лжесвидетельствование, которое она говорила ранее и которое опровергли в суде Лондона, ей грозит 15 лет.)
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50k
Георгий Полчаса назад
Матриархат (((((
Меня жена тоже меня зае*, падчерица разводится. Инициатива её. Влюбилась в другого ... ппц.
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9k
An4aR 59 минут назад
Ссылка coub.com
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457
Андрей Александрович Час назад
Джонни Деппа изгнали из магической вселенной Роулинг
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
По ходу ,его бывшая жена и есть фантастическая тварь
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1k
Дмитрий Пашин 2 часа назад
"Студия уже ищет актера на роль Гриндевальда, и кто это будет, пока неизвестно. "
В смысле не известно? Это как раз-таки уже и ежам понятно кто. Вот только с волшебной палочкой засада может быть...
"Студия уже ищет актера на роль Гриндевальда, и кто это будет, пока неизвестно. " В смысле не известно? Это как раз-таки уже и ежам понятно кто. Вот только с волшебной палочкой засада может быть...
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15k
Злобный Члегр 2 часа назад
Какое несчастье! О, бедный, бедный мистер Депп! Они убили его!
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2k
Дарвин и аморальная премия Злобный Члегр Час назад
Лучше бы ты вообще не писал комментарий
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946
сергей ремизов 2 часа назад
Депп это легенда .Будет суд в США ,надеюсь поставит все точки над й.
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9k
net сергей ремизов 9 минут назад
Не поставит. У "Й" нет точек ((
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612
алексей светов 2 часа назад
Что за хрень,Джонни играет злодея,а злодеи могут и должны избивать при.у.вш.их жён!
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9k
alexis 2 часа назад
Джонни, Мосфильм ждёт.
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Не расстраивайся, Джонни! Приезжай к нам, побухаем, рыбку половим, с девками в бане попаримся))
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9k
net Matthew Hopkins 9 минут назад
В Елках снимется
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−9
rbFedor 2 часа назад
Фишки, Вы издеваетесь? Идите в жопу, я удаляюсь
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34k
Андрей Бертон rbFedor 2 часа назад
Стесняюсь спросить, а вы кто?
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11k
Иван rbFedor Час назад
А ты кто?
Ссылка youtu.be
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Короче-фантастические твари,особенно бывшая.)
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13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Это прошлогодняя новость?
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34k
Андрей Бертон Ego sum qui sum 2 часа назад
Этой новости - неделя.
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7k
Александр 3 часа назад
Пусть пригласят негра гомосека, это будет в ногу со временем.
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1k
Vladimir Taranovich Александр 3 часа назад
Не гомосека. Негра трансформера
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−9
rbFedor 3 часа назад
Смотря какая женщина.. Есть такие, которые тебе люлей навставляют!! мама не горюй
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12k
Алан 3 часа назад
Бить женщину-это низко, имхо. Хотя между ролью и реальность большая раница. Вот и штырит всяких звезд
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3k
Дмитрий Григорьев Алан 3 часа назад
Да Джонни и не бил! Эта сумасшедшая лесбуха сама его била. Он давно предоставил суду аудио и видео доказательства, но всё равно во всем виноват.
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34k
Андрей Бертон Алан 3 часа назад
Всё что вы написали, не имеет ничего общего с Джонни Деппом и решением Лондонского суда.
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12k
Алан Андрей Бертон 3 часа назад
Это конечно замечательно, что есть люди, котрые бьют женщин.
Но мой коммент не про Джонни
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34k
Андрей Бертон Алан 2 часа назад
Сугубо моё мнение, что женщину бить нельзя, при условии, что женщина ведёт себя как женщина. А если от женщины у неё только звезда между ног, а она ведёт себя как курица и материться как сапожник, тут уж извините, не грех уж и в рожу заехать.
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12k
Алан Андрей Бертон 43 минуты назад
Разговор слепого и глухого. Из личного: Ушел в армию, она не дождалась два месяца. дембельнулся и хотел её "ушатать". Но старшие остановили. Объсянили. Я её забыл и простил. Больше она в моей жизни не появлялась. Я счастлив с другой женщиной, скоро 20 лет свадьбы. Дочери 18 лет......
А Вы там сами смотрите на короны и двигайте их. Жизнь рассудит
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18k
BillyBonzz 4 часа назад
Джонни, не ссы! Сюткин с тобой и одобряет! Бабам только дубиной съехавшую корону на голове подправить можно.
Джонни, не ссы! Сюткин с тобой и одобряет! Бабам только дубиной съехавшую корону на голове подправить можно.
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Алан BillyBonzz 3 часа назад
Ага. Сначала сам одел, а потом давай ровнять
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