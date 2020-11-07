Джонни Деппа изгнали из магической вселенной Роулинг

Депп играл Гриндевальда в "Фаноастических тварях" с 2016 года. Однако после того, как Эмбер Херд впервые выдвинула против бывшего мужа обвинения в семейном насилии, сразу же пошли разговоры о том, что Деппу необходимо искать замену. "Гарри Поттер" - это произведение, бичующее все формы насилия, как они могут себе такое позволить?" - возмущались активистки участием Деппа в съемках. На защиту актера встала сама Джоан Роулинг, заявившая, что "счастлива" видеть на съемочной площадке Джонни. Но теперь Роулинг и сама попала под огонь критики за неуважение к трансгендерам, и ее заступничество не помогло. Студия уже ищет актера на роль Гриндевальда, и кто это будет, пока неизвестно.