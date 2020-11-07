Джонни Деппа изгнали из магической вселенной Роулинг

Джонни Депп сообщил, что не будет играть роль Гриндевальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают-3" по магической вселенной Джоанн Роулинг. Как говорит актер, его вынудили отказаться от роли после того, как суд в очередной раз признал его виновным в избиениях экс-супруги.
Джонни Депп не будет играть волшебника Гриндевальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3". По его словам, он отказался от роли по настоянию студии. "Студия Warner Bros. настоятельно попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях". Я уважил их желание и удовлелворил эту просьбу", - сообщил он поклонникам в соцсетях. В свою очередь, представители кинокомпании, поблагодарив Деппа за его работу, также уже подтвердили, что на роль будет найден новый актер.
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Кинокомпания отказалась работать с Деппом после того, как тот проиграл суд газете The Sun, назвавшей его насильником и рассказавшей о том, что во время брака он избивал свою жену, актрису Эмбер Херд. Сам Депп утверждает, что бывшая супруга клевещет на него, однако суд, уже не в первый раз, оказывается не на стороне актера и признает справедливость претензий Херд.
Сам Депп называет результаты суда "сюрреализмом" и обещает, что продолжит бороться за правду и отстаивать свое честное имя. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время суда, и пообещал в ближайшее время подать апелляцию.
Судебные разбирательства между Деппом и Эмбер Херд продолжаются не первый месяц. Бывшие супруги поливают друг друга грязью и выдвигают друг против друга обвинения в психологическом и физическом насилии. В частности, Депп утверждал, что жена подкладывала ему в кровать фекалии, а Херд говорит, что Джонни не раз избивал ее. Суд при этом упорно держит сторону актрисы: по словам судьи, отказавшегося удовлетворить иск Деппа к таблоиду The Sun, большинство эпизодов насилия над супругой нашли свое подтверждение.
Депп играл Гриндевальда в "Фаноастических тварях" с 2016 года. Однако после того, как Эмбер Херд впервые выдвинула против бывшего мужа обвинения в семейном насилии, сразу же пошли разговоры о том, что Деппу необходимо искать замену. "Гарри Поттер" - это произведение, бичующее все формы насилия, как они могут себе такое позволить?" - возмущались активистки участием Деппа в съемках. На защиту актера встала сама Джоан Роулинг, заявившая, что "счастлива" видеть на съемочной площадке Джонни. Но теперь Роулинг и сама попала под огонь критики за неуважение к трансгендерам, и ее заступничество не помогло. Студия уже ищет актера на роль Гриндевальда, и кто это будет, пока неизвестно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Фантастические твари и где они обитают джоан роулинг джонни депп кинематограф кино отстранение от роли подмоченная репутация съемки
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Да и в суде довели, что это не он, а она истеричка, изменница, лгунья и это она била Деппа, просто судья проигнорировал эти показания.
Депп судился не с женой, а с изданием "The Sun", и да, он проиграл суд, но и его жена не выиграла и это не конец. Даже "The Sun" выпустили статью, что они, ура выиграли, Депп плохой, но Эмбер Херд - токсичная и с ней лучше не иметь дело.
Решение суда, должно было быть ещё месяц назад, но судья тянул и выдал такое завуалированное решение, что все взялись за голову.
Все эксперты, в один голос твердят, что это "политическое решение", в свете новых тенденций и в защиту от будущих нападок на СМИ:
1 женщина - права,
2 свобода слова СМИ, превыше правды.
Суд, тупо проигнорировал все доводы, которые оправдывают Джонни и указывают на ложь Эмбер. Но именно показания свидетелей и Эмбер, являются поводом для другого суд:
- Дэпп против Херд, на 50 млн.
- и правительства Австралии против Херд ( за лжесвидетельствование, которое она говорила ранее и которое опровергли в суде Лондона, ей грозит 15 лет.)
Меня жена тоже меня зае*, падчерица разводится. Инициатива её. Влюбилась в другого ... ппц.
В смысле не известно? Это как раз-таки уже и ежам понятно кто. Вот только с волшебной палочкой засада может быть...
Но мой коммент не про Джонни
А Вы там сами смотрите на короны и двигайте их. Жизнь рассудит