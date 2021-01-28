Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (находится в американском штате Вирджиния) и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова "разложила по полочкам" факторы, при которых не следует идти на прививку от ковида.
1. ОРЗ и прочие острые инфекции
"Как биолог я считаю, что нельзя прививаться во время любых инфекций, даже банального ОРЗ", - заявила эксперт. В общем, как всем известно, при таких состояниях не проводится никакая вакцинация: ни детям, ни взрослым. Нужно дождаться полного выздоровления.
2. Постковидное состояние и наличие антител
Если пациент сдал кровь на анализ, и в ней нашли антитела и в ней нашли IgM, это означает, что его организм уже столкнулся с коронавирусом и формирует иммунный ответ. В таком случае ПЦР-тест на ковид может быть и отрицательным: вирус уже перешел со слизистых оболочек на внутренние органы.
Если в организме обнаружено наличие только антител IgG, это и есть постковидное состояние. Оно означает, что "смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому".
Если в организме обнаружено наличие только антител IgG, это и есть постковидное состояние. Оно означает, что "смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому".
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3. Серьезные системные заболевания
В их число эксперт включила иммуносупрессию и рассеянный склероз. Сегодня страдающих ими людей направляют на консультацию по поводу вакцинации к лечащим врачам, но те пока не могут однозначно оценить все риски применения новой вакцины, а брать на себя ответственность никто не хочет. Баранова отметила, что через какое-то время будет накоплен опыт вакцинирования, и картина станет более ясной.
4. Положительный тест на ковид
Тут вердикт профессора был кратким и однозначным: "Нельзя".
5. Возраст пациента свыше 80 лет
Баранова отметила, что чем человек старше, тем хуже работает его иммунная система. И для пациентов от 80 до 85 вопрос о возможности вакцинации нужно решать на основании базового состояния здоровья пациента. А вот тем, кто старше 85, делать прививку от ковида просто бессмысленно: иммунная система не сформирует защиту от коронавируса...
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Мне как-то пытались сделать прививку от гриппа, в то время, когда я уже болел (гриппом или ОРВИ не знаю).
Кого вообще слушать???