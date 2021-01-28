Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса

Если пациент сдал кровь на анализ, и в ней нашли антитела и в ней нашли IgM, это означает, что его организм уже столкнулся с коронавирусом и формирует иммунный ответ. В таком случае ПЦР-тест на ковид может быть и отрицательным: вирус уже перешел со слизистых оболочек на внутренние органы.

Если в организме обнаружено наличие только антител IgG, это и есть постковидное состояние. Оно означает, что "смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому".