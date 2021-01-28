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Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса

Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса (2 фото)

Автор:
28 января 2021 07:01
Сообщество : Пандемия
Метки: Биолог   Вакцина   коронавирус   медицина   противопоказания   профессор   
2371
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (находится в американском штате Вирджиния) и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова "разложила по полочкам" факторы, при которых не следует идти на прививку от ковида.
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Метки: Биолог   Вакцина   коронавирус   медицина   противопоказания   профессор   
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17  комментариев
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30k
Азат Баширов 3 часа назад
Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
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32k
Игорь Час назад
Когда вакцина будет произведена в нужных количествах, вряд ли кто-то будет обращать внимание на такие "мелочи" привезут медиков на предприятие и поголовно...

Мне как-то пытались сделать прививку от гриппа, в то время, когда я уже болел (гриппом или ОРВИ не знаю).
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36k
Андрей Игорь 4 минуты назад
В 59-60 в Москве и области за 2-3 недели сделали 10 млн прививок от чёрной оспы и вообще никого не спросили. А теперь у нас каждый суслик - агроном. Все поголовно стали специалистами по вакцинам.
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35k
parallax 2 часа назад
В Европе полным ходом идёт вакцинация людей старше 80-и. Причём они безрговорочные первоочередники.
Кого вообще слушать???
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8k
Alex 2 часа назад
Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
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220
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
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4k
RomaXz 3 часа назад
У нас делают прививки и тем, кто старше 85.
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4k
CCR RomaXz 2 часа назад
По ТВ показывали деду 92 года сделали.
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35k
parallax RomaXz 2 часа назад
Потому, что все дураки, а эта дама самая кмная.
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37k
Элек Мек CCR 54 минуты назад
Дед то живой?
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36k
Андрей Элек Мек 3 минуты назад
А что ему сделается?
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1k
Михаил 3 часа назад
Уже подташнивает от таких постов.
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26k
Игорь Михаил 2 часа назад
С апреля должно не подташнивать а конкретно бомбить...
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10k
Антон Семёныч Михаил 2 часа назад
Тошнит, потому что не привился.
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Элек Мек Антон Семёныч 54 минуты назад
А ты???
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10k
Антон Семёныч Элек Мек 50 минут назад
Я ковид дисидент, активный антимасочник.
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Антон Семёныч 48 минут назад
Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
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