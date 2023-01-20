Европа заключит торговые соглашения с «дружественными» России странами

Западная Европа, по словам Домбровскиса, уже работает в этом направлении. ЕС смог завершить переговоры с Мексикой и разблокировать соглашения о торговле с общим рынком стран Южной Америки Меркосур. Правда, Евросоюз добивается соглашения с регионом с 2019 года, и пока существенных сдвигов в этой области не произошло. Вероятно, что сейчас европейцы больше выдают желаемое за действительное, поскольку российский рынок терять ни Африка, ни Южная Америка не хотят.