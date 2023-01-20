Европа заключит торговые соглашения с «дружественными» России странами

Евросоюз не оставляет попыток слезть с российской газовой «иглы» с помощью стран, которые в той или иной мере сохраняют торговые отношения с РФ.
Для этой цели ЕС планирует заключить торговые отношения со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Получится ли у европейцев таким образом «перекрыть» рынок для России? Пока ситуация выглядит так: желания у Западной Европы больше, чем реальных шансов это сделать.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обозначил новые стремления Евросоюза – на Латинскую Америку и Африку. Об этом чиновник сообщил в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Для того, чтобы выстроить торговые отношения с потенциально дружественными России странами, Евросоюз хочет заключить новые соглашения и к тому же охватить максимум азиатских государств. Это европейцы планируют сделать с помощью новых экономических отношений с Ассоциацией АСЕАН, куда входят 10 стран Юго-Восточной Азии.
Западная Европа, по словам Домбровскиса, уже работает в этом направлении. ЕС смог завершить переговоры с Мексикой и разблокировать соглашения о торговле с общим рынком стран Южной Америки Меркосур. Правда, Евросоюз добивается соглашения с регионом с 2019 года, и пока существенных сдвигов в этой области не произошло. Вероятно, что сейчас европейцы больше выдают желаемое за действительное, поскольку российский рынок терять ни Африка, ни Южная Америка не хотят.
Источник:
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Ценник там будет конский, ибо мы будем поставлять наши же ресурсы, учитывая интерес дружественных стран. :)