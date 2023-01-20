FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9903 поста • 1383 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Европа заключит торговые соглашения с «дружественными» России странами

Европа заключит торговые соглашения с «дружественными» России странами

Автор:
20 января 2023 22:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Давос   Северная Америка   азия   европа   евросоюз   торговля   форум   
740
3

Евросоюз не оставляет попыток слезть с российской газовой «иглы» с помощью стран, которые в той или иной мере сохраняют торговые отношения с РФ.

Для этой цели ЕС планирует заключить торговые отношения со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Получится ли у европейцев таким образом «перекрыть» рынок для России? Пока ситуация выглядит так: желания у Западной Европы больше, чем реальных шансов это сделать.

×
×

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обозначил новые стремления Евросоюза – на Латинскую Америку и Африку. Об этом чиновник сообщил в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Для того, чтобы выстроить торговые отношения с потенциально дружественными России странами, Евросоюз хочет заключить новые соглашения и к тому же охватить максимум азиатских государств. Это европейцы планируют сделать с помощью новых экономических отношений с Ассоциацией АСЕАН, куда входят 10 стран Юго-Восточной Азии.

Западная Европа, по словам Домбровскиса, уже работает в этом направлении. ЕС смог завершить переговоры с Мексикой и разблокировать соглашения о торговле с общим рынком стран Южной Америки Меркосур. Правда, Евросоюз добивается соглашения с регионом с 2019 года, и пока существенных сдвигов в этой области не произошло. Вероятно, что сейчас европейцы больше выдают желаемое за действительное, поскольку российский рынок терять ни Африка, ни Южная Америка не хотят.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Африка   Давос   Северная Америка   азия   европа   евросоюз   торговля   форум   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Shtoppi 22 минуты назад
Ну пусть стараются. Еще не все обосрали в этих частях света своим присутствием, ну пусть попробуют еще раз. Если в странах Азии, Африки и Латинской Америки не идиоты у власти сидят и помнят чем для них закончились отношения с "просвещенной" европейской шушерой, то они этих упоротых ни за какие коврижки на свой порог не пустят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Allmaster 15 минут назад
Почему бы и нет?
Ценник там будет конский, ибо мы будем поставлять наши же ресурсы, учитывая интерес дружественных стран. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости силовиков - и они пришли
"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости...
Набирающие популярность в сообществах
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Когда забыл, что ты не в интернетах
Когда забыл, что ты не в интернетах
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сам виноват

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#дтп#люди#Ynews#забавно#Приколы#Жизнь#милота
#Юмор#интересное#позитив#животные#автомир#в мире#картинки#Прошлое#фильм#ретро авто
#Прикол#история#факты#автомобили#кино#аварии#улыбнуло#авто аварии#Украина#Фотографии
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще "2015-й покажется летним пикником": в Германии спрогнозировали крупнейший мировой кризис в 2023 году "2015-й покажется летним пикником": в Германии спрогнозировали крупнейший мировой кризис в 2023 году Чему можно поучиться у Виктора Орбана Чему можно поучиться у Виктора Орбана Шведская империя: история неудавшегося колониализма Шведская империя: история неудавшегося колониализма Добрые короли: какие короли получили почетный титул Добрые короли: какие короли получили почетный титул Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив? Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?

На что жалуетесь?

Вернуться