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Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме

Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   зима   иностранец   мнение   прикол   русская зима   
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Временно проживающий в России парень поделился своими впечатлениями о русской зиме. Видео нужно смотреть со звуком.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   зима   иностранец   мнение   прикол   русская зима   
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16  комментариев
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59k
Доктор Джонс Час назад
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−121
Володя 3 минуты назад
лично знаю двух негров (и стабильно называю их хаузнигерами, они делают вид что им все равно, но я то знаю куда больнее ударить
)

короче по молодости два этих хаузнигера были студентами и у них были кликухи Денди и Робоков (их имена настоящие имена нормальный человек выговорить не в состоянии)

1) они ну почти чисто говорят по русски
2) водкой их не перепьешь.. ну они каждый под 100 килограмм, ну иди по соревнуйся с таким, кто первый погасгет от водки
3) Третье и самое главное... с рагдиллерством они давно завязали, один авторофик (вы где то то видели астрофизика хаузнигера? а вот есть такой) у второго сеть грузоперевозок, он сам какое то время на газели от Ростова до Перми ездил
сейчас стал солидным хаухнигером
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3k
aleksei 3 минуты назад
Вот нытик, холодно ему, валенки и ватники купил и можно в сугробе спать
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1k
Дмитрий 13 минут назад
А чего? Водку пить не научили? Медведя не выдали на границе что ли? Чё за бардак! Когда уже наладят всё на границе? А то, панимаешь, иностранцы жалуются. И да! Убавьте холод в конце концов. На троечку поставьте хотя бы! Кто на семерку повернул опять?
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5k
Echo 16 минут назад
Все разговоры о дележке территории России затихают зимой
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97
Татьяна Матураева 17 минут назад
А чего он плачет,шапка есть перчатки тоже ,а потом привыкнет и может быть понравится.
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−121
Володя Полчаса назад
у кого то сбежал хауснигер и попал в РФ
верните имущество хозяину кто найдет
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1k
ALEX Полчаса назад
Пусть переезжает в Краснодарский край.
Там не так холодно.
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1k
cnob7 36 минут назад
Терпи, чувак, мужиком станешь
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5k
Игорь 49 минут назад
черный лайкодрочер
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10k
Лехахуторской 57 минут назад

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99
Виктор Лехахуторской 54 минуты назад
Понятно )))
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1k
satra Час назад
Слабак.
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−119
Mario Час назад
Нормально они всё выдерживают, а это постанова! У нас на Балхаше, они в проруби зимой купались, когда я, русский, сто одёжек одевал!
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2k
Alexander Parshuto Mario Полчаса назад
"я, русский" и ОДЕВАЛ (на себя), как-то ну совсем не стыкуется... Реально русские НАДЕВАЮТ одежду на себя.
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6k
Alexandr Barhudarov Час назад
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