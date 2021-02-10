Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме

Временно проживающий в России парень поделился своими впечатлениями о русской зиме. Видео нужно смотреть со звуком.
Внимание! В видеороликах ниже присутствует ненормативная лексика
Часть 2
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Метки: Реакция Юмор видео зима иностранец мнение прикол русская зима
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короче по молодости два этих хаузнигера были студентами и у них были кликухи Денди и Робоков (их имена настоящие имена нормальный человек выговорить не в состоянии)
1) они ну почти чисто говорят по русски
2) водкой их не перепьешь.. ну они каждый под 100 килограмм, ну иди по соревнуйся с таким, кто первый погасгет от водки
3) Третье и самое главное... с рагдиллерством они давно завязали, один авторофик (вы где то то видели астрофизика хаузнигера? а вот есть такой) у второго сеть грузоперевозок, он сам какое то время на газели от Ростова до Перми ездил сейчас стал солидным хаухнигером
верните имущество хозяину кто найдет
Там не так холодно.