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Смекалка в действии

Смекалка в действии (20 фото)

Автор:
08 февраля 2021 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   смекалка   
8109
20

Зачётные примеры изумительной смекалки.

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Метки: Юмор   подборка   прикол   смекалка   
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1k
pilot66 Час назад

ТЕМНОТА! Это Фазированная Антенная Решетка! И петля согласования при ней.
Докатились со своим ЕГЭ...
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10k
Элитный тигр 10 минут назад
Есть парочка приколов, остальное - муета...
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43k
leo3621 Полчаса назад
Закрывать полиэтиленом машину от снега можно только сухую и холодную. Иначе утром его будет не отодрать.
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87
goldin.nickolay Полчаса назад
Комментарий к фото
Он на каждый ряд новый уровень наливает.?
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12k
Терапевт 39 минут назад
Разрешите поинтересоаться, с целью повышения образованности. Я в стройке не шарю, но наверняка на фишках полно специалистов, но те не менее, на мой взгляд какой-то странный кирпич, тонкие очень стенки, и большие полости внутри. и стенка кладется всего в пол кирпича. Не уверен, что такая стенка может нести нагрузку нормально и будет надежна. У нас я тоже видел пустотелый кирпич, но блин в нем кирпича побольше, чем в этом на фото

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15k
Пронька Грезной Терапевт 3 минуты назад
В некотрых странах дома из гипсокартона на деревянном каркасе строят и живут, пока их ветром не сдует. Так что пойдет.
П.С. Кстати, у нас (Молдавия) тоже государство дома построило пострадавшим от наводнения. Филат был премьером, если кто помнит - Котул Морий. Мужик полез на чердак и провалился в комнату. И ничего, побухтели и живут дальше, Филат чуть присел и вышел (при Додоне, кстати) и живет - не тужит. Только у него домик чуть получше.
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−76
Ivan Час назад
Ладно пиво вместо уровня так он кирпичи не той стороной кладет.
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640
zu4ara Ivan 12 минут назад
да да ,только хотел сказать...
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19k
SerGProS 3 часа назад
Разбавить кадрами из кинолент "Мосфильма"
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1k
winiGreta SerGProS 2 часа назад
а ещё лучше, это снять домашнее порно на студии "Мосфильм"
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19k
SerGProS winiGreta Полчаса назад
Народ туповат, не пишите на тему Мосфильма..Они не понимают, что это уже не знаменитая студия , где снимают хорошее кино, а киноконцерн. Снимает сливки от социалистической культуры, блочат все, что было когда-то снято но воспроизводится без барышей в их кассу, тогда как сказано было: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято… массами и любимо ими».
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18k
ПаганецЪ SerGProS Полчаса назад
Не просто "Мосфильма", а конкретно Михалкова. Эффект будет на 200%.
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19k
SerGProS ПаганецЪ 22 минуты назад
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1k
winiGreta SerGProS 6 минут назад
Согласна с Вами. Минусаторы мои ещё те кинофилы ))
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