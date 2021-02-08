Зачётные примеры изумительной смекалки.
×
Вторая жизнь вещей
Источник:
Ссылки по теме:
- О соседских взаимоотношениях без прикрас
- 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену
- "Не вини её одну": всё про расставания
- Свидания: юмор из соцсетей
- В жадности нет ничего плохого, конечно, кроме самой жадности
93
Понравилось93
Новости партнёров
Загрузка...
ТЕМНОТА! Это Фазированная Антенная Решетка! И петля согласования при ней.
Докатились со своим ЕГЭ...
П.С. Кстати, у нас (Молдавия) тоже государство дома построило пострадавшим от наводнения. Филат был премьером, если кто помнит - Котул Морий. Мужик полез на чердак и провалился в комнату. И ничего, побухтели и живут дальше, Филат чуть присел и вышел (при Додоне, кстати) и живет - не тужит. Только у него домик чуть получше.