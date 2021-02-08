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Когда получил диплом

Когда получил диплом (18 фото)

Автор:
08 февраля 2021 10:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   диплом   интересное   подборка   прикол   юмор из соцсетей   
1995
18

Но оказалось, что это не главное...

Тот самый пост, который по-настоящему оценят те, кто сам защищал диплом.

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Метки: Юмор   диплом   интересное   подборка   прикол   юмор из соцсетей   
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8k
Sasa Полчаса назад
Ладно написать диплом! Еще надо защитить его! )))
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2k
Андрей Sasa 20 минут назад
Та ладно, я написал девочке диплом на коленке, не диплом, а вымысел. А мой диплом реально был запущено на производстве. Так она получила 5, а я 4)
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32k
Игорь 24 минуты назад
1. Выбирать надо специальность востребованную, а не "престижную" или ВУЗ около дома. Если нет блата...

2. Задача нормального ВУЗа не впихнуть в Вас базовый объём знаний, как в школе, а научить самостоятельно учиться. Самому искать исночники с нужными знаниями.

3. Идя в ВУЗ надо учиться, а не дулью маяться. Джоб и Гейтс, перед тем, как бросить учиться, знали чем займутся. У них уже были готовые бизнас планы.
При выполнении этих условий посещение ВУЗа не будет пустой тратой времени.

Что касается диплома в 45страниц... Нам говорили, какую информацию должен содержать диплом, и материалы для диплома мы начинали собирать уже по окончании 4-го курса (техническая специальность).
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10k
Сибирячка Игорь 10 минут назад
Да кто теперь их сам пишет. Вот тут писала курсовую одному студенту.. Во всех указанных источниках половина материала была списана у кого то одного. Просто смешно было. Звоню .Что делать тут непонятно кто у кого переписал . И это в книгах Пиши, пройдет. Кто их сильно то читать будет нас на курсе 60 чел
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