Когда получил диплом

Но оказалось, что это не главное...
Тот самый пост, который по-настоящему оценят те, кто сам защищал диплом.
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Действительно
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2. Задача нормального ВУЗа не впихнуть в Вас базовый объём знаний, как в школе, а научить самостоятельно учиться. Самому искать исночники с нужными знаниями.
3. Идя в ВУЗ надо учиться, а не дулью маяться. Джоб и Гейтс, перед тем, как бросить учиться, знали чем займутся. У них уже были готовые бизнас планы.
При выполнении этих условий посещение ВУЗа не будет пустой тратой времени.
Что касается диплома в 45страниц... Нам говорили, какую информацию должен содержать диплом, и материалы для диплома мы начинали собирать уже по окончании 4-го курса (техническая специальность).