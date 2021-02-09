Как выглядят те, кто бродит по другим планетам

Спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004 года за три недели до прибытия его близнеца «Оппортьюнити» (MER-B), который был успешно доставлен в другой район Марса, смещённый по долготе примерно на 180 градусов. В мае 2009 года марсоход застрял в песчаной дюне. Последняя связь с Землёй была 22 марта 2010 года. «Спирит» проехал 7,73 км вместо запланированных 600 м, что позволило сделать более обширные анализы геологических пород Марса. Через 5 лет, 3 месяца, 27 земных суток после посадки, что в 21,6 раза больше, чем запланированные 90 солов, «Спирит» застрял в песчаной дюне.