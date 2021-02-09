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Как выглядят те, кто бродит по другим планетам

Как выглядят те, кто бродит по другим планетам (20 фото)

Автор:
09 февраля 2021 14:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   космос   луноход   марсоход   наука   
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Конечно правильнее было бы сказать - что там ездит по другим планетам и спутникам, но воспринимаешь их как живых - ведь они бродят там, где еще не ступала нога человека и показывают нам то, что мы еще не видели

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Метки: Исторические факты   интересное   космос   луноход   марсоход   наука   
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