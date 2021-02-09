Как выглядят те, кто бродит по другим планетам

Конечно правильнее было бы сказать - что там ездит по другим планетам и спутникам, но воспринимаешь их как живых - ведь они бродят там, где еще не ступала нога человека и показывают нам то, что мы еще не видели
Отметим, что разных аппаратов из разных стран было несомненно больше. Но в статье лишь те, которые прилунились, примарсовались, привенерились и что-то там сделали
«Луна-9» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства.
3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. Продолжительность активности 75 часов. Все предыдущие аппараты "Луна" поверхности не достигли по тем или иным причинам. Далее достигла поверхности лишь "Луна-13"
×
«Сервейер-1» — беспилотный космический аппарат НАСА, запущенный в 1966 году и предназначенный для исследований Луны. Второй в истории посадочный модуль, совершивший мягкую посадку на небесное тело
«Сервейер-1» передал на Землю 11 237 фотоснимков лунной поверхности при помощи телевизионной камеры и сложных радиотелеметрических систем. Далее достигли поверхности Сервейер-5 и 7 который Передал на Землю 19 000 фотографий, данных и анализ грунта. Сервейер-6 даже взлетел с поверхности Луны по команде с Земли
По поводу этой высадки споры идут до сих пор, но мы ее включим в пост
Посадочная ступень модуля «Аполлон-11» - первая в истории человечества высадка человека на поверхность другого космического тела.
17 ноября 1970 г. на Луне начал работать первый в мире самоходный аппарат — «Луноход-1»
«Лунохо́д-1» (Аппарат 8ЕЛ № 203) — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 год, проехал 10 540 м.
«Луноход-2» (8ЕЛ № 204) — второй из серии советских лунных дистанционно управляемых самоходных аппаратов-планетоходов «Луноход» (проект Е-8).
Масса «Лунохода-2» составляла 836 кг. Аппарат преодолел большее расстояние, чем его предшественник - 42 километра (это расстояние оставалось рекордным до 2015 года, когда его превзошёл марсоход «Оппортьюнити»), передал на Землю 86 панорам и около 80 000 кадров телесъёмки. Его дальнейшей работе помешал перегрев аппаратуры внутри корпуса.
Посадочная ступень "Луна-24". На Землю доставлена колонка лунного грунта длиной около 160 сантиметров и весом 170 граммов. Последняя проба грунта.
"Юйту" — первый за 40 с лишним лет планетоход, работавший на Луне с момента завершения деятельности советского «Лунохода-2»
15 декабря 2013 луноход приступил к работе. Он потерял подвижность примерно через 40 дней после высадки, но продолжал функционировать, стоя на месте, в стационарном режиме, постепенно разрушаясь. Последние сигналы от «Юйту» были пойманы 10 июля 2014 года. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.
Луноход Юйту-2, Китай, 2019 год. Впервые удалось прорастить семена земных растений на поверхности Луны. Аппарат продолжает действовать, с перерывами во время лунной ночи.
«Соджорнер» — марсоход космического агентства НАСА, запущенный в рамках программы «Марс Патфайндер».
На поверхность Марса опустился 4 июля 1997 года в составе спускаемого аппарата. Марсоход был рассчитан на 7-сольную (сол — марсианские сутки) миссию, с возможностью расширения до 30 сол, но проработал в течение 83 сол, до того момента, как спускаемая станция «Патфайндер», действовавшая в качестве ретранслятора, не вышла из строя. Всего «Соджорнер» преодолел дистанцию примерно в 100 метров до потери связи.
«Спирит» или «MER-A» — первый марсоход космического агентства НАСА и
Спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004 года за три недели до прибытия его близнеца «Оппортьюнити» (MER-B), который был успешно доставлен в другой район Марса, смещённый по долготе примерно на 180 градусов. В мае 2009 года марсоход застрял в песчаной дюне. Последняя связь с Землёй была 22 марта 2010 года. «Спирит» проехал 7,73 км вместо запланированных 600 м, что позволило сделать более обширные анализы геологических пород Марса. Через 5 лет, 3 месяца, 27 земных суток после посадки, что в 21,6 раза больше, чем запланированные 90 солов, «Спирит» застрял в песчаной дюне.
«Оппортьюнити» или MER-B — второй марсоход космического агентства НАСА
Продолжительность миссии достигла 2246 солов, что сделало её самой длительной среди аппаратов, работавших на поверхности «красной планеты» . 12 июня 2018 года марсоход перешёл в спящий режим из-за длительной и мощной пылевой бури, препятствующей поступлению света на солнечные батареи, с тех пор на связь не выходил.
«Кьюриосити» — марсоход третьего поколения размером с автомобиль, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии НАСА "Марсианская научная лаборатория"
Приземлился на Aeolis Palus внутри Гейла на Марсе 6 августа 2012 года С августа 2012 года по январь 2021 года марсоход преодолел примерно 23 км, а также 26 раз бурил поверхность Марса и исследовал 6 проб грунта.
«Венера-7» — автоматическая межпланетная станция (АМС), предназначенная для исследования Венеры; создана на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина.
Первый аппарат, осуществивший передачу данных после мягкой посадки на поверхность Венеры. «Венера-7» была запущена с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Венера 8,9, 10, 11,12, 13, 14 (1981 год, передавал цветное изображение) также осуществили мягкую посадку
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Скандал в космосе: Ученые назвали настоящий цвет Марса
- 15 невероятных фактов об астероидах
- Невероятные космические фото для хорошего понедельничного настроения
- 12 удивительных научных открытий 2017 года
- Большой переезд: куда могут переселиться земляне?
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...