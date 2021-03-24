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Около сотни рабочих в Мурманской области устроили массовое побоище у столовой. Как оказалось, кто-то просто занял чужое место.
Сотни рабочих объекта НОВАТЭКа в поселке Белокаменка подрались между собой. По информации Telegram-канала «Baza», конфликт начался из-за того, что кто-то занял чужое место в столовой. В результате семеро человек получили лёгкие травмы, а у одного человека сломана лицевая кость. Полиция сейчас занимается поиском зачинщиков конфликта.
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