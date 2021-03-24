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Вахтовики Мурманской области устроили массовую драку из-за места в столовой

Вахтовики Мурманской области устроили массовую драку из-за места в столовой (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Мурманская область   вахтовики   видео   драка   интересное   столовая   фото   
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Около сотни рабочих в Мурманской области устроили массовое побоище у столовой. Как оказалось, кто-то просто занял чужое место.

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Метки: Мурманская область   вахтовики   видео   драка   интересное   столовая   фото   
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13  комментариев
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9k
Алексей 47 минут назад
А мне кажется,что кусок мяса кто то спер из кастрюли
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197
Племянник Путина 4 минуты назад
кишкоблуды хуже наркоманов...
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78
илья 6 минут назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
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3k
Димыч 15 минут назад
Я одно время в хостеле жил... Вот там тоже - контингент...ни одной ночи спокойно не спал. Плюс - ночные налёты ментов.
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4k
Владимир 17 минут назад
стадные инстинкты чуркобесов! Животные, бля!
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5k
JACKAL 24 минуты назад
Да там чурок походу процентов 80... Эти блин все проблемы кулаками решают, по другому не умеют...
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
... между малознакомыми людьми ВНЕЗАПНО возникли неприязненные ЛИЧНЫЕ отношения... бывает!
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511
Колючий 43 минуты назад
Контингент на вахту очень разный приезжает, так что хорошо, что без поножовщины ещё обошлось, хотя могут и не договаривать.
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10k
Artem Колючий 37 минут назад
Выяснят... когда сугробы растаят...
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