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7 февраля 1795 г. (226 лет назад) порт Хаджибей переименован в Одессу

7 февраля 1795 г. (226 лет назад) порт Хаджибей переименован в Одессу

Автор:
07 февраля 2021 14:10
Метки: история   одесса   порт Хаджибей   факты   
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В начале 1760-х годов турки построили небольшую крепость в поселении Хаджибей. Во время Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским отрядом под командованием генерала Осипа Михайловича Дерибаса.
После войны для укрепления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе и Овидиополе и города-пристани Хаджибея.

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Метки: история   одесса   порт Хаджибей   факты   
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6  комментариев
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додик Час назад
Один из любимых мной городов. Не знаю как сейчас. Был в начале 2000х
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EvgeniySAN 2 часа назад
В последнее время в этом городе больше грустного, чем веселого.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Дом профсоюзов показал цену Одессы и всех т.н. «достойных» и якобы людишек ,оттуда по национальному блату в Россию приехавших и эту же Россию обсирающих. А когда этих людишек спрашивали про сожжённых заживо людей,то кроме чавканья зелёными соплями ,ничего внятного от этих «смелых» людишек не слышали.
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1k
EvgeniySAN Taximaxi 2 часа назад
Очень печальная история.
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20k
Мойша 3 часа назад
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4k
Tatyana 3 часа назад
Очень яркий и в то же время очень нищий город. Всё в сказочном запустении, всё разрено и разграблено. Была там дважды, последний раз в 2018. Больше не поеду, слишком тяжело видеть такой упадок.
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