7 февраля 1795 г. (226 лет назад) порт Хаджибей переименован в Одессу

В начале 1760-х годов турки построили небольшую крепость в поселении Хаджибей. Во время Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским отрядом под командованием генерала Осипа Михайловича Дерибаса.
После войны для укрепления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе и Овидиополе и города-пристани Хаджибея.
После войны для укрепления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе и Овидиополе и города-пристани Хаджибея.
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С этого момента началось бурное развитие города. Строительство нового города велось под руководством инженера Франца Павловича Деволана и Осипа Михайловича Дерибаса.
В мае 1794 года был утвержден проект пристани и города, а в 1795 году новый порт принимал корабли. Город превратился в крупнейший внешнеторговый центр России. Его население быстро выросло. Получила развитие промышленность.
По велению Екатерины II город-порт был переименован, получив название Одесса. Российской императрице предложили назвать город в честь древнегреческой колонии Одессос, которая когда-то находилась на этом месте. Императрица согласилась, однако пожелала заменить мужской род женским. Согласно самой распространённой версии, это произошло 7 февраля 1795 года.
Постепенно Одесса превратилась в четвертый по величине город Российской империи.
В 1900 году одесситы установили памятник тем, кто стоял у истоков рождения города: главнокомандующему армией князю Григорию Потёмкину-Таврическому, главному начальнику края графу Платону Зубову, руководителю штурма Хаджибея и главному начальнику строящихся города и порта Осипу Дерибасу, автору и первому исполнителю проекта будущей Одессы Францу де Волану и, конечно же, Екатерине Второй.
Памятник Екатерине в 1920 году был демонтирован и помещен в историко-краеведческий музей. На его месте в 1965 году установили Монумент матросам-потемкинцам. Осенью 2007 года, почти через девяносто лет, памятник вернули на свое историческое место. Без Екатерины Одессы бы просто не было...
Но главный одесский бренд — конечно же, юмор. Одесситы уверены, что бурный расцвет юмора напрямую связан с мягким климатом, наличием моря и национальной пестротой населения. Говорят, что Одессу в разные времена населяли люди 150 национальностей. Каждая говорила на своем языке, и все друг друга понимали.
Не счесть творческих талантов, вышедших из Одессы: Ильф и Петров, Леонид Утесов, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко, Роман Карцев, «Маски-шоу», «Клуб одесских джентльменов»... Каждый может продолжить этот список.
В мае 1794 года был утвержден проект пристани и города, а в 1795 году новый порт принимал корабли. Город превратился в крупнейший внешнеторговый центр России. Его население быстро выросло. Получила развитие промышленность.
По велению Екатерины II город-порт был переименован, получив название Одесса. Российской императрице предложили назвать город в честь древнегреческой колонии Одессос, которая когда-то находилась на этом месте. Императрица согласилась, однако пожелала заменить мужской род женским. Согласно самой распространённой версии, это произошло 7 февраля 1795 года.
Постепенно Одесса превратилась в четвертый по величине город Российской империи.
В 1900 году одесситы установили памятник тем, кто стоял у истоков рождения города: главнокомандующему армией князю Григорию Потёмкину-Таврическому, главному начальнику края графу Платону Зубову, руководителю штурма Хаджибея и главному начальнику строящихся города и порта Осипу Дерибасу, автору и первому исполнителю проекта будущей Одессы Францу де Волану и, конечно же, Екатерине Второй.
Памятник Екатерине в 1920 году был демонтирован и помещен в историко-краеведческий музей. На его месте в 1965 году установили Монумент матросам-потемкинцам. Осенью 2007 года, почти через девяносто лет, памятник вернули на свое историческое место. Без Екатерины Одессы бы просто не было...
Но главный одесский бренд — конечно же, юмор. Одесситы уверены, что бурный расцвет юмора напрямую связан с мягким климатом, наличием моря и национальной пестротой населения. Говорят, что Одессу в разные времена населяли люди 150 национальностей. Каждая говорила на своем языке, и все друг друга понимали.
Не счесть творческих талантов, вышедших из Одессы: Ильф и Петров, Леонид Утесов, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко, Роман Карцев, «Маски-шоу», «Клуб одесских джентльменов»... Каждый может продолжить этот список.
Источник:
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Метки: история одесса порт Хаджибей факты
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