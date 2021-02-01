10 интересных фактов о жизни и смерти Альберта Эйнштейна

Звучит сложно, но именно таковыми всегда и были отношения Эйнштейна с женщинами. Многочисленные письма показывают, что на протяжении всей его жизни его романтические интересы не раз пересекались и романы протекали одновременно. Однако один роман выделяется среди других — в 1912 году, за 7 лет до развода с Марич, Эйнштейн завязал роман с дочерью сестры его матери и двоюродной сестрой отца — Эльзой Левенталь (урожденной Эйнштейн). В этом браке он также продолжил изменять, в том числе с русской разведчицей Маргаритой Конёнковой, и в целом этот союз часто называют «браком по расчету».