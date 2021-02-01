FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3704 поста • 918 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 интересных фактов о жизни и смерти Альберта Эйнштейна

10 интересных фактов о жизни и смерти Альберта Эйнштейна (11 фото)

Автор:
01 февраля 2021 19:40
Сообщество : Факты
Метки: Альберт Эйнштейн   знаменитые люди   история   ученые   факты   
761
11

Один из самых важных ученых современной эпохи, автор теории относительности и лауреат Нобелевской премии по физике славился своими причудами, а его имя стало синонимом слова «гений», но как много вы действительно знаете об Альберте Эйнштейне?

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Альберт Эйнштейн   знаменитые люди   история   ученые   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> 10. исследование не предоставило никаких доказательств исключительности мозга Эйнштейна

Правильно, особенности не в железе, а в софте.

11. Перед смертью Эйнштейн успел сказать несколько слов по-немецки, но американская медсестра не знала немецкого и ничего не поняла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 13 минут назад
Впервые опубликованные в 2018 году дневники Эйнштейна о его путешествиях в Азии в 1922 году резко контрастируют с активизмом, описанным выше. В частности, его описания китайцев вызвали жесткую критику, поскольку оказались полны расистской риторики. В своих записях Эйнштейн называл их «грязными», «тупыми» и высказывал опасение, что они «вытеснят другие расы». Он также отметил, что жители Цейлона (современная Шри-Ланка) «мало делают и нуждаются в малом», и поставил под сомнение «интеллектуальные потребности» японцев.
=================================================================
Пока твой народ не начали запихивать в печи...
Всего лишь подтверждение того что ксенофобии все народы покорны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
sedoisever 15 минут назад
Странно... Если назвать грязного тупого китайца грязным и тупым, то это расизм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
семён 2 часа назад
А ещё есть мнение, что он гениальный обманщик. Работая в Патентном бюро, имел доступ ко многим научным открытиям своего времени.
"На бракоразводном процессе в 1914 году Милева Марич утверждала, что наибольший вклад в работу внесла она и что именно ей должна быть в будущем присуждена Нобелевская премия. Эйнштейн согласился с этим. И в 1922 году 32500 долларов Нобелевской премии он отправил Милеве, хотя мотивировал это тем, что она осталась одна с его детьми. После расставания с Милевой, работая в течение многих лет над общей теорией поля, Эйнштейн не смог добиться никаких результатов. На склоне лет он сам это признал."
"Первым выдвинул постулаты об однородности Вселенной и о предельной скорости света не Эйнштейн, а Пуанкаре. Лоренц вывел формулы, что размеры всех тел зависят от скорости движения. Всё это было ловко использовано в эйнштейновской СТО в 1905 году без ссылок на работы Пуанкаре и Лоренца. Причём, Эйнштейн долгое время делал вид, что не читал работ Лоренца и Пуанкаре. Лишь в 1945 году он всё-таки признался, что читал.
Пуанкаре при личной встрече обвинил Эйнштейна в плагиате и непорядочности. Тот даже не извинился. Пуанкаре перестал с Эйнштейном здороваться."
И прочее, и прочее, и прочее...А ты, афтар, продолжай постить восторженную чушь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
parallax 2 часа назад
А ещё есть предположение, что идею теории относительности он позаимствовал у своей первой жены, поэтому после развода платил ей немалые деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer parallax 2 часа назад
Они вместе работали над СТО в начале 1900х.
Свою работу над ОТО Эйнштейн смог закончить в 1915 уже после того, как они разбежались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Заброшенный отель на острове Ко Чанг Заброшенный отель на острове Ко Чанг Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи 31 января. Какие события пришлись на этот день в мировой истории? 31 января. Какие события пришлись на этот день в мировой истории? 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248963



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Казаки: хронология костюмированного шоу
0
174
Казаки: хронология костюмированного шоу
"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике
3
876
"Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Шоколадно-апельсиновые маффины // Шоколадные кексы с апельсином
1
9
Шоколадно-апельсиновые маффины // Шоколадные кексы с апельсином
Посмотрите, как этот художник создает модель Porsche Taycan с помощью 3D-ручки
0
2
Посмотрите, как этот художник создает модель Porsche Taycan с помощью 3D-ручки
Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео)
Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чтобы животик был плоским после шести надо кушать только плоскую еду!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#красота#интересное#приколы#на различный вкус#Москва#картинки#собаки
#Юмор#факты#навальный#кино#девушки#смешные#война#аварии#настроение#фотографии
#интересно#история#прикол#прикольные#люди#СССР#природа#дтп#позитив#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться