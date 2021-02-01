10 интересных фактов о жизни и смерти Альберта Эйнштейна

Один из самых важных ученых современной эпохи, автор теории относительности и лауреат Нобелевской премии по физике славился своими причудами, а его имя стало синонимом слова «гений», но как много вы действительно знаете об Альберте Эйнштейне?
1. Альберту Эйнштейну однажды предложили пост президента Израиля
Многие считали, что из Эйнштейна получился бы превосходный правитель, и в 1952 году он даже получил письмо из посольства Израиля, в котором его от имени премьер-министра спросили, готов ли он занять пост президента Израиля при условии, что ему предоставят полную свободу продолжать заниматься наукой. Несмотря на то, что назначение по сути носило бы чисто символический характер, Эйнштейн ответил, что не подходит для этой работы, поскольку он почти не работал с людьми и не обладает необходимыми для политика навыками.
Эйнштейн не только способствовал изобретению множества бытовых предметов, которые мы используем сегодня, но и сам был изобретателем, и некоторые из его заброшенных идей, таких как холодильник Эйнштейна, могут еще вернуться в будущем. Начиная с середины 1920-х годов Альберт Эйнштейн и Лео Сцилард, соавтор его письма Рузвельту, занялись разработкой технологий, которые позволили бы снизить риски, связанные с использованием хладонов. В 1926 году они разработали прибор, который использовал бы более безопасные охлаждающие жидкости, а сам был бы энергоэффективнее и долговечнее.
3. Альберт Эйнштейн был борцом за гражданские права в Америке
Эйнштейн не только выступал против милитаризма, но и открыто критиковал расизм в отношении афроамериканцев. Во время своего визита в США в 1931 году он защищал «Парней из Скоттсборо» — группу из девяти афроамериканских юношей, которых ошибочно обвинили в изнасиловании. Переехав в США в 1933 году, Эйнштейн активно пользовался своим статусом, чтобы отстаивать равенство и справедливость: он писал эссе, выступал с речами, вступил в NAACP и защищал борцов за гражданские права от нападок со стороны правительства. Отчасти поэтому ФБР пристально следило за ним, подозревая в нем коммуниста.
4. Однако его дневники начала 1920-х годов, мягко говоря, не слишком толерантны
Впервые опубликованные в 2018 году дневники Эйнштейна о его путешествиях в Азии в 1922 году резко контрастируют с активизмом, описанным выше. В частности, его описания китайцев вызвали жесткую критику, поскольку оказались полны расистской риторики. В своих записях Эйнштейн называл их «грязными», «тупыми» и высказывал опасение, что они «вытеснят другие расы». Он также отметил, что жители Цейлона (современная Шри-Ланка) «мало делают и нуждаются в малом», и поставил под сомнение «интеллектуальные потребности» японцев.
5. Судьба дочери Альберта Эйнштейна остается загадкой
В отличие от двух других детей, один из которых стал профессором гидротехники, а другого госпитализировали с шизофренией, о старшей дочери Эйнштейна, Лизерль, практически ничего неизвестно. Ее личность привлекла внимание общественности из-за «письма», которое ей якобы написал отец, и которое позже признали подделкой. Лизерль родилась в 1902 году от тогдашней девушки и одноклассницы Эйнштейна Милевы Марич, но единственное, что о ней известно из записей ученого — это то, что в возрасте одного года она переболела скарлатиной.
6. Вторая жена Эйнштейна была его двоюродной и троюродной сестрой одновременно
Звучит сложно, но именно таковыми всегда и были отношения Эйнштейна с женщинами. Многочисленные письма показывают, что на протяжении всей его жизни его романтические интересы не раз пересекались и романы протекали одновременно. Однако один роман выделяется среди других — в 1912 году, за 7 лет до развода с Марич, Эйнштейн завязал роман с дочерью сестры его матери и двоюродной сестрой отца — Эльзой Левенталь (урожденной Эйнштейн). В этом браке он также продолжил изменять, в том числе с русской разведчицей Маргаритой Конёнковой, и в целом этот союз часто называют «браком по расчету».
7. Самой большой любовью Эйнштейна была скрипка Лина
У Эйнштейна был еще один великий роман — с Линой. Так он называл каждую из 10 своих скрипок, которыми владел на протяжении жизни. Когда Эйнштейн только начал учиться играть на скрипке в 6 лет, он терпеть не мог это занятие, но, открыв для себя в возрасте 13 лет сонаты Моцарта, наконец-то начал получать от игры удовольствие. Будучи уже взрослым, Эйнштейн регулярно обращался к Лине, чтобы лучше сконцентрироваться и обдумать свои научные теории. Эйнштейн считал, что стал бы профессиональным музыкантом, если бы не любовь к науке.
8. Эйнштейн гордился тем, что не носил носки
В жизни Эйнштейна безусловно было много известных достижений, и сам он, как ни странно, относил к ним свое решение не носить носки, чем хвастался в письмах к Эльзе. Объяснял он эту причуду тем, что постоянно дырявил носки ногтями на пальцах ног. Подобный отказ от общепринятой практики может отсылать к тому, как позже ученый опроверг некоторые теории физики, которые принято было считать здравым смыслом.
Хотя письменных доказательств этого нет, считается, что Эйнштейн обычно спал около 10 часов каждую ночь. Более того, он регулярно спал днем, что помогло ему решить многочисленные задачи, над которыми он работал всю свою жизнь. Правда это или нет, еще предстоит узнать, но, тем не менее, это интересная деталь его необычного образа жизни.
10. Мозг Эйнштейна украли, чтобы узнать его секреты
Эйнштейн мирно скончался в 1955 году, оставив четкие инструкции кремировать его тело и развеять прах втайне, чтобы предотвратить ненаучные заявления о его останках. Однако его мозг постигла другая судьба. Патологоанатом Томас Харви без спроса забрал мозг Эйнштейна, чтобы провести исследование, результаты которого опубликовал в 1985 году. Харви уволили, а его исследование не предоставило никаких доказательств исключительности мозга Эйнштейна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Заброшенный отель на острове Ко Чанг
- Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят
- 7 занятных фактов о Древнем Египте, которые вы могли не знать
- 31 января. Какие события пришлись на этот день в мировой истории?
- 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов
Понравилось15
Правильно, особенности не в железе, а в софте.
11. Перед смертью Эйнштейн успел сказать несколько слов по-немецки, но американская медсестра не знала немецкого и ничего не поняла.
=================================================================
Пока твой народ не начали запихивать в печи...
Всего лишь подтверждение того что ксенофобии все народы покорны.
"На бракоразводном процессе в 1914 году Милева Марич утверждала, что наибольший вклад в работу внесла она и что именно ей должна быть в будущем присуждена Нобелевская премия. Эйнштейн согласился с этим. И в 1922 году 32500 долларов Нобелевской премии он отправил Милеве, хотя мотивировал это тем, что она осталась одна с его детьми. После расставания с Милевой, работая в течение многих лет над общей теорией поля, Эйнштейн не смог добиться никаких результатов. На склоне лет он сам это признал."
"Первым выдвинул постулаты об однородности Вселенной и о предельной скорости света не Эйнштейн, а Пуанкаре. Лоренц вывел формулы, что размеры всех тел зависят от скорости движения. Всё это было ловко использовано в эйнштейновской СТО в 1905 году без ссылок на работы Пуанкаре и Лоренца. Причём, Эйнштейн долгое время делал вид, что не читал работ Лоренца и Пуанкаре. Лишь в 1945 году он всё-таки признался, что читал.
Пуанкаре при личной встрече обвинил Эйнштейна в плагиате и непорядочности. Тот даже не извинился. Пуанкаре перестал с Эйнштейном здороваться."
И прочее, и прочее, и прочее...А ты, афтар, продолжай постить восторженную чушь.
Свою работу над ОТО Эйнштейн смог закончить в 1915 уже после того, как они разбежались.