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Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум

Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2021 02:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Земля   деньги   дорога   ростов   частная собственность   шлагбаум   
842
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Интересная жизнь настала с 1 февраля у жителей одного многоквартирного дома в Октябрьском районе города. Единственный проезд к зданию некий предприимчивый товарищ преградил шлагбаумом и вывесил расценки, по которым теперь пропускает транспорт. И всё оказалось законно: земля вокруг дома частная...

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Метки: Земля   деньги   дорога   ростов   частная собственность   шлагбаум   
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−39
Володя 4 часа назад
проезд два чатла, пацак
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3k
x3matic 3 минуты назад
Мечта любого армяна.Поставить на дороге свой шлагбаум,сидеть рядом на табуретке и собирать деньги.
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1k
Anatoly Tananykhin 18 минут назад
Этот Размик очень смелый или живёт в другом городе/стране
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32
kukaracha21 21 минуту назад
Размик Акопян соотвeтствуeт своeму имeни.
Видимо, очeнь разумный, eсли нашёл способ срубить копeeчку на пустом мeстe.
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−11
Sweetie 45 минут назад
Он крепко спит? Там наверно куча желающих сжечь его участок
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93
Василий Иванов Час назад
Я бы вы***д в жопу этого армяна или кто он, впрочем это не важно...
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863
Дмитрий 3 часа назад
И еще. Самое простое решение! Администрация расторгает договор и дорога становится бесплатной. Так нельзя сделать? П....ц! Армяшка арендует участок на котором дорога! Сто и один способ, когда надо могут найти и расторгнуть договор аренды. Здесь же кто то в администрации конкретно сидит "за ару".
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863
Дмитрий 3 часа назад
Я таки не понимаю чего то, а разве, по умолчанию, не должно было жильцов дома пропускать бесплатно к своему дому? Или в Ростове свои законы?
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49
Arti Дмитрий 2 часа назад
так кроме жильцов туда никто не ездит, бизнес накроеться быстро, а это всё раде них то.
З - забота
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26k
Snork Snorkoff Дмитрий 2 часа назад
Ну смотри, есть у тебя участок. Какой-то кретин, продал землю позади тебя под застройку, не обеспечив к этой земле подъезд кроме как через твой личный участок. Ты вот прям уверен, что радостно снесешь нах свой забор и устроишь из своего участка бесплатную дорогу для покупашек квартир в том доме? По хорошему, нужно бить ногами в живот того мудака, что выдавал разрешение на строительство, а администрации - теперь выкупать у чела этот участок в муниципальную собственность. Ибо хер они еще сервитут ему навяжут, эти качели годами длиться могут.
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863
Дмитрий Snork Snorkoff Час назад
Ну там же ответ в репортаже уже есть! В ары в аренде участки. Ему вежливо намекают: пропускаешь людей к своему дому или участок возвращается государству. Способов у государства и методов ох....лярд! Нет! Завтра прокуратура находит нарушение в договоре(а там тот же свет не подключен) и всё! Иди ара по судам. А оно ему надо? Справедливость восстановлена не выходя из кабинета. При том, что с остальных можешь брать деньги, а пропускаешь только жильцов. Вся проблема!
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8k
SpoiltNail 3 часа назад
пожароустойчива ли сторожка?
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49
Arti SpoiltNail 2 часа назад
а что, вообше класс, и страховачька еше деньжат даст
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285
Алексей 3 часа назад
Серьезно? Предложил бы властям самим из своего кармана оплатить эти два месяца.
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−48
LoginNaFishkah 3 часа назад
А где зелёные человечки? Тут же явно русскоязычных ущемляют! Ведь обещал же стоять за спиной женщин и детей!
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13k
vikklu 3 часа назад
А чё, петуха ещё никто не догадался запустить этому петушаре? Для пары. Красного.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
Может армяшка и прав по закону, но рожа у него очень мерзкая.
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−28
Georg 3 часа назад
Вообще-то, реально коллективный иск в суд. Но этим, кто-то должен заниматься. Это косяк администрации, и люди должны получить компенсацию материальную за созданные неудобства.
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49
Arti Georg 2 часа назад
да нет,сами покупали дома где проезда такие, их никто не заставлял
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7k
Караганда 3 часа назад
Размик Акопян и Тигран Казарян-россияне очнитесь
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
А что не так?
Думать надо было ДО того, как продавать землю в ЧС.
А для сервитута должно быть либо согласие обоих сторон, либо отсутствие иной возможности доступа.
Армяшки те еще... но тут все более чем законно!
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49
Arti Свирепый Бамбр 2 часа назад
а доступ то есть, не простой, но есть
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−41
ilisonili 4 часа назад
Все правильно сделал, нефик под окнами дымить своими корытами. Лучше их все за город отправить, а в городе разрешить только электротранспорт.
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891
DanzelBanzel ilisonili 4 часа назад
Правильно!а вокруг города АЭС понатыкать,чтоб чем заряжать было
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17k
kamanch ilisonili 4 часа назад
И шашлык
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