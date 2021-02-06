Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум

Обращения граждан в полицию ничего не дали, но внимание на жалобы многострадальных жильцов обратили местные власти. 3 февраля руководители Октябрьского района и депутаты ростовской Гордумы Ростова провели встречу с жителями дома по улице Тракторной, и предложили свое решение.



На проезд к жилой многоэтажке можно оформить бессрочный публичный сервитут (частичное или ограниченное право использования чужого земельного участка для частных или государственных/общественных целей). Для этого жители должны были подать соответствующее заявление, и пакет документов уже ушел в департамент имущественно-земельных отношений. Теперь в течение двух месяцев будет решаться вопрос, и если всё пройдет гладко, владельца участка обяжут беспрепятственно пропускать машины жильцов к дому.