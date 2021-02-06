Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум

Интересная жизнь настала с 1 февраля у жителей одного многоквартирного дома в Октябрьском районе города. Единственный проезд к зданию некий предприимчивый товарищ преградил шлагбаумом и вывесил расценки, по которым теперь пропускает транспорт. И всё оказалось законно: земля вокруг дома частная...
С 2002 года жители злополучного дома покупали в нем квартиры, и тогда спокойно подъезжали по заасфальтированной улице. Но позже ее объявили частью частной территории и закрыли. Остался не слишком благоустроенный проезд с другой стороны. И вдруг - он стал платным!
Дорогу перекрыл шлагбаум, и теперь некий предприниматель требует от ростовчан платить за то, чтобы проехать к собственному жилищу.
У шлагбаума стоит и будочка для сборщика дани с проезжающих. Всем этим заведует предприниматель Размик Акопян - мужчина арендует земельный участок, по которому проходит дорога, у его собственника по имени Тигран Казарян. И вроде бы всё по закону!
Суммы далеко не символические: за разовый проезд легкового автомобиля требуют 50 рублей, грузового - уже 100. Предусмотрел предприимчивый владелец шлагбаума и месячные абонементы - за 1000 рублей в месяц для жильцов злополучного дома, или 2000 рублей – для сотрудников расположенных в нем организаций.
Многие жители многоэтажки платить за проезд к ней отказываются и оставляют машины перед шлагбаумом. Идти домой им приходится по разбитой неосвещенной грунтовке, да еще и в компании с бродячими собаками...
Обращения граждан в полицию ничего не дали, но внимание на жалобы многострадальных жильцов обратили местные власти. 3 февраля руководители Октябрьского района и депутаты ростовской Гордумы Ростова провели встречу с жителями дома по улице Тракторной, и предложили свое решение.
На проезд к жилой многоэтажке можно оформить бессрочный публичный сервитут (частичное или ограниченное право использования чужого земельного участка для частных или государственных/общественных целей). Для этого жители должны были подать соответствующее заявление, и пакет документов уже ушел в департамент имущественно-земельных отношений. Теперь в течение двух месяцев будет решаться вопрос, и если всё пройдет гладко, владельца участка обяжут беспрепятственно пропускать машины жильцов к дому.
На проезд к жилой многоэтажке можно оформить бессрочный публичный сервитут (частичное или ограниченное право использования чужого земельного участка для частных или государственных/общественных целей). Для этого жители должны были подать соответствующее заявление, и пакет документов уже ушел в департамент имущественно-земельных отношений. Теперь в течение двух месяцев будет решаться вопрос, и если всё пройдет гладко, владельца участка обяжут беспрепятственно пропускать машины жильцов к дому.
Мэрия Ростова обещает, что проезд будет бесплатным, но ждать этого решения еще минимум 53 дня. А пока жильцам многоэтажки придется ходить пешком или платить за пользование разбитой дорогой...
А как бы вы поступили на месте попавших в ловушку частной собственности жильцов?
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Видимо, очeнь разумный, eсли нашёл способ срубить копeeчку на пустом мeстe.
З - забота
Думать надо было ДО того, как продавать землю в ЧС.
А для сервитута должно быть либо согласие обоих сторон, либо отсутствие иной возможности доступа.
Армяшки те еще... но тут все более чем законно!