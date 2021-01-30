FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 475 постов • 134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Как будет выглядеть земля после людей

Как будет выглядеть земля после людей (30 фото)

Автор:
30 января 2021 18:51
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Земля   город   заброшенное   закат человечества   катастрофа   люди   разрушенное   эстетика   
992
30
Если вы хотя бы раз задумывались о том, как будет выглядеть земля после людей, то вот пост специально для вас. Заката человечества совсем не обязательно дожидаться, на нашей планете уже полно заброшенных мест:
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Земля   город   заброшенное   закат человечества   катастрофа   люди   разрушенное   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр Сучков Час назад
Название поста в корне не правильно. Скорее назвать, к примеру,- "Как выглядит земля сегодня, благодаря Человеку". Как то так....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Лимонадный Джо 47 минут назад
Планета останется. Стряхнёт с себя лишний мусор,оставленный человечеством. И будут тут жить благородные олени и волки. Только нам тут не будет места.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 48 минут назад
Нарыльск-жопа мира. Очень ожидаемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Началу отопительного сезона посвящается: дым и красота котельных Началу отопительного сезона посвящается: дым и красота котельных Как будет выглядеть жизнь без людей, можно посмотреть уже сейчас Как будет выглядеть жизнь без людей, можно посмотреть уже сейчас Никель — посёлок и пустошь на границе с Норвегией Никель — посёлок и пустошь на границе с Норвегией Что же такое с этими маркетологами? Что же такое с этими маркетологами? Вот и отдыху конец! Вот и отдыху конец!
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
122438



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
63
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
7
107
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
2
23
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
Секреты идеальных фото без искажения
1
3
Секреты идеальных фото без искажения
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Россия#навальный#история#подборка#дом#эстетика#девушки#приколы
#фото#прикол#интересное#природа#люди#актеры#знаменитости#Разное#картинки#смешные
#интересно#кино#сша#факты#прикольные#город#СССР#в мире#настроение#Лановой

На что жалуетесь?

Вернуться