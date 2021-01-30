Если вы хотя бы раз задумывались о том, как будет выглядеть земля после людей, то вот пост специально для вас. Заката человечества совсем не обязательно дожидаться, на нашей планете уже полно заброшенных мест:

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Япония, Фукусима 0 Источник: автор: Jussi Toivanen

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Гренландия 0 Источник: автор: historicist

Япония 0 Источник: автор: UCLA Newsroom

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Норильск 0 Источник: автор: Сергей Пташников

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Норильск 0 Источник: автор: Сан Саныч

Гора Обрыв, Норильск 0 Источник: автор: Кэст Владимирович

Наземный измерительный пункт, Норильский район 0 Источник: автор: Кэст Владимирович

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Склон горы Шмидтихи 0 Источник: автор: Кэст Владимирович

Поселок Угольный ручей, окрестности Норильска 0 Источник:

Поселок Угольный ручей, окрестности Норильска 0 Источник:

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Припять 0 Источник:

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Припять 0 Источник: автор: Мак Кревский

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