Если вы хотя бы раз задумывались о том, как будет выглядеть земля после людей, то вот пост специально для вас. Заката человечества совсем не обязательно дожидаться, на нашей планете уже полно заброшенных мест:
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