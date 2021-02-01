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Если вы не знаете, как заработать много денег, то вам сюда

Если вы не знаете, как заработать много денег, то вам сюда (26 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 13:44
Сообщество : Искусство
Метки: деньги   искусство   иснталляция   не понимаю   современное   таланты   художники   
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Тем, кто ничего не смыслит в современно искусстве, вход запрещен. И даже не думайте входить и что-то говорить! Если ничего не понимаете, то и не надо вставлять свои пять копеек там, где происходит чудо рождения великого искусства, понять которое способны единицы. Все, идите мимо... Остальные учатся зарабатывать деньги

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Метки: деньги   искусство   иснталляция   не понимаю   современное   таланты   художники   
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2k
Core 2 часа назад
Как отмывка бабла норм прокатит
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235
iKrek 9 минут назад
Талантливый человек талантлив во всём.
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19k
SerGProS Час назад
Если вы не знаете, как заработать много денег, то вам сюда
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