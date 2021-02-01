Если вы не знаете, как заработать много денег, то вам сюда

Тем, кто ничего не смыслит в современно искусстве, вход запрещен. И даже не думайте входить и что-то говорить! Если ничего не понимаете, то и не надо вставлять свои пять копеек там, где происходит чудо рождения великого искусства, понять которое способны единицы. Все, идите мимо... Остальные учатся зарабатывать деньги