Если вы не знаете, как заработать много денег, то вам сюда

Тем, кто ничего не смыслит в современно искусстве, вход запрещен. И даже не думайте входить и что-то говорить! Если ничего не понимаете, то и не надо вставлять свои пять копеек там, где происходит чудо рождения великого искусства, понять которое способны единицы. Все, идите мимо... Остальные учатся зарабатывать деньги
Nils Weiligmann, «Nkmll», 2020
Katrin Hornek, «A Landmass To Come», 2020
Marguerite Humeau, «The Dead (A drifting, dying marine mammal)», 2020
Можно еще проще - огораживаем участок леса, подсвечиваем его, пишем - инсталляция "Изоляция" и вуаля, денежки потекли
Владимир Абих просто вырезает на уже готовых работах других художников свои умные мысли. И это уже искусство
Кстати. Красный холст с разрезами, работа Лучо Фонтана - одно из десяти самых дорогих полотен мирового современного искусства. В 2010 году его продали на аукционе Sotheby’s за 1,5 млн долларов (почти 96 млн рублей).
Как бы вам это описать...
Сейчас попробую объяснить
Холм из мусора (компостная куча) украшенный китайскими иероглифами «Делаю» и «Ничего» побывал на многих выставках и заработал художнику имя. И деньги, да
После карантинных закупок некуда деть кучу туалетной бумаги. Прошу. Инсталляция «Musica da camera n. 211», Walter Marchetti, создал в 1991 году. до сих пор стоит в музее и люди смотрят, платят деньги
Видели всяких надувных зазывателей около заправок или магазинов? Теперь это искусство
Источник:
Andreas Slominski страшно увлечен туалетами и делает из них поистине грандиозные инсталляции
Как привлечь внимание к своим картинам?
Sam Keller (очень известный и популярный нынче деятель искусств), «The Cheetosphere», 2011, Сфера, созданная из чипсов «Читос»
Куча старых теликов, с кучей старых фильмов и готова инсталляция для музея. Frank Gillette & Ira Schneider «Wipe Cycle»
Авторский пост
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