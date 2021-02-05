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Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска"

Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска" (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 23:48
Метки: СССР   люди   теревидение   
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Многие из нас еще помнят элегантную и красивую хозяйку "Музыкального киоска", Элеонору Валериановну Беляеву. 32 года она была ведущей этой популярнейшей передачи на советском телевидении. Она являлась эталоном ведущей, была настоящим просветителем культуры. Её улыбка и добродушный облик всегда источали свет.

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Метки: СССР   люди   теревидение   
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8  комментариев
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35k
parallax 7 часов назад
У тех передач был огромный плюс - не было тупой рекламы и тупых рыл, типа Малышевой.
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12k
seller-k 54 минуты назад
Всё это, конечно, так. Всё это верно, да. Бумага написана правильно, всё хорошо, да. Но это с одной стороны.

Тётенька, право слово, стильная для своего времени. Ну, а какую ещё на Первый канал ведущую, понятное дело - образцовую. Но сама передача...
для упоротых любителей штоштаковича и римского-корпусова (при всём уважении). В моём окружении таких не было никогда. Тратить выходной на просмотр передачи о классической музыке, в моём тогдашнем понимании, это ненормально. Так что все эти киоски, сельскиечасы, навстречувыборам, вгостяхубратскихнародов и прочая дребедень - тогда представлялась мне вроде показа никчёмного киножурнала в кинотеатре перед фильмом, который я пришёл посмотреть.
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8k
Павел 7 часов назад
Я не любил эту передачу. В отличии от "Утренней почты", но помню последний выпуск, когда Беляева, с грустью сказала, что "у нас это последний эфир". И мне стало грустно. Тогда я понял, что многое уже не вернется.
Но больше всего было жаль закрытия "Клуба кинопутешественников"
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−52
Володя 7 часов назад
>>Многие из нас еще помнят элегантную и красивую хозяйку
>>"Музыкального киоска", Элеонору Валериановну Беляеву

многие это сколько?
5 человека которым сейчас за 95 лет?
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59k
Доктор Джонс Володя 2 часа назад
Подь ты нахер в бан, мелкий поц...
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10k
[email protected] Володя 55 минут назад
Придурок ты, мне 59, но прекрасно помню эту передачу и красавицу ведущую...
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−52
Володя 7 часов назад
во ты копнул
тут по пальцам одной руки можно перечесть кто помнит передачу "будильник" и "служу Советскому Союзу"

тыб еще спросил, а помните как мы ранее брали Константинопаль?
никто не верил, а мы братья крестносцы это сделали!!!!
с имепраторм не хорошо вышло, мы его пришили
но а так то нормально...?

ну а что император ну другого выбрали :)
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10k
[email protected] Володя 55 минут назад
Дебил ты.
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