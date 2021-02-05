Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска"

Ровно через пол-года Элеонора Беляева совершенно неожиданно для себя стала ведущей "Музыкального киоска". Заболела постоянная ведущая передачи Нина Кондратова, и Элеонора заменила её. И даже никто не мог тогда подумать тогда, что она отправляется в телевизионное плавание длиной в 32 года. Но именно так и стало.

Элеонора Валерьяновна очень быстро родила свой неповторимый стиль ведения передачи. Мало кто помнит, но в 60-е годы передача велась в прямом эфире, и чем-то напоминала старые голубые огоньки. Ведущая ходила от столика к столику и разговаривала с гостями.

Только в 70-е годы, формат передачи стал привычным для нас. Э. Беляева, под музыку А. Цфасмана, открывала свой киоск, как правило с какой-то газетой в руках, и как бы заглядывая в неё, рассказывала о достижениях музыкальной жизни...

Элеонора Валериановна была эталоном ведущей. В ней было сочетание естественности, простоты и даже лёгкого женского кокетства. И это сообщало ей некий аристократизм. Оне не говорила какие-то глубокие аналитические вещи. Она не занималась музыкальной критикой. Но она нам на экране подавала мастеров. И мы - зрители - понимали, что то что возникает в "Музыкальном киоске" это уже определенный уровень. Это то что нужно слушать, что нужно показывать, и на что стоит обратить внимание.