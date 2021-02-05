Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска"

Многие из нас еще помнят элегантную и красивую хозяйку "Музыкального киоска", Элеонору Валериановну Беляеву. 32 года она была ведущей этой популярнейшей передачи на советском телевидении. Она являлась эталоном ведущей, была настоящим просветителем культуры. Её улыбка и добродушный облик всегда источали свет.
Элеонора Матвеева была дочерью военного, и родилась на воронежской земле. Стоит отметить, что эта земля дала нам немало красивых женщин.
С детства она мечтала стать певицей. Окончив музыкальную школу по фортепиано, поступила в музучилище на вокальное отделение, а потом пошла учиться в знаменитую Гнесинку. Будучи студенткой она вышла замуж за баяниста Анатолия Беляева, и родила дочку Машу.
Незадолго до выпуска, у молодой студентки пропадает голос. Причины этого явления так до конца и остались неясны. Одна из причин была, что её педагоги тащили в колоратурное сопрано, при выраженном лирическом, и в итоге голос серьёзно просел. По другой версии, потерей голоса стали психологические проблемы, связанные с семейными неурядицами и расставанием с мужем.
Чтобы выжить одной с маленькой дочкой, ей некоторое время приходилось переписывать ноты и обучать на дому детей игре на фортепиано. Но помощь пришла от бывшего однокурсника, в будущем знаменитого дирижёра Владимира Федосеева. Он помог ей устроиться на телевидение редактором музыкальных программ.
Поработав в отделе народного творчества, и потом в отделе классической музыки, Элеонора Беляева подошла к важному моменту своей биографии. А. Габрилович в 1960 году создал проект "Музыкальный киоск". Эта передача являлась неким дополнением к "Голубому огоньку". Пол-года она добросовестно работала музыкальным редактором в только что открывшемся "Музыкальном киоске". Полученное глубокое музыкальное образование и безупречный музыкальный вкус позволяли ей великолепно справляться со своей работой.
Ровно через пол-года Элеонора Беляева совершенно неожиданно для себя стала ведущей "Музыкального киоска". Заболела постоянная ведущая передачи Нина Кондратова, и Элеонора заменила её. И даже никто не мог тогда подумать тогда, что она отправляется в телевизионное плавание длиной в 32 года. Но именно так и стало.
Элеонора Валерьяновна очень быстро родила свой неповторимый стиль ведения передачи. Мало кто помнит, но в 60-е годы передача велась в прямом эфире, и чем-то напоминала старые голубые огоньки. Ведущая ходила от столика к столику и разговаривала с гостями.
Только в 70-е годы, формат передачи стал привычным для нас. Э. Беляева, под музыку А. Цфасмана, открывала свой киоск, как правило с какой-то газетой в руках, и как бы заглядывая в неё, рассказывала о достижениях музыкальной жизни...
Элеонора Валериановна была эталоном ведущей. В ней было сочетание естественности, простоты и даже лёгкого женского кокетства. И это сообщало ей некий аристократизм. Оне не говорила какие-то глубокие аналитические вещи. Она не занималась музыкальной критикой. Но она нам на экране подавала мастеров. И мы - зрители - понимали, что то что возникает в "Музыкальном киоске" это уже определенный уровень. Это то что нужно слушать, что нужно показывать, и на что стоит обратить внимание.
Свою удивительную просветительскую миссию, она несла много лет. Передачи её были настолько автономные и авторские, что туда особо не лезли редакторы и всякие консультанты. Понимая, что Элеонора Беляева, всегда даёт качественный продукт.
За все эти годы были только небольшие замечания, и изменения со стороны цензуры. Вспоминается, разве что снятый с эфира отрывок с "Машиной времени" в 1975 году, убранные репортажи о Ф. Шаляпине и С. Рахманинове, из-за их эмигрантского бытия. Но в целом всё выходило в эфир именно так как она это выстраивала.
Был еще один аспект популярности передачи, в те годы немаловажный. Это гардероб ведущей. Многие женщины, не особо увлечённые культурой и музыкой, смотрели передачу, только ради разглядывания гардероба Э. Беляевой. Она за все эти долгие годы ни разу не повторила свой костюм в эфире, и всегда была одета по высшим стандартам моды.
Так и осталось загадкой, как ей удавалось это делать в те годы. Ведь особо тогда это не приветствовалось на ЦТ. Но у Элеоноры Беляевой всегда в кадре возникала то какая-нибудь брошь в виде розы, то пиджак из журнала "Бурда", то импортный платок в горошек и т.д. И еще она очень умело пользовалась косметикой, в которой женщины часто улавливали какие-то заграничные новшества. Так получилось, что ведущая в брежневское время, была иконой стиля для многих женщин, наравне с женщинами из "Кабачка 13 стульев".
Элеонора Валериановна сумела так всё сделать в своей жизни, что вокруг неё фактически не было скандалов. Её личная жизнь также для всех оставалась тайной. Пишут, что у нее было три мужа, и что у всех было имя Анатолий. Но никто никогда других её мужей, кроме народного артиста России, баяниста Анатолия Беляева не видел.
Когда новые киночиновники "Киоск" закрыли в 1993 году (последний выпуск был под номером 1472), из-за нерентабельности, то Элеонора Валериановна довольно тяжело заболела. Впрочем, тут произошло настоящее чудо. Конечно не без помощи её друзей, где главную роль сыграл продюсер В. Сергеев. Она смогла победить онкологию. И даже стала ещё лучше и краше выглядеть. Она сильно похудела, но её улыбка, и её ум еще потом долго освещали различные конкурсы и музыкальные фестивали. Она оставалась востребованной фактически до самой смерти. Последний раз она вела концерт в 2014 году. А весной 2015 года она умерла.
В общем-то только сейчас стало ясно, что Элеонора Беляева была великой женщиной, выдающейся телевизионной звездой. Всё к чему она прикасалась становилось золотом. Её ум, такт, объём знаний и воля были образцовые. Сейчас таких людей на телевидении просто нет.
Источник:
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Тётенька, право слово, стильная для своего времени. Ну, а какую ещё на Первый канал ведущую, понятное дело - образцовую. Но сама передача...для упоротых любителей штоштаковича и римского-корпусова (при всём уважении). В моём окружении таких не было никогда. Тратить выходной на просмотр передачи о классической музыке, в моём тогдашнем понимании, это ненормально. Так что все эти киоски, сельскиечасы, навстречувыборам, вгостяхубратскихнародов и прочая дребедень - тогда представлялась мне вроде показа никчёмного киножурнала в кинотеатре перед фильмом, который я пришёл посмотреть.
Но больше всего было жаль закрытия "Клуба кинопутешественников"
>>"Музыкального киоска", Элеонору Валериановну Беляеву
многие это сколько?
5 человека которым сейчас за 95 лет?
тут по пальцам одной руки можно перечесть кто помнит передачу "будильник" и "служу Советскому Союзу"
тыб еще спросил, а помните как мы ранее брали Константинопаль?
никто не верил, а мы братья крестносцы это сделали!!!!
с имепраторм не хорошо вышло, мы его пришили
но а так то нормально...?
ну а что император ну другого выбрали :)