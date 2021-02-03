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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4588 постов • 641 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией

Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией (11 фото)

Автор:
03 февраля 2021 20:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   любовь   люди   слава   смерть   трагедия   шоу бизнес   
3480
11
Как было бы здорово, если в жизни, как и в сказках, все заканчивалось на моменте "долго и счастливо", да еще бы и умереть в один день. Но жизнь, в целом, несправедлива.
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Метки: знаменитости   любовь   люди   слава   смерть   трагедия   шоу бизнес   
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841
patrik1313 Час назад
Где Курт Кобейн и Кортни Лав?
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25
Верните аккаунт суки! 21 минуту назад
Мэрил Стрип вроде ж с Брюсом мутила по сюжету.

Мэрил Стрип вроде ж с Брюсом мутила по сюжету.
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25
Верните аккаунт суки! 2 минуты назад
Если кого в гугле забанили - фильм называется "Смерть ей к лицу". Гоблинского перевода нет. Строго рекомендуется к просмотру!
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3k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией
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2k
NoIseWind Свирепый Бамбр Полчаса назад
Долбайёб ты...
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