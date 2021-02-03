Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией

Как было бы здорово, если в жизни, как и в сказках, все заканчивалось на моменте "долго и счастливо", да еще бы и умереть в один день. Но жизнь, в целом, несправедлива.
Иногда ни деньги, ни влиятельность не могут повлиять на неизбежное. И приходится начинать жить заново, после потери любимого человека.
Константин Хабенский и Анастасия Смирнова
Константин и Анастасия поженились в январе 2000 года. Они были по-настоящему счастливы, пока у Анастасии, которая была беременна, не обнаружили рак головного мозга. Анастасия приняла решение отказа от лечения, испугавшись за здоровье ребенка. После того, как она родила их сына Ивана, лечение начинать было уже слишком поздно. Иван лишился мамы, когда ему было немногим больше года.
Константин Юрьевич, еще в период болезни жены, организовал фонд помощи детям, со схожим заболеванием и долго хранил память об умершей супруге.
Второй раз актер решился жениться лишь в 2013 году, на коллеге Анастасии Литвиновой.
Константин Юрьевич, еще в период болезни жены, организовал фонд помощи детям, со схожим заболеванием и долго хранил память об умершей супруге.
Второй раз актер решился жениться лишь в 2013 году, на коллеге Анастасии Литвиновой.
×
Джон Казале и Мэрил Стрип
Актриса, которая в 27 лет только начинала свою кинокарьеру, познакомилась с уже состоявшейся звездой, 40-летним Джоном. Он помог актрисе продвинуться в Голливуде, они даже вместе сыграли в фильме "Охотник на оленей", за роль в котором Мэрил получила свою первую номинацию на "Оскар".
Актрисе предложили съемки в Австралии, Джон, скрывая от любимой свою онкологию, препятствовать поездке не стал.
Через несколько месяце Мэрил вернулась домой и то, то она увидела было для нее шоком - Джон уже не мог встать с кровати. Меньше трех месяцев им оставалось пробыть вместе и после смерти любимого Стрип решила, что никогда больше не будет выбирать между работой и личной жизнью работу.
Рядом с ней, в этот непростой период, был скульптор Джон Гаммер , он поддерживал ее и постепенно из настоящего близкого друга стал мужем. Они стали родителями четыре раза и стараются жить закрыто, подальше от папарацци.
Актрисе предложили съемки в Австралии, Джон, скрывая от любимой свою онкологию, препятствовать поездке не стал.
Через несколько месяце Мэрил вернулась домой и то, то она увидела было для нее шоком - Джон уже не мог встать с кровати. Меньше трех месяцев им оставалось пробыть вместе и после смерти любимого Стрип решила, что никогда больше не будет выбирать между работой и личной жизнью работу.
Рядом с ней, в этот непростой период, был скульптор Джон Гаммер , он поддерживал ее и постепенно из настоящего близкого друга стал мужем. Они стали родителями четыре раза и стараются жить закрыто, подальше от папарацци.
Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева
Эта пара фигуристов были настоящими любимцами миллионов людей. Знакомые с детства, Екатерина и Сергей, вместе осваивали коньки, вместе завоёвывали множество наград. Они четыре раза занимали первое место на чемпионатах мира, трижды становились чемпионами Европы и дважды заняли первое место на Олимпийских играх. Они буквально завораживали своей работой на льду, казалось, что они летают над ним, не касаясь.
Поженились влюбленные в 1991 году, через полтора года у пары появилась дочь. Маленькой Маше было всего три года, когда у Сергея, во время тренировки, случился инфаркт, от которого он скончался. Екатерина долго не могла прийти в себя, но смогла жить дальше и только в 2001 году решилась повторно выйти замуж, за фигуриста Илью Кулика. В браке с ним у Екатерины родилась вторая дочь.
Через 15 лет они развелись.
Поженились влюбленные в 1991 году, через полтора года у пары появилась дочь. Маленькой Маше было всего три года, когда у Сергея, во время тренировки, случился инфаркт, от которого он скончался. Екатерина долго не могла прийти в себя, но смогла жить дальше и только в 2001 году решилась повторно выйти замуж, за фигуриста Илью Кулика. В браке с ним у Екатерины родилась вторая дочь.
Через 15 лет они развелись.
Киану Ривз и Дженнифер Сайм
Известный своей уединенностью и грустью Киану не специально окружает себя таким вот печальным флером. Он пережил очень тяжелые потрясения: в 1999 году актер со своей невестой Дженнифер готовились стать родителями, но буквально за несколько недель до родов, на плановом УЗИ, стало понятно, что их дочь умерла в утробе матери.
Трагедия сильно ударила по обоим, а через год Дженнифер погибла в автокатастрофе. Киану стал отшельником и сам признавался, что желание жить ему давала только работа.
Лишь спустя много лет, в прошлом году, Киану вновь смог завести отношения - с художницей Александрой Грант, с которой до этого Ривз дружил многие годы.
Трагедия сильно ударила по обоим, а через год Дженнифер погибла в автокатастрофе. Киану стал отшельником и сам признавался, что желание жить ему давала только работа.
Лишь спустя много лет, в прошлом году, Киану вновь смог завести отношения - с художницей Александрой Грант, с которой до этого Ривз дружил многие годы.
Борис Невзоров и Анастасия Иванова
Актеру до сих пор непросто вспоминать о трагедии, которая случилась больше двадцати лет назад.
3 июня 1993 года он вернулся домой и обнаружил лежащую на полу Анастасию. Случилось страшное: пока Бориса не было дома, к ним пришел родственник одного из друзей семьи, Сергей Пересветов, которого Анастасия очень хорошо знала. И впустила в квартиру. А он убил ее ради нескольких недорогих цацек и старого видеомагнитофона.
Борис очень долго не мог примириться с потерей. Все его попытки завести новые отношения не приводили ни к чему серьезному.
Но в последние 10 лет он все же обрел счастье с Еленой Хрипуновой, с которой он познакомился в Малом театре, где Елена работает в бухгалтерии.
3 июня 1993 года он вернулся домой и обнаружил лежащую на полу Анастасию. Случилось страшное: пока Бориса не было дома, к ним пришел родственник одного из друзей семьи, Сергей Пересветов, которого Анастасия очень хорошо знала. И впустила в квартиру. А он убил ее ради нескольких недорогих цацек и старого видеомагнитофона.
Борис очень долго не мог примириться с потерей. Все его попытки завести новые отношения не приводили ни к чему серьезному.
Но в последние 10 лет он все же обрел счастье с Еленой Хрипуновой, с которой он познакомился в Малом театре, где Елена работает в бухгалтерии.
Хит Леджер и Джемма Уорд
О том, что у актера были отношения выяснилось уже после его смерти. О них рассказала сама Джемма, после того, как немного пришла в себя.
Она была успешной моделью в начале двухтысячных, но потом ее карьера стала угасать. Хит стал одним из тех, очень немногих, кто поддержал девушку в сложный период и отношения дружеские постепенно переросли в нечто большее.
Правда не так долго: в 2008 году актер скончался от тяжелой смеси транквилизаторов и таблеток.
Девушка смогла оправиться от горя, она с головой ушла в работу - стала пробоваться в актерской профессии. А через пять лет после трагедии с Хитом она родила двоих детей от манекенщика Дэвида Леттса.
Она была успешной моделью в начале двухтысячных, но потом ее карьера стала угасать. Хит стал одним из тех, очень немногих, кто поддержал девушку в сложный период и отношения дружеские постепенно переросли в нечто большее.
Правда не так долго: в 2008 году актер скончался от тяжелой смеси транквилизаторов и таблеток.
Девушка смогла оправиться от горя, она с головой ушла в работу - стала пробоваться в актерской профессии. А через пять лет после трагедии с Хитом она родила двоих детей от манекенщика Дэвида Леттса.
Юрий Мороз и Марина Левтова
20 лет эти двое были счастливы вместе, пока Марина, катаясь с дочерью на снегоходе, не попала в аварию. У дочери было несколько переломов, а вот Левтова очень сильно ударилась о дерево при падении и скончалась, в результате черепно-мозговой травмы.
Мороз очень тяжело переживал смерть любимой. Он не любит говорить о трагедии до сих пор, замечая, что болит у каждого по-своему. Во втором браке, с Викторией Исаковой, его также постигло еще одно горе - их первый ребенок скончался в трехмесячном возрасте. Однако, второй дочке Исаковой и Мороза, Варе, уже пять лет.
Мороз очень тяжело переживал смерть любимой. Он не любит говорить о трагедии до сих пор, замечая, что болит у каждого по-своему. Во втором браке, с Викторией Исаковой, его также постигло еще одно горе - их первый ребенок скончался в трехмесячном возрасте. Однако, второй дочке Исаковой и Мороза, Варе, уже пять лет.
Джим Керри и Катриона Уайт
В 2012 году Катриона, будучи визажистом, на съемках фильма где играл Джим, познакомилась с ним и у них возникли романтичные чувства друг к другу. Через несколько месяцев пара рассталась, но возобновила отношения через два года. Однако, в 2015 году они вновь решили расстаться после очередной ссоры.
Через пять дней после разрыва Катриона была найдена у себя дома, а рядом лежали рассыпанные таблетки. Экспертиза показала, что девушка умерла от передозировки сильнодействующими препаратами.
Близкие Катрионы тут же бросились обвинять Джима в доведении несчастной до суицида, даже подав на него в суд. Керри оправдали и возникли версии, что либо девушка покончила с собой из-за ссоры с матерью, либо, что ее подтолкнула к этому сайентологическая церковь, учением которой она незадолго до смерти увлеклась.
Джим впал в глубокую депрессию, из которой он вышел, во многом, благодаря своей работе.
Через пять дней после разрыва Катриона была найдена у себя дома, а рядом лежали рассыпанные таблетки. Экспертиза показала, что девушка умерла от передозировки сильнодействующими препаратами.
Близкие Катрионы тут же бросились обвинять Джима в доведении несчастной до суицида, даже подав на него в суд. Керри оправдали и возникли версии, что либо девушка покончила с собой из-за ссоры с матерью, либо, что ее подтолкнула к этому сайентологическая церковь, учением которой она незадолго до смерти увлеклась.
Джим впал в глубокую депрессию, из которой он вышел, во многом, благодаря своей работе.
Эммануил Виторган и Алла Балтер
Оба актера в момент знакомства были в браке с другими людьми. Их чувства друг к другу оказались настолько сильны, что им пришлось сделать больно своим супругам и разрушить семьи. Они не оправдывались, признавали свою вину, но ничего не могли поделать со своей любовью.
Много лет супруги были по-настоящему счастливы, у них родился сын Максим, а когда у старшего Виторгана был диагностирован рак, жена не отходила от него и болезнь отступила. Но вскоре и самой Алле поставили онкологию позвоночника, и какие бы усилия не прикладывал Эммануил Гедеонович, спасти жену не удалось. В июле 2000 года она скончалась.
Актер смог повторно жениться лишь через очень много лет, на Ирине Млодик. В этом браке у них родились две дочери - Клара и Этель.
Много лет супруги были по-настоящему счастливы, у них родился сын Максим, а когда у старшего Виторгана был диагностирован рак, жена не отходила от него и болезнь отступила. Но вскоре и самой Алле поставили онкологию позвоночника, и какие бы усилия не прикладывал Эммануил Гедеонович, спасти жену не удалось. В июле 2000 года она скончалась.
Актер смог повторно жениться лишь через очень много лет, на Ирине Млодик. В этом браке у них родились две дочери - Клара и Этель.
Жюльен Рассам и Марион Котийяр
Роман Марион и Жюльен развивался очень быстро, они даже собирались пожениться, но возникло одно непреодолимое "но": мужчина страдал психическими расстройствами и наркотической зависимостью. Он как-то раз даже выбросился из окна, в попытке самоубийства, на глазах у любимой женщины.
Жюльен выжил, однако стал полным инвалидом. Марион самоотверженно продолжала быть рядом с ним, делала все возможное, чтобы поставить любимого на ноги, но это не помогло - через два года Жюльен вновь предпринял попытку суицида. Эта попытка оказалась удачной.
Котийяр долго приходила в себя после тяжелых отношений, завершившихся так трагично. Только в 2007 она вышла замуж за актера и режиссера Гийома Кане. В браке у пары родились сын и дочь.
Жюльен выжил, однако стал полным инвалидом. Марион самоотверженно продолжала быть рядом с ним, делала все возможное, чтобы поставить любимого на ноги, но это не помогло - через два года Жюльен вновь предпринял попытку суицида. Эта попытка оказалась удачной.
Котийяр долго приходила в себя после тяжелых отношений, завершившихся так трагично. Только в 2007 она вышла замуж за актера и режиссера Гийома Кане. В браке у пары родились сын и дочь.
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 очень красивых преступников и преступниц
- Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире
- Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод"
- Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
- 79-летняя законодательница моды разделась в борьбе за сохранение природы
Метки: знаменитости любовь люди слава смерть трагедия шоу бизнес
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...