Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией

Актриса, которая в 27 лет только начинала свою кинокарьеру, познакомилась с уже состоявшейся звездой, 40-летним Джоном. Он помог актрисе продвинуться в Голливуде, они даже вместе сыграли в фильме "Охотник на оленей", за роль в котором Мэрил получила свою первую номинацию на "Оскар".

Актрисе предложили съемки в Австралии, Джон, скрывая от любимой свою онкологию, препятствовать поездке не стал.

Через несколько месяце Мэрил вернулась домой и то, то она увидела было для нее шоком - Джон уже не мог встать с кровати. Меньше трех месяцев им оставалось пробыть вместе и после смерти любимого Стрип решила, что никогда больше не будет выбирать между работой и личной жизнью работу.

Рядом с ней, в этот непростой период, был скульптор Джон Гаммер , он поддерживал ее и постепенно из настоящего близкого друга стал мужем. Они стали родителями четыре раза и стараются жить закрыто, подальше от папарацци.