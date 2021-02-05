Сначала оплатили задолженности у приставов в размере 500 тыс рублей, а потом оказалось, что до них не дошёл ещё один долг, превышающий 100 тыс рублей. После этого Юрию разблокировали все счета, и больше не будут списывать зарплату и пенсию.



С Романом связалась молодая актриса Александра Бортич и написала, что хочет отправить не просто деньги, а какой-нибудь нужный подарок. И они сошлись на хорошем телевизоре. Также дворнику купили немного мелкой бытовой техники, которой у него никогда не было.



Ещё на пожертвованные деньги инвалиду приобрели смартфон и показали как вести свою страничку в инстаграме, чтобы он смог рассказывать о своей жизни. На него быстро подписалось почти 50 000 человек.