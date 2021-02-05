История дворника-инвалида поразила многих россиян. Мужчина долго терпел лишения, мошенники неоднократно его обманывали, но благодаря неравнодушным людям, Юрий теперь ни в чём не нуждается и потихоньку делает ремонт в своей комнате.
Фотограф Роман Филиппов продолжает рассказывать, как складывается жизнь инвалида.
Роман вспоминает, что первоначально попросил помочь Юре деньгами – нужно было 650 тыс рублей на погашение долгов. За сутки россияне перечислили эту сумму! Фотограф поблагодарил всех и закрыл сбор. Однако люди продолжали присылать деньги и в итоге общая сумма пожертвований превысила 2 млн рублей.
Роман вспоминает, что первоначально попросил помочь Юре деньгами – нужно было 650 тыс рублей на погашение долгов. За сутки россияне перечислили эту сумму! Фотограф поблагодарил всех и закрыл сбор. Однако люди продолжали присылать деньги и в итоге общая сумма пожертвований превысила 2 млн рублей.
Сначала оплатили задолженности у приставов в размере 500 тыс рублей, а потом оказалось, что до них не дошёл ещё один долг, превышающий 100 тыс рублей. После этого Юрию разблокировали все счета, и больше не будут списывать зарплату и пенсию.
С Романом связалась молодая актриса Александра Бортич и написала, что хочет отправить не просто деньги, а какой-нибудь нужный подарок. И они сошлись на хорошем телевизоре. Также дворнику купили немного мелкой бытовой техники, которой у него никогда не было.
Ещё на пожертвованные деньги инвалиду приобрели смартфон и показали как вести свою страничку в инстаграме, чтобы он смог рассказывать о своей жизни. На него быстро подписалось почти 50 000 человек.
С Романом связалась молодая актриса Александра Бортич и написала, что хочет отправить не просто деньги, а какой-нибудь нужный подарок. И они сошлись на хорошем телевизоре. Также дворнику купили немного мелкой бытовой техники, которой у него никогда не было.
Ещё на пожертвованные деньги инвалиду приобрели смартфон и показали как вести свою страничку в инстаграме, чтобы он смог рассказывать о своей жизни. На него быстро подписалось почти 50 000 человек.
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Юрия и Романа стали приглашать на интервью, а также дворником заинтересовались модные бренды одежды и аксессуаров.
А вот, например, первая коммерческая фотосессия Юрия.
Подписчики переживают за мужчину и уточнили в комментариях к фото, оплатили ли ему работу. На это он ответил: "Конечно! И заплатили, и кофту подарили".
Сейчас Юрий занимается здоровьем своих зубов, делает ремонт в комнате и даже полетал на вертолёте.
Сейчас Юрий занимается здоровьем своих зубов, делает ремонт в комнате и даже полетал на вертолёте.
P.S. Заявление в полицию на мошенников подано, ведётся расследование.
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