Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долгаВ субботу фотограф Роман Филиппов выложил в Инстаграме пост с фотографиями и историей парня, которого знал с детства. Юра - сирота с инвалидностью, который работает дворником. А снимки получились...