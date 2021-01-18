Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга

В субботу фотограф Роман Филиппов выложил в Инстаграме пост с фотографиями и историей парня, которого знал с детства. Юра - сирота с инвалидностью, который работает дворником. А снимки получились гламурные, будто для глянцевого журнала.
"Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него 3-я группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен", - невеселое начало истории, рассказанной фотографом. Его родственницы взяли Юру под неформальную опеку, помогли ему получить положенное парню как сироте жилье - комнату.
Сейчас Юра работает дворником, выращивает цветы и пишет стихи.
Но беспомощные люди не дают покоя мошенникам: негодяи трижды уговаривали Юру переписать его комнату на них, и только опекуны в последний момент останавливали сделку. Тогда злоумышленники уговорили парня "одолжить им на дом в деревне", а для этого взять кредиты во всех возможных банках.
Но беспомощные люди не дают покоя мошенникам: негодяи трижды уговаривали Юру переписать его комнату на них, и только опекуны в последний момент останавливали сделку. Тогда злоумышленники уговорили парня "одолжить им на дом в деревне", а для этого взять кредиты во всех возможных банках.
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Так он задолжал больше полумиллиона!
И еще попал в рабство, из которого еле удалось сбежать и вернуться в город. И теперь от его пенсии по инвалидности и зарплаты дворника отнимаются средства на погашение долга, который вырос почти до 700 тысяч рублей.
И еще попал в рабство, из которого еле удалось сбежать и вернуться в город. И теперь от его пенсии по инвалидности и зарплаты дворника отнимаются средства на погашение долга, который вырос почти до 700 тысяч рублей.
Фотограф Роман уверен, что чуть больше везения в детстве - и Юра вполне мог бы украсить собой обложку известного журнала. Например, GQ.
Он устроил для парня фотосессию в образе успешного молодого человека и выложил в Инстаграме.
"Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни".
Там же, в Инстаграме, фотограф предложил всем, кого тронула эта история и ситуация с Юрой, скинуться, чтобы помочь ему в погашении долга.
Денег хватило, чтобы не только погасить все долги Юры, но и подремонтировать комнату, в которой живет парень.
Оплата долгов Юры
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Одна из них, что мир держится на добрых, милосердных и бескорыстных людях.
С мира по нитке ( 10, 50,100 и т.д руб ) и сообща помогли человеку!
Искренне желаю таким неравнодушным людям всех благ и крепкого сибирского здоровья!