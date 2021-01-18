Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга

Так он задолжал больше полумиллиона!

И еще попал в рабство, из которого еле удалось сбежать и вернуться в город. И теперь от его пенсии по инвалидности и зарплаты дворника отнимаются средства на погашение долга, который вырос почти до 700 тысяч рублей.