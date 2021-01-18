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Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга

Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга (16 фото)

Автор:
18 января 2021 13:06
Сообщество : Истории
Метки: дворник   деньги   инвалид   люди   судьба   уфа   фото   фотограф   
595
16
В субботу фотограф Роман Филиппов выложил в Инстаграме пост с фотографиями и историей парня, которого знал с детства. Юра - сирота с инвалидностью, который работает дворником. А снимки получились гламурные, будто для глянцевого журнала.
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Метки: дворник   деньги   инвалид   люди   судьба   уфа   фото   фотограф   
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9  комментариев
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5k
vitenok 40 минут назад
Хорошо бы выложить списки банков и организаций, которые неадекватному человеку выдают кредиты. И как то прокуратуру привлечь к этой "интересной" теме.
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7k
Prostovopros 14 минут назад
И люди хорошие и пост хороший. Но остаётся осадочек - почему никто не ловит мошенников и не отправляет их на каторгу? Ведь все заработанные деньги пошли по сути им, ну и банк рубанул процентиков! У моей 91-летней матери мошенники тоже пытались выманить деньги. Описать мои чувства, когда я это понял, просто слов не хватает.
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8k
Мафусаил 22 минуты назад
Фотограф молодчага , вписался за парня, гореть в аду, кто наживается на таких людях, как Юра...А Юре, Юре удачи...
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3k
ваня панкин Полчаса назад
пусть потом выложит фото ремонта комнаты... до и после, чтобы по честному было...
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165k
Belka_16 Автор поста ваня панкин 8 минут назад
вы тоже денег на эти цели отправили?
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205k
Северное сияние 37 минут назад
Я в этой жизни, в 100% я уверен только в нескольких вещах.
Одна из них, что мир держится на добрых, милосердных и бескорыстных людях.
С мира по нитке ( 10, 50,100 и т.д руб ) и сообща помогли человеку!
Искренне желаю таким неравнодушным людям всех благ и крепкого сибирского здоровья!
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