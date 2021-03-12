Однако несколько дней спустя в интервью Chutian Metropolis News Чен признался, что немного привык к постоянному вниманию видеоблогеров, которые толпятся вокруг него, и изменил свое мнение:

"Они начинают прямую трансляцию в 6-7 часов утра и заканчивают работу в 10 часов вечера. Я их понимаю. Они похожи на меня, они просто зарабатывают на жизнь".



Увидев, что жители его деревни начали получать выгоду от притока посетителей, Ченг сказал, что теперь он рад использовать свой статус знаменитости на благо односельчан, поддерживая местную экономику. Деревня Матихе расположена в центре уезда, но в ней нет уличных фонарей и даже дорог с покрытием.

Но в последние дни бизнес местных гостиниц, ресторанов и супермаркетов процветает, а вокруг дома Ченга выросли небольшие киоски, в которых продаются блюда, приготовленные на гриле, суп из баранины и традиционные местные пирожные.



Женщина по фамилии Цуй, которая раньше была домохозяйкой, с тех пор, как Чен прославилась, начала работать велорикшей, чтобы возить новых посетителей по деревне. "За последнюю неделю я перевезла в общей сложности от 4 - 5 тысяч человек, работая каждый день с 10 утра до 9 вечера", - рассказывает она.



Ли Веймин, деревенский староста, сказал, что он и его пять коллег вместе с 30 добровольцами в течение двух недель заняты тем, чтобы разработать над тем, чтобы предоставить блогерам и фанатам организованное сопровождение и автобусное сообщение от дома Чэна до рынка: "Я заканчивал работу в 23 часа каждый день. Мы все рады, что наша деревня получила такую ​​возможность для развития".



После наплыва посетителей главную дорога в деревне расширили, и теперь на ней есть шесть временных стоянок для автомобилей. А после того, как блогеры пожаловались на слишком медленное интернет-соединение, поставщик телекоммуникационных услуг China Mobile направил в село два специальных автомобиля для усиления местной передачи сигнала.