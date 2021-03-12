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Чен Юньфу не сразу смирился с обрушившейся на него невероятной популярностью. А всё началось с того, что в китайских соцсетях в конце февраля появилось небольшое видео о том, как он кормит людей на рынке традиционной лапшой рамэн за очень скромные деньги: порция за три юаня (примерно 46 центов США).
Видео стало вирусным, и у Чена появилась многотысячная армия поклонников в интернете, которые прозвали его "Брат-рамэн".
В том ролике 39-летний фермер объяснил, что не поднимал цены на лапшу, которую готовит и продает на сельском рынке в уезде Фэйсянь китайской провинции Шаньдун, уже 15 лет. По его словам, если он повысить цену, местные жители больше не смогут позволить себе горячей лапши. Ченг сказал, что можно, конечно, на ту же сумму накладывать людям меньше рамэна, но тогда они останутся голодными...
В том ролике 39-летний фермер объяснил, что не поднимал цены на лапшу, которую готовит и продает на сельском рынке в уезде Фэйсянь китайской провинции Шаньдун, уже 15 лет. По его словам, если он повысить цену, местные жители больше не смогут позволить себе горячей лапши. Ченг сказал, что можно, конечно, на ту же сумму накладывать людям меньше рамэна, но тогда они останутся голодными...
«Когда все разбогатеют и наживут состояния, я подниму цену», - сказал он в видеоролике, который просмотрели 200 миллионов раз.
Его простота и доброта так потрясли широкую публику, что в деревню Матихе, где живет фермер, начали стекаться сотни видеоблогеров. Эти люди едут к Чену в надежде заработать на вновь обретенной славе человека с лапшой: снять нового героя на видео, чтобы повысить свое присутствие в соцсетях...
Его простота и доброта так потрясли широкую публику, что в деревню Матихе, где живет фермер, начали стекаться сотни видеоблогеров. Эти люди едут к Чену в надежде заработать на вновь обретенной славе человека с лапшой: снять нового героя на видео, чтобы повысить свое присутствие в соцсетях...
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Наплыв посетителей вызвал заторы на узких деревенских дорогах. А некоторые, самые ушлые, видеоблогеры начали вторгаться в частную жизнь, перелезая через заборы в надежде застать Чена и послать видео с ним в прямой эфир.
Не имея возможности справиться с безумным вниманием, Чен сначала закрылся в доме. И не смог смог больше кормить людей своей знаменитой лапшой. Ему даже пришлось скрываться на ночь в доме у родственников.
"Я не хочу быть знаменитым. Эта шумиха принесла мне кучу проблем, - сказал Ченг журналистам 27 февраля. - Я обычный фермер. Делаю и продаю лапшу рамэн. Это всё обо мне".
"Я не хочу быть знаменитым. Эта шумиха принесла мне кучу проблем, - сказал Ченг журналистам 27 февраля. - Я обычный фермер. Делаю и продаю лапшу рамэн. Это всё обо мне".
Некоторые блогеры начали фотографироваться на фоне работающего Чена, продвигая разные вещи, которые хотели отрекламировать... Помимо этих страждущих, еще сотни новых фанатов Чена проехали сотни миль, чтобы увидеть его и попробовать ту самую лапшу. Но это означало простоять как минимум час в очереди ради довольно простого блюда.
Чен рассказал новостному порталу, что его постоянные клиенты были напуганы огромными толпами на рынке, которые следовали за ним, задавали ему вопросы и постоянно просили сфотографироваться с ним:
"Я нахожусь под огромным давлением. Все китайские интернет-пользователи обратили на меня внимание, и это осложнило мою жизнь. Надеюсь, что общественность наконец от меня отвлечется..."
Чен рассказал новостному порталу, что его постоянные клиенты были напуганы огромными толпами на рынке, которые следовали за ним, задавали ему вопросы и постоянно просили сфотографироваться с ним:
"Я нахожусь под огромным давлением. Все китайские интернет-пользователи обратили на меня внимание, и это осложнило мою жизнь. Надеюсь, что общественность наконец от меня отвлечется..."
Однако несколько дней спустя в интервью Chutian Metropolis News Чен признался, что немного привык к постоянному вниманию видеоблогеров, которые толпятся вокруг него, и изменил свое мнение:
"Они начинают прямую трансляцию в 6-7 часов утра и заканчивают работу в 10 часов вечера. Я их понимаю. Они похожи на меня, они просто зарабатывают на жизнь".
Увидев, что жители его деревни начали получать выгоду от притока посетителей, Ченг сказал, что теперь он рад использовать свой статус знаменитости на благо односельчан, поддерживая местную экономику. Деревня Матихе расположена в центре уезда, но в ней нет уличных фонарей и даже дорог с покрытием.
Но в последние дни бизнес местных гостиниц, ресторанов и супермаркетов процветает, а вокруг дома Ченга выросли небольшие киоски, в которых продаются блюда, приготовленные на гриле, суп из баранины и традиционные местные пирожные.
Женщина по фамилии Цуй, которая раньше была домохозяйкой, с тех пор, как Чен прославилась, начала работать велорикшей, чтобы возить новых посетителей по деревне. "За последнюю неделю я перевезла в общей сложности от 4 - 5 тысяч человек, работая каждый день с 10 утра до 9 вечера", - рассказывает она.
Ли Веймин, деревенский староста, сказал, что он и его пять коллег вместе с 30 добровольцами в течение двух недель заняты тем, чтобы разработать над тем, чтобы предоставить блогерам и фанатам организованное сопровождение и автобусное сообщение от дома Чэна до рынка: "Я заканчивал работу в 23 часа каждый день. Мы все рады, что наша деревня получила такую возможность для развития".
После наплыва посетителей главную дорога в деревне расширили, и теперь на ней есть шесть временных стоянок для автомобилей. А после того, как блогеры пожаловались на слишком медленное интернет-соединение, поставщик телекоммуникационных услуг China Mobile направил в село два специальных автомобиля для усиления местной передачи сигнала.
"Они начинают прямую трансляцию в 6-7 часов утра и заканчивают работу в 10 часов вечера. Я их понимаю. Они похожи на меня, они просто зарабатывают на жизнь".
Увидев, что жители его деревни начали получать выгоду от притока посетителей, Ченг сказал, что теперь он рад использовать свой статус знаменитости на благо односельчан, поддерживая местную экономику. Деревня Матихе расположена в центре уезда, но в ней нет уличных фонарей и даже дорог с покрытием.
Но в последние дни бизнес местных гостиниц, ресторанов и супермаркетов процветает, а вокруг дома Ченга выросли небольшие киоски, в которых продаются блюда, приготовленные на гриле, суп из баранины и традиционные местные пирожные.
Женщина по фамилии Цуй, которая раньше была домохозяйкой, с тех пор, как Чен прославилась, начала работать велорикшей, чтобы возить новых посетителей по деревне. "За последнюю неделю я перевезла в общей сложности от 4 - 5 тысяч человек, работая каждый день с 10 утра до 9 вечера", - рассказывает она.
Ли Веймин, деревенский староста, сказал, что он и его пять коллег вместе с 30 добровольцами в течение двух недель заняты тем, чтобы разработать над тем, чтобы предоставить блогерам и фанатам организованное сопровождение и автобусное сообщение от дома Чэна до рынка: "Я заканчивал работу в 23 часа каждый день. Мы все рады, что наша деревня получила такую возможность для развития".
После наплыва посетителей главную дорога в деревне расширили, и теперь на ней есть шесть временных стоянок для автомобилей. А после того, как блогеры пожаловались на слишком медленное интернет-соединение, поставщик телекоммуникационных услуг China Mobile направил в село два специальных автомобиля для усиления местной передачи сигнала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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