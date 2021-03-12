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Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню

Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню (6 фото)

Автор:
12 марта 2021 17:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: деньги   деревня   интернет   лапша   помощь   рамэн   репортеры   цены   
932
6
Чен Юньфу не сразу смирился с обрушившейся на него невероятной популярностью. А всё началось с того, что в китайских соцсетях в конце февраля появилось небольшое видео о том, как он кормит людей на рынке традиционной лапшой рамэн за очень скромные деньги: порция за три юаня (примерно 46 центов США).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деньги   деревня   интернет   лапша   помощь   рамэн   репортеры   цены   
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17  комментариев
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45k
noName Полчаса назад
Молодец,светлый человек!Как жаль что всегда найдутся ублюдки, которые обосрут всё доброе ради своей выгоды...Ну так,в порядке бреда,кто нибудь из этих блогеров привез хотя бы кг муки или соли?
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Показать 1 ответ
277
Ибрагим Прутков 7 минут назад
3 юаня для китайской глубинки это нормально. В мегаполисе можно купить 500 грамм свежей лапши ручного изготовления за 1-2 юаня. И начинки: чуток мяса, овощей. Так и получится себистоимость юаня в 2-3 за порцию.
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10k
Bill 11 минут назад
Судя по фоткам - это скорее похоже на какое-то шоу. Или на рекламную акцию. Или на курс обучения традиционным ремёслам. Потому что в китайской глубинке 3 юаня за миску лапши - это нормальная цена.
На фото - лапша в городском ресторане, с мясом. 8 юаней.
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1k
Unknown 19 минут назад
Китай....ЯПОНСКОЕ традиционное целостное БЛЮДО Рамен, которое само по себе является названием чисто японским, основанно на куче ингридиентов, включая мясо и бульйон, а не лишь на китайской пшеничной лапше как тут....мммдаа... всё с познаниями об Азии и про незнание культурной разницы между Китаем и Японией у автора сего поста ясненько... Видимо, Наруто пересмотрел, вот везде и слово "Рамен" сует, где тупо лапшу видит...
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271
Youtube's Best Channel 20 минут назад
15 лет не поднимать цены... На что он сам жил? Или это было своего рода хобби?
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17k
иванов дмитрий 21 минуту назад
порция супер дешевой лапши в далекой китайской глубинке
34 рубля.
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4k
VooDoo иванов дмитрий 4 минуты назад
угу, совсем там е*анулись.
я вчера за порцию итальянских спагетти подкрашенных чернилами карататицы с осьминогами, тигровыми креветками, мидиями, семгой, горкой пармезана и офигенным соусом в ресторане Геша отдал 450 рублей
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6k
Артём 24 минуты назад
Таки нищета в Китае поразительная. 300 миллионов живут на уровне россиян, а остальные на уровне Сомали или украины.
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2k
Max Lu Полчаса назад
тот момент когда толпа опрятно одетых, с новыми мобилами и селфи-палками не позвлит себе повышения цен на лапшу
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549
Миша Полчаса назад
Там блогеров больше чем лапши, но деревенские от них неплохо поимеют.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Блогеры = тараканы
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1k
fraxinus Полчаса назад
Читал такую байку: купила семья квартиру, где раньше подпольно варили самогон. Отбивались от алкашей как только могли, не помогло. Наконец сами стали варить и разбогатели.
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5k
Ворчун Полчаса назад
Ну вот, жил себе мужик спокойно. Работал в удовольствие... А теперь всю деревню затопчут, односельчане заработают - а ему и цену свою копеечную поднять нельзя, еще лет 15, раз прославился...
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45k
Albert GER Полчаса назад
Сделать въезд платным.
С блогеров и туристов брать по 5 цен за еду и ночлег. Такси по 10чному тарифу.
Продавать сувениры.
Везде где есть туристы это так работает.
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18k
kamanch Albert GER 23 минуты назад
А бордели?
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294
Дед Мазай Albert GER 19 минут назад
Эх, жаль, что вы в Германии живёте, а то пригласил бы вас к себе манагером в отдел продаж :)
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