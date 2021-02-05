Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника

Когда некоторые "эксперты" начинают доказывать, что заводы СССР не выдержали конкуренцию с западными компаниями, я всегда предлагаю поделить ту же Японию или США на 15 мелких государств и загнать на 4 года всю экономику на гиперинфляцию в 2508 %. Вот и посмотрим как там SONY и General Electric выживут. С нашими "реформаторами-демократами" нам никаких врагов не надо, сами все разрушили до основания.

Новая власть спохватилась, когда уже в армии не осталось элементарного ЗИПа, не говоря уже об обновлении техники. Часть бывших радиозаводов оборонки "оживили" госзаказами, но о производстве бытовой радиоаппаратуры уже и речи нет.

Только не считайте пожалуйста новые цеха отверточной сборки в Калининграде, Калуге, Воронеже, Рузе и Александрове за радиозаводы. Там действительно выпускается очень много телевизоров и другой бытовой аппаратуры, но это не производство, а всего лишь инструмент ухода от таможенного сбора. Привезли все в разобранном виде, собрали, сложили в коробки и увезли.