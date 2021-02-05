Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника

В СССР было более сотни радиозаводов, каждый из которых выпускал десятки наименований радиоаппаратуры. С развалом СССР заводы одна за другим начали банкротится и к началу 2000х у нас практически не осталось заводов, выпускающих бытовую радиоаппаратуру.
Чтобы понять, как работает обычный радиозавод, рассмотрим производство самой простой радиоаппаратуры-карманного приемника. Казалось бы, такую мелочь может собирать даже школьный радиокружок, но в реальности все гораздо сложнее.
Для производства такого маленького приемника нужна кооперация с двумя десятками основных смежников:
- Завод по производству переменных резисторов
- Завод по производству переменных конденсаторов
- Завод постоянных резисторов
- Завод ферримагнитных сплавов
- Завод по производству низкочастотных трансформаторов
- Завод по производству высокочастотных трансформаторов
- Завод транзисторов
- Завод конденсаторов (чаще всего и не один)
- Завод полупроводниковых диодов
- Завод акустических приборов (динамиков)
- Завод пластмассового литья (отливка корпуса и ручек управления)
- Завод кабельной продукции
- Завод коммутационных приборов (выключатель)
- Завод изготовления печатных плат
Кроме этого еще пару десятков смежников из других отраслей (упаковка, документация, канифоль-припой-спирт-краски-пластик и т.д.)
С развалом СССР многие из этих заводов оказались за границей, причем для радиозаводов всех бывших союзных республик. Началась чехарда с национальными валютами и таможенными правилами. Худо бедно часть связей удалось восстановить, но "дирижеры" развала СССР решили окончательно добить промышленность -раскрутили маховик инфляции на полную катушку.
Вы представляете инфляцию 2508 %? Если в начале года у Вас было 100 рублей, то к концу года это обесценится до 4 копеек!!! В следующем году поделите 4 копейки еще на 840, а потом еще на 215 и так пока окончательно не обнищаете...
В итоге, за четыре года, у заводов не осталось оборотных средств-прибыль тут же превращался в пыль. Предприятия пытались выжить за счет задержки зарплаты и накопления долгов по поставкам, но это не помогло. Дальше всех ожидало одно-банкротство. Если корпуса заводов были расположены в престижных районах города-то переделывали под торговые центры, а заводы на окраинах разграбили и оставили разрушаться.
Когда некоторые "эксперты" начинают доказывать, что заводы СССР не выдержали конкуренцию с западными компаниями, я всегда предлагаю поделить ту же Японию или США на 15 мелких государств и загнать на 4 года всю экономику на гиперинфляцию в 2508 %. Вот и посмотрим как там SONY и General Electric выживут. С нашими "реформаторами-демократами" нам никаких врагов не надо, сами все разрушили до основания.
Новая власть спохватилась, когда уже в армии не осталось элементарного ЗИПа, не говоря уже об обновлении техники. Часть бывших радиозаводов оборонки "оживили" госзаказами, но о производстве бытовой радиоаппаратуры уже и речи нет.
Только не считайте пожалуйста новые цеха отверточной сборки в Калининграде, Калуге, Воронеже, Рузе и Александрове за радиозаводы. Там действительно выпускается очень много телевизоров и другой бытовой аппаратуры, но это не производство, а всего лишь инструмент ухода от таможенного сбора. Привезли все в разобранном виде, собрали, сложили в коробки и увезли.
Причем эта беда характерна не только для России-радиозаводы сгинули во всех бывших союзных республиках, кроме.... Белоруссии. Однако и там заводы держатся благодаря принципиальности Лукашенко.
Для тех кто хочет посчитать точное количество радиозаводов СССР -полный список здесь. Такая вот грустная реальность.
Источник:
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1. Завод по производству медной проволоки. (трансформаторы ведь мотать надо)
2. Завод по производству электролаков (для лаковой изоляции медной проволоки).
3. Завод по производству олова. (надо ведь чем то паять)
4. Завод по производству алюминия.
5. Завод по производству металлопроката.
6. Завод по производству винтиков, болтиков, гаечек и шайбочек.
7. ..............................................................................
8.................................................................................
Плюс шахты для добычи железа, алюминия, медной руды и пр. Нефтяные и газовые скважины (пластмассу тоже ведь из чего то делают).
=
эх, молодой ты,
какие там SONY и General Electric, наши производители не выдержали конкуренции с Южной Кореей, Тайванем, Сингапуром, Гонконгом.
А потом Китай додавил
Если бы аффтар не прогуливал школу, то знал бы, что 2500% это не в 2500 раз, а в 25, так что этот пафос - пук в лужу! Так что и остальная инфа такая же тухлая как и знания аффтара
Белорусы даже не подозревают какой пипец их ждет, когда Батька помрет.
Страну сразу разорвут на куски с одной стороны адепты путлера, с другой западная коалиция.
какое может быть свое производство , если 99,9 процентов комплектующих производят китай и корея ? в случае с экранами , дисплеями и матрицами так вообще их производит только китай и корея ? даже японцы уже не производят а заказывают.
Меченная падла разваливала советский ВПК.
Гражданский рынок радиоизделий перекрыли, в ущерб собственному производству, западной продукцией. Причем запад даже в выигрыше остался - их неликвид поступал на наш рынок оплаченный авансом золотом через Внешпромторг.
Список заводов "Для производства такого маленького приемника нужна кооперация с двумя десятками основных смежников"(с) работал на гражданку меньше чем на половину, большая часть деталей уходила в военпром.
Советские радиозаводы, особенно по производству исходных деталей по конверсии просто уничтожали.
И в нем батареи реально на долго хватало!
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В бронзу, и вместо Ленина в каждый город на площадь.
"...я всегда предлагаю поделить ту же Японию или США на 15 мелких государств..." А кто виноват в том, что дебильное советское руководство разбросало производство по всем необъятным просторам родины Октября? В той же Америке или Европе крупное тяжелое машиностроение или литейное производство всегда концентрировалось в одном месте чтобы было максимально удобно отправлять продукцию между производствами. Ведь это же не пустые звуки - Детройт, Бостон или же Рурская и Саарская области? А сейчас знаменитая Кремниевая Долина.
В том же Китае сердце промышленности Поднебесной - это особая промышленная зона вокруг Нинбо, оттуда же морем все уходит и приходит.
Это все потому, что советское руководство, в отличие от проклинаемых им капиталистических - не считалось ни с финансовыми, ни с человеческими тратами, и располагало производства не там, где разумно, а там, где считало нужным, причем, политически, ну, чтобы удержать от миграции или голода население.
А самое главное - тут много совковых старых и молодых идиотов, которые считают, что советская колбаса обладала какими-то неземными признаками качества и вкуса, потому что изготавливалась по божественным канонам ГОСТа.
И ни одна падла не обратит внимание, что и производство колбасы происходило в тесной кооперации с десятками заводов-поставщиков начинки для этой самой колбасы, ведь кроме самого подтухшего мяса нужна была еще соя, соль, сахар, красители, ароматизаторы, специи, наполнители, пищевые гели, полиэтиленовая кишка, нитки и прочее.
А учитывая знаменитое разгильдяйство и вечные провалы в доставке на советской железной дороге получается, что эту самую колбасу лепили из чего было только возможно, чтобы выполнить план. И чихали директоры на всякие ГОСТы.
А в СССР как было? Где у нас сталелитейное производство сконцентрировано?
Где есть руда. Где недалеко уголь. Например возьмем Урал: Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск.... В каждом городе есть свой металлургический комбинат, ГОК, шахты. Все недалеко друг от друга. Или это другая концентрация?
Или только радиозаводы зависели от поставок смежников и стабильной национальной валюты?
Кстати, многие компоненты мог выпускать и сам радиозавод. Те же печатные платы, дроссели, детали корпуса. Не хрен было так распылять производство.
Да и кто мешает сейчас возобновить выпуск электроники? Китайцы вон сумели наладить всё практически с нуля.