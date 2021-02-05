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Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника

Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника (7 фото)

Автор:
05 февраля 2021 09:01
Метки: СССР   промышленность   факты   
2384
7

В СССР было более сотни радиозаводов, каждый из которых выпускал десятки наименований радиоаппаратуры. С развалом СССР заводы одна за другим начали банкротится и к началу 2000х у нас практически не осталось заводов, выпускающих бытовую радиоаппаратуру.

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Метки: СССР   промышленность   факты   
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14k
Юрий 4 часа назад
Автор еще несколько заводов забыл....

1. Завод по производству медной проволоки. (трансформаторы ведь мотать надо)
2. Завод по производству электролаков (для лаковой изоляции медной проволоки).
3. Завод по производству олова. (надо ведь чем то паять)
4. Завод по производству алюминия.
5. Завод по производству металлопроката.
6. Завод по производству винтиков, болтиков, гаечек и шайбочек.
7. ..............................................................................
8.................................................................................

Плюс шахты для добычи железа, алюминия, медной руды и пр. Нефтяные и газовые скважины (пластмассу тоже ведь из чего то делают).
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3k
Юра Гагарин 9 минут назад
Вот и посмотрим как там SONY и General Electric выживут.
=
эх, молодой ты,
какие там SONY и General Electric, наши производители не выдержали конкуренции с Южной Кореей, Тайванем, Сингапуром, Гонконгом.
А потом Китай додавил
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18k
Will2006 Час назад
"Вы представляете инфляцию 2508 %? Если в начале года у Вас было 100 рублей, то к концу года это обесценится до 4 копеек!!!"
Если бы аффтар не прогуливал школу, то знал бы, что 2500% это не в 2500 раз, а в 25, так что этот пафос - пук в лужу! Так что и остальная инфа такая же тухлая как и знания аффтара
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6k
Ф Ив Will2006 45 минут назад
Ошибка есть в расчетах, но уверяю тебя, гиперинфляция имела место быть. Например, у знакомых моей семьи, на книжке было денег на машину, но они не успели купить и в результате скачка гиперинфляции денег осталось только на бутылку водки. Чувствуешь разницу? А теперь прибавь к этому высокие инфляционные ожидания, умножь это на жесткую монетаристкую политику (если хорошо знаешь экономику то термин тебе знаком).
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−1
Ваха Час назад
Ещё тиздят на Батьку. Он один против всех в мире. Да, бедно люди живут, потому что дружеских стран у него нет. И путлер ему тоже не друг. И как развивать экономику в условиях, когда ты в кольце?
Белорусы даже не подозревают какой пипец их ждет, когда Батька помрет.
Страну сразу разорвут на куски с одной стороны адепты путлера, с другой западная коалиция.
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4k
Mike Snow 2 часа назад
"Причем эта беда характерна не только для России-радиозаводы сгинули во всех бывших союзных республиках, кроме.... Белоруссии. Однако и там заводы держатся благодаря принципиальности Лукашенко." - ну насмешил. То же самое, что и в России - собирают дерьмо из китайских наборов.
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4k
ваня панкин 3 часа назад
начинал свою трудовую деятельность на заводе "скиф"... вечная ему память... делали вот такие аппараты, при чем тот, который с радиопанелью - лично принимал участие в его разработке...
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4k
ваня панкин Дмитрий 2 часа назад
лентпротяжку - делали по лицензии джапановской "кроун"...
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704
Дмитрий ваня панкин 2 часа назад
Блин ... И тут не смогли как всегда ... В Электронике 302 стояла копия Филипса, В Весне стояла копия протяжки Сони , в Вильме копия протяжки Эрнеста Планка , протяжка из Руты 101\201 стырена у Тандберга, трёхмоторная в Веге тоже с Сони слизана ну и венгры с япами позднее ... Зато в кассетных Маяках наша исконно советсткая тракторообразная протяжка с движком от стиральной машины похоже нашей разработки ибо аналогов я на просторах мира не встречал.
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18k
Will2006 Дмитрий Час назад
Да и в катушечных:) У меня Маяк-205 при работе с новья издавал такой рокот, что громкость штатного динамика не хватало, только внешние колонки могли как-то позволить не обращать на рокот внимания
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4k
ваня панкин Дмитрий Час назад
не так все печально было... в конце 80-х, наши конструкторы уже прорабатывали новый вариант протяжки, схемы, самих аппаратов... у нас был карт-бланш на все это... после развала союза все похерили... завод обанкротили в 1996 году...
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3k
Юра Гагарин ваня панкин 13 минут назад
делать-то может и делали, но почему-то в магазинах не продавали
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−58
Саша Кутузов 3 часа назад
Даааа. Лукашенко, мужик что надо.
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11k
Андрей Дядя 4 часа назад
о чем вы здесь вообще ? причины равала ? те , немногие , кто работает , собирают из комплектующих. то же самое и на западе. не выдержали ценовой конкуренции, отстали технологически. филипс , телефункен и другие , работают так же как и наши Полар. собирают из корейских комплектующих и ставят свои шильды. в США такая же ситуация. последний завод по производству телевизоров закрылся лет 15 назад. вернее его выкупили корейцы и выпускают свои .

какое может быть свое производство , если 99,9 процентов комплектующих производят китай и корея ? в случае с экранами , дисплеями и матрицами так вообще их производит только китай и корея ? даже японцы уже не производят а заказывают.
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2k
Mellivora 4 часа назад
В Союзе была кооперация, страна большая, каждому давали работу порой не смотря что не рентабельно.
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12k
робт 4 часа назад
б*ля автор, ты с заводами смежниками сильно залупил, подели как минимум на 5
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351
sibic2 4 часа назад
Автор, а ничего, что 3/4 комплектующих выпускалось на том же заводе, где и полное изделие? Или фантазия покинула Вас?
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6k
Ф Ив sibic2 43 минуты назад
А остальная четверть? Условно говоря, если собрать полностью машину, но не установить на нее двигатель, то она не поедет.
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351
sibic2 Ф Ив 36 минут назад
А не слишком жирно строить завод переменных резистора, завод постоянных резисторов, завод под конденсаторы только одного номинала? Повторю 3/4 элементной базы выпускалось на одном предприятии, ну а уж 1/4 можно и купить. Законы логики никто не отменял.
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6k
Ф Ив sibic2 Полчаса назад
Только вот надо учитывать еще и то, что денег не было. Их просто не было в экономики в результате жесткой монетарной политики. Оставался только бартер. А по бартеру получить можно далеко не всё и не сразу.
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1k
Карагандинская Полиграфия 4 часа назад
Развал радиозаводов был больше не экономическим, а продажно-политическим. Тут инфляция уже добивала.
Меченная падла разваливала советский ВПК.
Гражданский рынок радиоизделий перекрыли, в ущерб собственному производству, западной продукцией. Причем запад даже в выигрыше остался - их неликвид поступал на наш рынок оплаченный авансом золотом через Внешпромторг.
Список заводов "Для производства такого маленького приемника нужна кооперация с двумя десятками основных смежников"(с) работал на гражданку меньше чем на половину, большая часть деталей уходила в военпром.
Советские радиозаводы, особенно по производству исходных деталей по конверсии просто уничтожали.
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6k
Alexandr Barhudarov 4 часа назад
Вот маленький приемник!
И в нем батареи реально на долго хватало!
<{smallbegin}>Вот маленький приемник! И в нем батареи реально на долго хватало!<{smallend}>
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3k
Денис Колосов 5 часов назад
уж не знаю какие радиоприемники собирают в Горизонте-) Я о телевизорах слышал-) из зарубежных комплектующих-) Таких производств и у нас выше крыши
https://tel-spb.ru/user-tv/factoryhttps://tel-spb.ru/user-tv/factory
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213
arcush 5 часов назад
Ну все не совсем так... Омск. Город радиозаводов. Имени К.Маркса, Попова, телевизионный и еще пяток "ящиков". Самые бестолковые кончились. А остальные работают. Некоторые процветают. Не надо делать телевизоры и прочую бытовуху - китайцы сделают лучше. А вот наши задающие генераторы вполне себе конкурентны, а в чем-то лучшие в мире. Средства связи мы тоже неплохо делаем. Так что, не всё так плохо... По-меньше дурного патриотизма, и больше работать... и все получится.
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26k
Snork Snorkoff arcush 4 часа назад
=Поменьше дурного патриотизма, и больше работать... и все получится.=

В бронзу, и вместо Ленина в каждый город на площадь.
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24k
aolti 5 часов назад
Разве последнее фото не обычная поделка в иллюстраторе?

"...я всегда предлагаю поделить ту же Японию или США на 15 мелких государств..." А кто виноват в том, что дебильное советское руководство разбросало производство по всем необъятным просторам родины Октября? В той же Америке или Европе крупное тяжелое машиностроение или литейное производство всегда концентрировалось в одном месте чтобы было максимально удобно отправлять продукцию между производствами. Ведь это же не пустые звуки - Детройт, Бостон или же Рурская и Саарская области? А сейчас знаменитая Кремниевая Долина.
В том же Китае сердце промышленности Поднебесной - это особая промышленная зона вокруг Нинбо, оттуда же морем все уходит и приходит.
Это все потому, что советское руководство, в отличие от проклинаемых им капиталистических - не считалось ни с финансовыми, ни с человеческими тратами, и располагало производства не там, где разумно, а там, где считало нужным, причем, политически, ну, чтобы удержать от миграции или голода население.
А самое главное - тут много совковых старых и молодых идиотов, которые считают, что советская колбаса обладала какими-то неземными признаками качества и вкуса, потому что изготавливалась по божественным канонам ГОСТа.
И ни одна падла не обратит внимание, что и производство колбасы происходило в тесной кооперации с десятками заводов-поставщиков начинки для этой самой колбасы, ведь кроме самого подтухшего мяса нужна была еще соя, соль, сахар, красители, ароматизаторы, специи, наполнители, пищевые гели, полиэтиленовая кишка, нитки и прочее.
А учитывая знаменитое разгильдяйство и вечные провалы в доставке на советской железной дороге получается, что эту самую колбасу лепили из чего было только возможно, чтобы выполнить план. И чихали директоры на всякие ГОСТы.
Ссылка youtu.be
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14k
Юрий aolti 4 часа назад
"В той же Америке или Европе .... литейное производство всегда концентрировалось в одном месте"
А в СССР как было? Где у нас сталелитейное производство сконцентрировано?
Где есть руда. Где недалеко уголь. Например возьмем Урал: Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск.... В каждом городе есть свой металлургический комбинат, ГОК, шахты. Все недалеко друг от друга. Или это другая концентрация?
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18k
Will2006 aolti Час назад
Минусуют те, кто не жил в СССР?
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1k
And Vans 5 часов назад
У нас так завод химволокна закрылся, ибо пока был союз сырье было бесплатным, а когда только союз распался, за все пришлось платить. И это оказалось просто не рентабильно. Пару лет побарахтался и все. Сейчас правда потихоньку оживает. Но все лишь один или два цеха.
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28k
KiploksAKS 5 часов назад
"Горизонт" продержался дольше других, потому что половину из перечня делал сам. Но и он сейчас - обычное "наклеечное" производство.
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35k
parallax 5 часов назад
А что, другие заводы, которые выжили, не подверглись тем же трудностям?
Или только радиозаводы зависели от поставок смежников и стабильной национальной валюты?
Кстати, многие компоненты мог выпускать и сам радиозавод. Те же печатные платы, дроссели, детали корпуса. Не хрен было так распылять производство.
Да и кто мешает сейчас возобновить выпуск электроники? Китайцы вон сумели наладить всё практически с нуля.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Они не вписались в рынок, поэтому сдохли. Капитализм, это джунгли. Сильный выживает, слабый дохнет.
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54
vazic666 5 часов назад
Александровский радиозавод уже давно мертв........
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