Как в озере глубиной три метра утопить две буровых установки, 11 барж и целый буксир?

История

Пенёр было пресноводным неглубоким озером, популярным среди отдыхающих, до тех пор, пока из-за техногенной катастрофы 20 ноября 1980 года не была полностью изменена окружающая озеро экосистема

Катастрофа

Утром в пятницу 21 ноября 1980 года команда буровиков корпорации Wilson Brothers Corporation, которую нефтегазовая компания Texaco наняла для разведывательного бурения, вела поиск нефти под дном озера. Во время бурения была пробита дыра в соляном своде третьего уровня шахты, находящегося рядом с озером на глубине около 400 метров. Под озером располагалась соляная шахта, принадлежащая компании Diamond Crystal Salt Company, представлявшая собой сеть тоннелей 30 метров шириной и 24 метра высотой. Потолок шахты поддерживали оставленные для этого соляные столбы.



Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. В озере Пенёр сформировался гигантский водоворот, достигший 55 метров в диаметре, который засосал буксир, буровую установку, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома, грузовики. Один из рыбаков, рыбачивший в это время на озере на лодке, оказался в зоне действия водоворота, однако смог выгрести на отмель, привязать лодку к дереву и оказаться в безопасности. Всего за три часа из озера ушло больше 13 миллионов кубометров воды. Спустя несколько дней, после выравнивания уровня воды, девять из одиннадцати барж всплыли назад.



Озеро связано каналом Делькамбр с находящимся в 20 километрах Мексиканским заливом, поэтому когда Пенёр стало мелеть, уровень воды в Делькамбре упал на метр, и солёная вода потекла в обратную сторону, заполняя пустеющее озеро.



Вскоре на месте ствола шахты взметнулся гейзер из воды и породы высотой около 120 метров — вода входила в тоннели быстрее, чем мог выйти воздух.



Примечательно, что во время катастрофы никто из людей не пострадал. Все 55 рабочих шахты сумели выбраться на поверхность до того, как вода заполнила своды шахты. Девятерым шахтёрам с третьего уровня удалось быстро выбраться на поверхность в стальной клетке лифта. 41 рабочему с четвёртого уровня, который находится ниже 460 метров, пришлось выбираться на третий уровень по пояс в воде. Потом они были вынуждены ждать неторопливый лифт, рассчитанный всего на 8 человек. Персонал буровой платформы покинул её до того, как её засосало в воронку.