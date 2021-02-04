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Как в озере глубиной три метра утопить две буровых установки, 11 барж и целый буксир? (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 22:26
Метки: природа   происшествие   факты   
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Пенёр (фр. Peigneur) — солёное озеро в штате Луизиана, неподалёку от города Нью-Айбирия. До 21 ноября 1980 года озеро Пенёр было пресноводным и занимало площадь около 5 квадратных километров и имело среднюю глубину 3,3 метра.

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Метки: природа   происшествие   факты   
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Александр 7 часов назад
Болваны. Как можно бурить без учёта того что внизу.
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131
Кондратий Собакин 5 часов назад
М-да, набурили, однако.
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60
Племянник Путина 6 часов назад
америкашки, что с них взять. сначала делают, потом думают.
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