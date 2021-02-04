Security магазина отдубасили деда, который зашёл туда в надежде погреть старые кости: видео

На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами события можно увидеть, как один из охранников лупит палкой и пиночит упавшего на пол старого человека, в то время как второй волочёт деда на улицу, словно мешок с мусором.

Следим за развитием событий в ожидании подробностей происшествия.

P.S. Точно не известно, как в (на) Украине, но в других краях, где распространён ислам, неуважение к старшим считается одним из признаков скорой кончины суетного века сего.