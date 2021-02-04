Security магазина отдубасили деда, который зашёл туда в надежде погреть старые кости: видео

В центре Житомира — города на северо-западе Украины, охранники магазина жестоко замесили пожилого мужчину, который зашёл туда погреться. Об этом рассказали пользователи соцсети "Вконтакте".
Как сообщили пользователи сети, администрации супермаркета показалось, что дедушка изрядно смахивает на бомжа, и они кликнули молодцов из охраны. Два дюжих сотрудника безпеки магазина "не отходя от кассы" угостила дубинками и нещадно отпиночила старика, попутно порвав обувь. Так что горемыка не только не погрелся, но и побрёл дальше, ветром гонимый, уже в одном башмаке.
На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами события можно увидеть, как один из охранников лупит палкой и пиночит упавшего на пол старого человека, в то время как второй волочёт деда на улицу, словно мешок с мусором.
Следим за развитием событий в ожидании подробностей происшествия.
P.S. Точно не известно, как в (на) Украине, но в других краях, где распространён ислам, неуважение к старшим считается одним из признаков скорой кончины суетного века сего.
Источник:
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Вне зависимости от страны проживания.
Вот такое моё мнение
Урод-он и в Африке урод
А то в Саранске, Тамбове, Екате, Сургуте такого не может быть
География здесь ни при чем
И порядки в нем - лагерные.
Надеюсь, подонков примерно накажут.