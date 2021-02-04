FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 464 поста • 226 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Security магазина отдубасили деда, который зашёл туда в надежде погреть старые кости: видео

Security магазина отдубасили деда, который зашёл туда в надежде погреть старые кости: видео (1 фото)

Автор:
04 февраля 2021 22:19
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   жестокость   житомир   избиение   магазин   охрана   погреться   старик   
1407
1

В центре Житомира — города на северо-западе Украины, охранники магазина жестоко замесили пожилого мужчину, который зашёл туда погреться. Об этом рассказали пользователи соцсети "Вконтакте".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Украина   жестокость   житомир   избиение   магазин   охрана   погреться   старик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
KOSTELLO 2 часа назад
Это дело личной совести каждого человека.
Вне зависимости от страны проживания.
Вот такое моё мнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
277
Damaskinas Полчаса назад
"Об этом рассказали пользователи соцсети "Вконтакте"." Так "Вконтакте" в Украине официально не работает! Что это за вбросы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx 41 минуту назад
Это же Европа!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−80
anton.s.davydov 58 минут назад
Постскриптум вообще ни к селу, ни к городу
Урод-он и в Африке урод
А то в Саранске, Тамбове, Екате, Сургуте такого не может быть
География здесь ни при чем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
anton Час назад
Европа, хulи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Кот Баюн Час назад
вброс голимый... за просто погреться ни кто не дубасит, это гипермаркет, заходи и делай что хочешь, ни кто даже не поймет, что ты просто погреться... нам как обычно вбрасывают 4 сек видео и за нас додумывают описание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Племянник Путина 2 часа назад
пиночит, беспека, украина.... нахрен тут это говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миклухо Поклал 2 часа назад
В этом грязном магазинчике аж два мордоворота охранника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Жека 2 часа назад
Весь этот пост каким то гумном пованивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110k
Редька с хреном Автор поста Жека 2 часа назад
Поздравляю уважаемый, коронавирус, по всей видимости (нюхательности), таки обошёл Вас стороной!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Редька с хреном 7 минут назад
Ой тыж ути-пути... какой обидчивый говнопостер у нас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Одно слово - бывший соц.лагерь.
И порядки в нем - лагерные.
Надеюсь, подонков примерно накажут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид 2 часа назад
За что боролись- на то и напоролись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
жиДомир - це гейропа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям Одесситы привязали вора к столбу скотчем Одесситы привязали вора к столбу скотчем Bed &amp; Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину Bed & Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
1
526
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
"Не вини её одну": всё про расставания
3
69
"Не вини её одну": всё про расставания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25 миллионов
0
3
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25...
Машрутки: быстро, но безопасно ли?
0
4
Машрутки: быстро, но безопасно ли?
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#история#люди#позитив#навальный#СССР#Разное#война#автомобили
#фото#интересно#животные#аварии#приколы#Россия#сша#девушки#подборка#коты
#факты#прикол#дтп#кино#авто аварии#новости#автомир#картинки#авария дня#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться