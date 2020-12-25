FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2315 постов • 1017 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса

Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Конотоп   Украины   конфликты   ученица   учитель   школы   
2310
3
1
В небольшом городке на Украине на днях разгорелся скандал. В очередной раз он связан с наглыми детками и уставшими от этого учителями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Конотоп   Украины   конфликты   ученица   учитель   школы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Serg2001 2 часа назад
Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир Полчаса назад
В общем то правильно эту марамойку вышвырнул. Хотя это явление не новое всегда было просто телефонов не было. У нас в одного учителя на истории мы петарды кидали он взбесился начал нас из класса пинками выкидывать. Были такие особо мощные петарды Черная смерть назывались ему когда под нос бросили он ошалел и взбесился. Был случай у нас химичка с ученицей подралась сама в результате от неё же и отгребла та поломала ей несколько пальцев и руку погрызла. Но там химичка была виновата кругом. Такое было есть и будет. Сейчас отношение стали скотские. Раньше ну подрались и подрались. А сейчас всё сразу снимают увольнения суды ещё в какое поганое телешоу позовут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lunatic Asylum владимир 16 минут назад
Всего-то петрады на уроке кидали. Е*ать вы безмозглые. Нам бы эти петарды в жопу бы запихнули отцы. Безотцовщины х*ли с вас просить. Матери на работах поднимают вас, даунов, а вы петардами кидаетесь вместо учёбы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир Lunatic Asylum 4 минуты назад
Да причем тут учеба. Это 2000 год был. И не Москва. Так что учись не учись хорошего всё равно впереди никого не ждало. Кстати та девочка что химичку отоварила она реально лучше всех устроилась хотя даже школу не закончила. Вышла замуж за стоматолога живёт в Шотландии. А кто и учился всё равно никуда не попал. Потому что такой уровень обучения хоть учись хоть не учись все равно будешь продавцом или охранником. Не мы безмозглые просто у вас ситуация в стране тогда была а отцы тут вообще причем я не понял. Ну кидались петардами ну выкинули за это пинком из класса в общем то сами виноваты причем тут отцы вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
0
−19
Племянник Путина Полчаса назад
учителю надо было подождать пару тройку лет и потом наказать это мразоту в сауне. Иной дороги у такого генетического мусора в принципе нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
Дмитрий Полчаса назад
Открыл Яндекс: новость: Зеленский допустил мобилизацию женщин в армию при нападении России. Открыл фишки: Учитель силой выволок школьницу из класса. Первая мысль: у дебилов уже мобилизация началась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
Rabie Liz 37 минут назад
Понимаю учителей! Подростки, да и меньшие настолько нахальные и не воспитанные бывают. Они могут, сами того не осознавая, нести пример для подражания и опасность другим нормальным детям, желающим учиться. Учитель не выдержал. Он тоже живой человек у которого есть чувства и границы терпения. С другой стороны надо было усадить на последнюю парту в углу и пусть сидит и делает что хочет, только оценки единички ставить, может потом родители задумаются. Хотя потом руководство начнут винить его, что плохо работает. Учитель не обязан заниматься воспитанием, он должен давать знания по своему предмету и как ученик воспользуется этим - его и родителей выбор. А воспитание это обязанность и долг родителей, мотивировать на учебу и растить нормального человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 38 минут назад
Да письмишки надо малолетних хамов, указкой по лбу - как хорошо было в ссср - учитель был непререкаемый авторитет и подобного говна не могло случится и родители были всегда на стороне учителя а не оболтуса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 46 минут назад
Кто-нибудь может объяснить, что тут делают "новости" лупанария с территории между пшеками и людьми? Хер ли вы лезете к нам, даже не отряхнув навозные хохоряжки с онучей, дорогие наши шумеры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности 48 минут назад
Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист Час назад
""На этот раз она торчала в телефоне и не реагировала на замечания""
Ну и пусть торчит. в четверти 2 балла влепить, сразу вынырнет из своей помойки и хотя бы попробует что-то выучить. У нас если лоботряс ничего не делал, но и не мешал проводить урок, то он оставался на уроке. Никто никого силой не выкидывал. Ученик игнорит учителя, тот -его. Всё. А в конце четверти и года начинается веселье и отчисления, вторые года и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
asd Атеист 49 минут назад
Ученика можно оставить на второй год только с согласия родителей. Неожиданно?
Двойка ученику - это в основном проблема учителя, не смог научить. Придется писать для него индивидуальную программу для обучения.
Если ребенок не мешает другим, то учителю проще поставить ему 3, но как понимаю, это не тот случай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Начал учится в школе в начале 1950 года. Авторитет учителя был очень высокий. Любой учитель был, как командир полка. Руководитель класса была как командир дивизии. Завуч как командующий армией. А директор как маршал. Не было такого, что бы кто-то пререкался с учителем от первого класса до выпускного. Если учитель говорил - тихо, это был приказ. Если из школы исключали на два дня, то это было горе. Если на пять дней, это самое страшное наказание. Если из школы исключали, то это был капут. Это оставалось только работать и идти учится в вечернюю школу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
160
Slava Gvaberidze Час назад
Можете меня минусить. Но будь я на месте папы, вломил бы ему по первое число . А потом уже разбирались бы кто прав кто виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
160
Slava Gvaberidze Ваник 23 минуты назад
Во-первых у меня нет дочери. Во-вторых, если бы и была была, совершать над ними самосуд, унижать никому бы не позволил. В-третьих какая она такая? Что вы все такого увидели на видео что уже оклеймили эту девочку. Уже и в шлюхи её записали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Slava Gvaberidze 22 минуты назад
"Вот потом бы уже разбирались. А прежде никакая мразь не имеет права прикасаться к моей дочери"
По порядку: "Потом бы разбирались" - Ну это несбыточные мечты. Процесс разбора в первую очередь включает в себя разбор с пострадавшим, улаживание отношений с ним и решение конфликта именно с ним, а не заочно. Если твой ребенок поступил как мразь - это не значит что он мразь, исправить это есть возможность и не повторять. Дальше. "А прежде никакая мразь" - почему мразь, как раз наоборот - человек, несущий пользу твоему дитю, и в данном случае мразь - это девочка, об которую марает руки уважаемый человек. Не имеет права прикасаться? и парикмахер, и врач, и в очереди до плеча не дотронуться? Он ее не лапает , а выталкивает из помещения. Ты хотел сказать что будешь защищать дочь даже если она мразь? Так тут не защита, ей никто не наносит урона и ущерба. Не от чего защищать, на нее не нападают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergey Slava Gvaberidze 22 минуты назад
А прежде чем кто-то отхватит, поговорить не судьба? Если всё как описано, ещё и дополнительно бы прилетело. После слов матери не дошло, может после лечебного леща доидет. Сам учился в классе, где из-за подобных уродов, нормально материал не усвоить было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Slava Gvaberidze 12 минут назад
А потом будут твоей дочери в сауне "вламывать"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Slava Gvaberidze 4 минуты назад
Короче, вы козлы. и ваших дочерей будут иметь , а вы будете терпеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Час назад
"Вот приедет папа - разберемся" - бандитско-феодальную страну жлобов хотели? она давно есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Сибиряк Час назад
я бы на месте папы добавил ещё
я бы на месте папы добавил ещё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной Сибиряк Час назад
Вот и заметно, что ей папа именно добавляет, и то видать по праздникам. Воспитывают ее другие, а папа так, добавляет... на подстраховке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию В Сочи учитель применил к ученику удушающий приём, вступаясь за коллегу В Сочи учитель применил к ученику удушающий приём, вступаясь за коллегу Мать пермской школьницы рассказала о приставаниях учителя математики Мать пермской школьницы рассказала о приставаниях учителя математики Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием «Рассказала подружке, что математик ее трогал»: заслуженного учителя посадили на 9,5 лет за случайное прикосновение «Рассказала подружке, что математик ее трогал»: заслуженного учителя посадили на 9,5 лет за...
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52737



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
3
768
Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России
3
49
Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обалденный банановый кекс
4
7
Обалденный банановый кекс
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
0
11
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#в мире#дтп#природы#идеи#авто аварии#картинки#авария дня
#фото#россии#подборки#истории#люди#аварии#рождество#автомир#кино#девушки
#приколы#интересны#интересно#автомобили#новый год#дети#сша#прикольные#красоты#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться