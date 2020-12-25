Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса

Сначала, как обычно, пользователи соцсетей "накинулись" на учителя. Но он написал, что 14-летний подросток неоднократно срывала уроки. На этот раз она торчала в телефоне и не реагировала на замечания. Сначала мужчина позвонил матери девочки, но та не смогла по телефону повлиять на дочь.

Тогда мужчина попытался изъять телефон у школьницы, но та начала царапаться, драться. И он решил выпроводить её из класса. Именно этот момент попал на видео.



Сейчас обе стороны конфликта подали заявление в полицию. Мать девочки заявила об избиении "ребёночка", а учитель – на унижение чести и достоинства. Пока запущено только производство по факту нанесения легких телесных повреждений несовершеннолетнему.



Заместитель директора школы, в которой произошёл конфликт, сообщил, что девочка учится у них всего 2 года и на неё уже поступало много жалоб от родителей одноклассников. Администрация школы просила родителей подростка перевести её в другое учебное заведение, но те отказались.