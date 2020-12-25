Учитель силой выволок зарвавшуюся школьницу из класса

В небольшом городке на Украине на днях разгорелся скандал. В очередной раз он связан с наглыми детками и уставшими от этого учителями.
Конфликт между учителем и ученицей произошёл в школе №5 города Конотоп. На видео можно заметить мужчину-педагога, который хватает сопротивляющуюся школьницу за одежду и тащит её к двери. Эта часть видео без звука. А вот потом, видимо, сама подросток снимает разговор с учителем. И на приглашение зайти в класс и разобраться, говорит: "Вот приедет папа – разберёмся".
Сначала, как обычно, пользователи соцсетей "накинулись" на учителя. Но он написал, что 14-летний подросток неоднократно срывала уроки. На этот раз она торчала в телефоне и не реагировала на замечания. Сначала мужчина позвонил матери девочки, но та не смогла по телефону повлиять на дочь.
Тогда мужчина попытался изъять телефон у школьницы, но та начала царапаться, драться. И он решил выпроводить её из класса. Именно этот момент попал на видео.
Сейчас обе стороны конфликта подали заявление в полицию. Мать девочки заявила об избиении "ребёночка", а учитель – на унижение чести и достоинства. Пока запущено только производство по факту нанесения легких телесных повреждений несовершеннолетнему.
Заместитель директора школы, в которой произошёл конфликт, сообщил, что девочка учится у них всего 2 года и на неё уже поступало много жалоб от родителей одноклассников. Администрация школы просила родителей подростка перевести её в другое учебное заведение, но те отказались.
Тогда мужчина попытался изъять телефон у школьницы, но та начала царапаться, драться. И он решил выпроводить её из класса. Именно этот момент попал на видео.
Сейчас обе стороны конфликта подали заявление в полицию. Мать девочки заявила об избиении "ребёночка", а учитель – на унижение чести и достоинства. Пока запущено только производство по факту нанесения легких телесных повреждений несовершеннолетнему.
Заместитель директора школы, в которой произошёл конфликт, сообщил, что девочка учится у них всего 2 года и на неё уже поступало много жалоб от родителей одноклассников. Администрация школы просила родителей подростка перевести её в другое учебное заведение, но те отказались.
"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику
В Бурятии педагог не сдержалась и эмоционально отреагировала на нежелание подростка выйти из класса.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Сочи учитель применил к ученику удушающий приём, вступаясь за коллегу
- Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием
- «Рассказала подружке, что математик ее трогал»: заслуженного учителя посадили на 9,5 лет за случайное прикосновение
- Пост об учителях, который должен был выйти 1 сентября. Что-то пошло не так
- Мать пермской школьницы рассказала о приставаниях учителя математики
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Ну и пусть торчит. в четверти 2 балла влепить, сразу вынырнет из своей помойки и хотя бы попробует что-то выучить. У нас если лоботряс ничего не делал, но и не мешал проводить урок, то он оставался на уроке. Никто никого силой не выкидывал. Ученик игнорит учителя, тот -его. Всё. А в конце четверти и года начинается веселье и отчисления, вторые года и т.п.
Двойка ученику - это в основном проблема учителя, не смог научить. Придется писать для него индивидуальную программу для обучения.
Если ребенок не мешает другим, то учителю проще поставить ему 3, но как понимаю, это не тот случай.
По порядку: "Потом бы разбирались" - Ну это несбыточные мечты. Процесс разбора в первую очередь включает в себя разбор с пострадавшим, улаживание отношений с ним и решение конфликта именно с ним, а не заочно. Если твой ребенок поступил как мразь - это не значит что он мразь, исправить это есть возможность и не повторять. Дальше. "А прежде никакая мразь" - почему мразь, как раз наоборот - человек, несущий пользу твоему дитю, и в данном случае мразь - это девочка, об которую марает руки уважаемый человек. Не имеет права прикасаться? и парикмахер, и врач, и в очереди до плеча не дотронуться? Он ее не лапает , а выталкивает из помещения. Ты хотел сказать что будешь защищать дочь даже если она мразь? Так тут не защита, ей никто не наносит урона и ущерба. Не от чего защищать, на нее не нападают.