Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям

Да, в природе много жестокости - не ты съешь, съедят себя. Но иногда природа сама создает ловушки для своих "детей" и они в них попадают. К сожалению неудачно и это очень страшно. Слабонервным и восприимчивым не входить!
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Ну и конечно же человек, с его многочисленными ловушками не остается в стороне массового уничтожения братьев наших меньших
Авторский пост
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