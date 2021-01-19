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Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям

Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям (24 фото)

Автор:
19 января 2021 14:39
Сообщество : Животные
Метки: жестокость   животные   жизнь   природа   смерть   фото   
2072
24

Да, в природе много жестокости - не ты съешь, съедят себя. Но иногда природа сама создает ловушки для своих "детей" и они в них попадают. К сожалению неудачно и это очень страшно. Слабонервным и восприимчивым не входить!

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Метки: жестокость   животные   жизнь   природа   смерть   фото   
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7  комментариев
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3k
Горожанин 56 минут назад
Аллигатору ничего не будет. Оттает и дальше будет жить.

Аллигатору ничего не будет. Оттает и дальше будет жить.
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citrus1 7 минут назад
У природы всё просто, прощёлкал и кирдык
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3k
livaneth Полчаса назад
В адок
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34k
parallax 39 минут назад
Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям
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25k
Антон 57 минут назад
ну, на фото есть одно живое существо - аллигатор. Они так в Миссисипи в лёд вмерзают, носом наружу. По весне оттаивают и плавают себе дальше.
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