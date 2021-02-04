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Только 1% людей может назвать, что изображено на фото

Только 1% людей может назвать, что изображено на фото (3 фото)

Автор:
04 февраля 2021 11:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   вещи   короткопост   сломай глаза   сломай мозг   угадайка   фото   
1054
3
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Я не могу назвать ни одной вещи на этих фото...Посмотрим, получится ли у вас!

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Метки: Одно фото   вещи   короткопост   сломай глаза   сломай мозг   угадайка   фото   
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9  комментариев
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8k
Кыся Час назад
Комментарий к фото
Картинки - моделирование того, что видит человек во время инсульта. Можно не ломать глаза, поскольку это вообще не фото, а искусственно созданная картинка.
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12k
Yasen_Perec 47 минут назад
Комментарий к фото
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
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401k
Musteline Час назад
Комментарий к фото
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Комментарий к фото
Вещей не вижу.
Вижу большой СРАЧ!
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9k
Kostick 2 часа назад
Комментарий к фото
помойка, не?
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26k
Acu900 2 часа назад
Комментарий к фото
Я могу назвать все это одним словом:
Бардак....
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50k
pynh 2 часа назад
Это нормально так захавать нужно чтобы все разглядеть.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
А где решение? что это за фихня?
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Слишком хорошее качество фото, надо еще хуже.
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