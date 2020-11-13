FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10997 постов • 2450 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Когда листаешь ленту на AliExpress

Когда листаешь ленту на AliExpress (6 фото)

Автор:
13 ноября 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: aliexpress   алиэкспресс   вещи   короткопост   маразм   обман   подделка   тест на беременность   фото   
1122
6
Просматривая ленту товаров на алиэкспресс можно найти много интересного.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: aliexpress   алиэкспресс   вещи   короткопост   маразм   обман   подделка   тест на беременность   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Сибиряк 2 часа назад
для авторов этой идеи и их же с ними, в аду должен быть отдельный котёл
для авторов этой идеи и их же с ними, в аду должен быть отдельный котёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Majul 2 часа назад
Контекстная реклама. Если автор ищет что-то подоного рода, то и али будет предлагать только это.
Так что это не али виноват, а автор на этой теме двинут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь "Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь В обычном магазине не купишь: свежая подборка удивительных вещей с AliExpress В обычном магазине не купишь: свежая подборка удивительных вещей с AliExpress Они существуют! 12 невероятных находок на AliExpress Они существуют! 12 невероятных находок на AliExpress В хозяйстве пригодится: лучшие товары с AliExpress на начало марта В хозяйстве пригодится: лучшие товары с AliExpress на начало марта Стильный AliExpress: лучшие находки марта Стильный AliExpress: лучшие находки марта Неожиданный AliExpress: холодная женщина, мечта Стаса Михайлова и многоразовый презерватив Неожиданный AliExpress: холодная женщина, мечта Стаса Михайлова и многоразовый презерватив
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6049



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!
4
129
Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
95
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Перетягивание каната: новый Land Rover Defender против старого
0
4
Перетягивание каната: новый Land Rover Defender против старого
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
0
13
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дтп#прикольные#разное#на различный вкус#природа#маразм#россия#актеры
#юмор#интересно#авария#история#смешные#автомобили#в мире#позитив#смешно#бразилия
#прикол#кино#факты#авто авария#автомир#интересное#люди#полиция#сша#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться