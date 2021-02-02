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Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас

Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас (3 фото + 5 тянучек)

Автор:
02 февраля 2021 18:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ватнайёкюдль   глобальное потепление   изменение климата   исландия   ледники   природа   фотография   
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Сын воссоздал старые фотографии отца 1989 года, чтобы показать, как один из крупнейших ледников Европы уменьшился примерно на 400 квадратных километров из-за изменения климата.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ватнайёкюдль   глобальное потепление   изменение климата   исландия   ледники   природа   фотография   
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16  комментариев
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Шурман 2 часа назад
Да это тревожно , травы становиться меньше еще и вода не прибавляется :) остановите Веганов :)
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8k
kirpal 7 минут назад
Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас
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12
Юрий Кравчук 24 минуты назад
был я в одном и том же месте у подножья ледника с разницой в один год . изменнения колосальные 50 метров как и не было.
был я в одном и том же месте у подножья ледника с разницой в один год . изменнения колосальные 50 метров как и не было.
был я в одном и том же месте у подножья ледника с разницой в один год . изменнения колосальные 50 метров как и не было.
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6k
Vampire 47 минут назад
Ледники тают, воды больше не становится.
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4k
Дмитрий Горчилин 53 минуты назад
В холодной северной стране стало чуть-чуть теплей, обрыдаться.
По поводу потепления пусть переживают техногенные государства с жарким климатом, вот для них это важно, особенно если уровень океана поднимится и им порты затопит. А Исландия то такое, даже лучше станет.
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1k
Kmach Час назад
какой был уровень ледников например в 200 году до н.э.
Согласно хроникам легионеры в сандалах через Альпы ходили.
Если серьезно то после окончания малого ледникового периода температура только растет. А заводов тогда не было.
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3k
Eugen Час назад
Майнеры виноваты, греют атмосферу своими Биткоинами. Куда Грета смотрит?
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33k
figny Час назад
кто-нибудь смог с первого раза прочитать названия ледников?
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18k
BiZ figny Полчаса назад
где ты там названия увидел?
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26k
Антон 2 часа назад
Очередной виток климатических изменений, потепление, с последующим малым ледниковым периодом. Харош пугать.
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9k
ss 2 часа назад
А есть фотографии Мадрида за январь прошлого года и в аналогичный период этого?...
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Россия руками и ногами ЗА глобальное потепление
На нашем климате это скажется положительно, и обеспечит нам круглогодичную проходимость СМП
Такшта - даешь тепло !
Пы.Сы.
есичо, Нью-Йорк и Вашингтон находятся на широте наших Сочи, настоящих холодов - в жизни не знали....
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35k
parallax Броненосец Потелкам 2 часа назад
Вспомни экстремально жаркое и холодное лето последних лет. Потепление несёт с собой экстремальные перепады, а не равномерное потепление.
Ещё о беженцах подумай, что миллионами побегут в потеплевшую Россию из-за засухи и наводнений в других частях земли.
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74k
Броненосец Потелкам parallax Час назад
Никто не знает ТОЧНО, что будет
Ибо просчитать такое пока невозможно
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3k
Aleksandr Kovaljov Броненосец Потелкам 14 минут назад
Пока теоретические данные не расходятся с делом, помимо того, что практические изменения более стремительны, чем предполагалось ранее.
Но вы не отвлекайтесь, живите одним днём. Большинству людей совершенно плевать, пока не станет слишком поздно.
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2k
Макар Броненосец Потелкам 7 минут назад
Вы немного ошибаетесь. Нью-Йорк прекрасно знаком и с холодами, и со снегопадами. Есть и фото и киноматериалы, если вам интересно погуглите. Рекорд был -26 С.
А ещё была "Великая Метель" когда сугробы до 15+ метров в 1888 году. Вот такие Сочи...
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