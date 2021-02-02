Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас

Сын воссоздал старые фотографии отца 1989 года, чтобы показать, как один из крупнейших ледников Европы уменьшился примерно на 400 квадратных километров из-за изменения климата.
Доктор Киран Бакстер из Университета Данди в Шотландии решил буквально пойти по стопам своего отца и отправился в Исландию, чтобы 30 лет спустя воссоздать сделанные им фотографии ледников в национальном парке Ватнайёкюдль.
Ватнайёкюдль — один из крупнейших ледников в Европе. Его площадь составляет 7700 квадратных километров и покрывает примерно восемь процентов территории Исландии на юго-востоке страны.
На фотографиях видно, как сильно за 30 лет отступили пять ледников в национальном парке Ватнайёкюдль: Флаайёкюдль, Хейнабергсйёкюдль, Хоффелльсйёкюдль, Хуларйёкюдль и Скафтафедльсйёкюдль. Эти фотографии до и после демонстрируют «поколение радикального изменения» исландских ледников и подчеркивают, как влияет изменение климата на один из самых хрупких и прекрасных пейзажей планеты.
Доктор Киран Бакстер, преподаватель коммуникационного дизайна в университете Данди, сделал фотографии в августе прошлого года, а его отец, шотландский фотограф-пейзажист Колин Бакстер, запечатлел оригиналы в сентябре 1989 года.
«Как по мне, ужасно наблюдать, как радикально они изменились за последние несколько десятилетий, — сказал Киран, который сопровождал отца в Ватнайёкюдле в 1989 году. — На первый взгляд масштабы климатического кризиса часто бывают незаметны, но здесь ясно видно серьезность ситуации, которая затрагивает весь земной шар».
Хотя Ватнайёкюдль занимает территорию примерно в 7700 квадратных километров, эта цифра снижалась в среднем примерно на 20 метров в течение последних тридцати лет. С 1989 года Ватнайёкюдль потерял где-то от 150 до 200 километров льда. По данным Исландского метеорологического бюро, его площадь также уменьшилась более чем на 400 квадратных километров, что чуть больше, чем размер британского острова Уайт (380 квадратных километров). Многие ледниковые «мыски» — крайняя точка ледника в любой момент времени — за этот период времени отступили более чем на километр. Чтобы запечатлеть это, отец и сын вместе работали над повторением оригинальных изображений, сделанных Колином во время семейного отдыха в 1989 году.
Ватнайёкюдль быстро тает из-за глобального потепления и может полностью исчезнуть уже через 200 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По поводу потепления пусть переживают техногенные государства с жарким климатом, вот для них это важно, особенно если уровень океана поднимится и им порты затопит. А Исландия то такое, даже лучше станет.
Согласно хроникам легионеры в сандалах через Альпы ходили.
Если серьезно то после окончания малого ледникового периода температура только растет. А заводов тогда не было.
На нашем климате это скажется положительно, и обеспечит нам круглогодичную проходимость СМП
Такшта - даешь тепло !
Пы.Сы.
есичо, Нью-Йорк и Вашингтон находятся на широте наших Сочи, настоящих холодов - в жизни не знали....
Ещё о беженцах подумай, что миллионами побегут в потеплевшую Россию из-за засухи и наводнений в других частях земли.
Ибо просчитать такое пока невозможно
Но вы не отвлекайтесь, живите одним днём. Большинству людей совершенно плевать, пока не станет слишком поздно.
А ещё была "Великая Метель" когда сугробы до 15+ метров в 1888 году. Вот такие Сочи...