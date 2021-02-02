Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас

Ватнайёкюдль — один из крупнейших ледников в Европе. Его площадь составляет 7700 квадратных километров и покрывает примерно восемь процентов территории Исландии на юго-востоке страны.

На фотографиях видно, как сильно за 30 лет отступили пять ледников в национальном парке Ватнайёкюдль: Флаайёкюдль, Хейнабергсйёкюдль, Хоффелльсйёкюдль, Хуларйёкюдль и Скафтафедльсйёкюдль. Эти фотографии до и после демонстрируют «поколение радикального изменения» исландских ледников и подчеркивают, как влияет изменение климата на один из самых хрупких и прекрасных пейзажей планеты.