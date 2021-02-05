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Победители конкурса фотографий природы Tokyo Foto Awards 2020

Победители конкурса фотографий природы Tokyo Foto Awards 2020 (26 фото)

Автор:
05 февраля 2021 16:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: конкурс фотографии   природа   фотография   
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Фотоконкурс Tokyo International Foto Awards 2020 чествует красоту животного царства подборкой потрясающих снимков, которые лучше всего запечатлели мир природы в прошлом году. Награды присуждают профессиональным и любительским фотографиям со всего мира, а фотограф года получает приз в размере 3 000 долларов. В этом году среди победителей оказались фотографии белой акулы за охотой, скачущих по воде лошадей и очаровательных детенышей пингвинов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конкурс фотографии   природа   фотография   
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