Победители конкурса фотографий природы Tokyo Foto Awards 2020

Фотоконкурс Tokyo International Foto Awards 2020 чествует красоту животного царства подборкой потрясающих снимков, которые лучше всего запечатлели мир природы в прошлом году. Награды присуждают профессиональным и любительским фотографиям со всего мира, а фотограф года получает приз в размере 3 000 долларов. В этом году среди победителей оказались фотографии белой акулы за охотой, скачущих по воде лошадей и очаровательных детенышей пингвинов.
Брайс Уивер из США запечатлел белую акулу в погоне за рыбой недалеко от острова Гуадалупе у побережья Мексики. Фотография взяла золото на конкурсе Tokyo Foto Awards 2020.
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Нектарница «целуется» со змеей, свернувшейся кольцами вокруг ветки: потрясающий снимок фотографа Буди Гунавана.
«Закатный театр» от фотографа Бенце Матэ из Венгрии демонстрирует пару слонов на фоне заката. Матэ до этого выиграл престижную награду BBC Wildlife Photography of the Year.
На потрясающем снимке «Лошади Нептуна» итальянский фотограф-натуралист Давиде Джаннетти запечатлел стадо белых лошадей, скачущих по воде.
Второе место в категории «Природа» занял таймлапс-снимок Крейга Билла «Империя звезд». Фотограф сделал снимок в Шипроке, Нью-Мексико, и собрал его из более чем 700 кадров с двадцатисекундной выдержкой.
За снимок «Маленькая рыжая охотница» фотограф-любитель Люсия Дриэтомска получила бронзу в категории дикой природы.
Работа бразильского фотографа Марсио Кабрала «Фейерверки», запечатлевшая полевые цветы папалантус в свете заката, получила на конкурсе серебро.
Эффектный снимок фотографа Робина Йонга «Удар змеи» получил золото на конкурсе. На фотографии запечатлена гадюка голубая куфия, которая хватает свою добычу.
Маюми Такеучи-Эббинс из Великобритании запечатлела двух прекрасных рыб-ангелов в пурпурной маске, нерестящихся в море.
Фотограф-любитель из Канады Вэй Фу представил снимок «Змея против геккона», на котором две рептилии сражаются за жизнь.
Трейси Лунд из Великобритании представила работу «Кудрявые пеликаны», которую сделала во время поездки к озеру Керкини в Греции.
Работа «Лицом к сладкогубам» бельгийского фотографа Кевина Де Ври демонстрируют стаю рыбок с красивыми узорами.
На фотографии «Субмарина» Крейга Билла запечатлен огромный скат, скользящий по дну океана у Больших Каймановых островов.
Работа «Туманный Бромо» Роди Оэя запечатлела человека с лошадью во время прогулки по горе Бромо — действующему вулкану в Восточной Яве, Индонезии. Завораживающее фото принесло фотографу золото на конкурсе.
На очаровательном снимке «Коробка сладостей» Ноэми Крапец запечатлен ёжик Коко в окружении азиатских груш.
Молдавский фотограф Александру Поповски запечатлел удар молнии, когда шторм надвигался на остров в архипелаге Флорида-Кис.
«Поцелуй солнца» Джорджа Гарсиа: самка горбатого кита медленно всплывает на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха, пока солнечные лучи падают на нее сквозь толщу воды.
Фотограф Пурди Ло, которая специализируется на портретах домашних животных, сняла несколько собак в очаровательной серии фото «Блаженство».
Ширли Вунг из Тайваня запечатлела красоту земли и космоса в таймлапс-снимке, на котором автомобили мчатся по дороге, пока над ними в небе сияют звезды.
Сяошин Чаен усердно гналась за северным сиянием, чтобы поймать этот кадр, который назвала «Богиня, танцующая всю ночь».
Японский фотограф Масахиро Хироике представил работу «Млечный путь»: потрясающий снимок, который сделал на горе Татеяма.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: конкурс фотографии природа фотография
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