Победители конкурса фотографий природы Tokyo Foto Awards 2020

Фотоконкурс Tokyo International Foto Awards 2020 чествует красоту животного царства подборкой потрясающих снимков, которые лучше всего запечатлели мир природы в прошлом году. Награды присуждают профессиональным и любительским фотографиям со всего мира, а фотограф года получает приз в размере 3 000 долларов. В этом году среди победителей оказались фотографии белой акулы за охотой, скачущих по воде лошадей и очаровательных детенышей пингвинов.