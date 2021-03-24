Однако пока эта идея, несмотря на свои благородные цели, подвергается резкой критике в научной среде, и даже сам руководитель проекта Фрэнк Койч называет необходимость геоинженерии такого масштаба "ужасающей".



Эксперты предупреждают: искусственно охлаждать Землю опасно, масштабное распыление частиц в атмосфере может привести к непредсказуемым перепадам температуры - то есть средняя температура, скажем, снизится, а перепады температуры в отдельных регионах могут резко усилиться.



Профессор Эдинбургского университета Стюарт Хаселдин утверждает, что блокировка Солнца никак не устранит основную причину глобального потепления. "Это охладит планету, отражая солнечное излучение, но как только вы начнете это делать, это будет похоже на прием героина: придется продолжать принимать "наркотик", чтобы продолжать оказывать эффект", - заявил он.



Также есть опасения, что распространение меловых частиц в стратосферу может повредить озоновый слой, защищающий нас от опасного ультрафиолетового излучения, которое может повредить ДНК человека и вызвать раковые заболевания.



Сэр Дэвид Кинг из Кембриджского университета вообще считает, что на внедрение этой технологии должен быть введен мораторий. По его словам, она может иметь катастрофические последствия для погодных систем, которые никто не может предсказать, поэтому данные следует собирать с помощью моделирования и других методов.