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Американские ученые при поддержке Билла Гейтса проведут эксперимент по охлаждению Земли

Американские ученые при поддержке Билла Гейтса проведут эксперимент по охлаждению Земли (5 фото)

Автор:
24 марта 2021 13:03
Сообщество : Наука
Метки: билл гейтс   глобальное потепление   излучение   изменение климата   наука   охлаждение   солнечные лучи   эксперимент   
498
5
Может ли блокирование солнечных лучей помочь охладить нашу планету и замедлить глобальное потепление? Исследователи из Гарвардского университета проведут в июне 2021 года "стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации" - они распылят карбонат кальция в атмосфере на высоте 20 км и проверят, как частицы этого вещества будут отражать солнечные лучи, отправляя их обратно в космос.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: билл гейтс   глобальное потепление   излучение   изменение климата   наука   охлаждение   солнечные лучи   эксперимент   
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26  комментариев
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Скажите этому д.о.л.б.о.ё.б.у чтобы не лез в экологию! Иначе доохлаждается, лять! Отстаньте от планеты! Она теплеет и это нормально!
(Не, ну если он это ради "попилить баблишко", тогда я молчу
)
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2k
Мефодий Минуту назад
"концепция докажет свою боеспособность" - оговорочка по Фрейду?
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89
Дядя Витя 2 минуты назад
А где "знаменитная" чёкнутная шведка? https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=Грета Тунберг&stype=image&lr=9&parent-reqid=1616587798177970-91027059664278737370910-production-app-host-man-web-yp-83https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=Грета Тунберг&stype=image&lr=9&parent-reqid=1616587798177970-91027059664278737370910-production-app-host-man-web-yp-83
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2k
Mellivora 4 минуты назад
Не сидится миллиардеру, все в Бога желает поиграть, в истории великим остаться.
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4k
Владимир 6 минут назад
Похоже уже в этом году и без Гейтса обошлись. Всю Землю заморозило. В Техасе и юге Испании снегопады, в России морозы за 40...
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918
JFK 9 минут назад
Когда ж уже сдохнет этот грёбанный Гейтс?!?!?!?!!!! То он орет, что планета перенаселена, то колит непонятные вакцины в Африке, от которых мрут дети, то распыляет теперь не пойми что , под видом борьбы с потеплением!!!! Дьявол во плоти!!!!!!! Надо запретить ему вмешиваться в жизнь людей. Говна кусок !!!
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15k
Александр 11 минут назад
Были уже одни ученые, которые в небо какали и солнышку мешали....Морфеус даже репортаж показывал.
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11k
Eltiftel 16 минут назад
Ну я думаю, итог будет известен...
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12k
Сергей 16 минут назад
Та-а-ак! Ждём Ковид-21?
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27k
Fat Lynx 23 минуты назад
Главное не перестараться...
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11k
Eltiftel Fat Lynx 14 минут назад
И как раз, до 31 года всего-то 10 лет...
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21k
Юрьевич Полчаса назад
Днём то это будет отражать солнечные лучи, а ночью эффект будет обратный.
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5k
Александр 40 минут назад
Почему не над Техасом или Калифорнией, в Швеции и без того достаточно прохладно?
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154
Chaim Kushnir Александр 11 минут назад
в Швецию просто не жалко)
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8k
uutb 42 минуты назад
Это они чипы распыляют! Люди надышатся и станут зомби, а рептилоиды будут ими управлять
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127
Михаил Тарасов 48 минут назад
Вообще то мел довольно неплохой теплоизолятор...! И такие распыления только усилят парниковый эффект....
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6k
Ф Ив Час назад
Полный идиотизм, страшно представить что будет если эксперимент удастся. Ну честное слово, если кому жарко милости прошу в Сибирь.
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103
робт Час назад
эти уё*бки уже запускали в космос миллиарды огрызков медной проволоки "чтоб связь улучшить"
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63k
Максим Час назад
походу Билл Гейтс прочитал Холод Тармашева.. Жаль походу не все книги)) А то там ледниковый период быстро наступил)
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4k
tamin Час назад
а можно ни одного маркетологи не подпускать к глобальным вещам. Сцука на расстояние между галактиками на всякий случай. Планета одна
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Каждый долпоеп опасен по своему, долпоеп с деньгами и убеждения опасен во вселенском масштабе. Пора уже усыплять этого рептилоида.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Мне с чего то вдруг, вспомнилась Windows Vista. К чему бы это.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Можно же проще. Развязать ядерную войну, отсидевшись в бункерах. Пыль от сгоревших городов и миллиардов людей надёжно заблокирует солнечный свет на несколько лет, заодно почистит планету от ненужных 6.5 миллиардов жителей.
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418
кожаный олень Maks Es Час назад
с его баблом он спокойно может это организовать
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10k
paranoid кожаный олень 21 минуту назад
Ага, это у него план B, если облаком не получится)
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