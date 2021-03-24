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Может ли блокирование солнечных лучей помочь охладить нашу планету и замедлить глобальное потепление? Исследователи из Гарвардского университета проведут в июне 2021 года "стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации" - они распылят карбонат кальция в атмосфере на высоте 20 км и проверят, как частицы этого вещества будут отражать солнечные лучи, отправляя их обратно в космос.
Баллон с карбонатом кальция поднимут на высоту 20 км на воздушном шаре. Эксперимент стоимостью 3 миллиона долларов, одним из спонсоров которого выступил Билл Гейтс, будет проводиться в шведском городе Каруна. Суть концепции - заставить меловые частицы отклонить часть солнечного излучения, не дать ему упасть на поверхность планеты, и тем самым охладить ее.
Испытательный аэростат (похожий на изображенный на снимке) поднимет в стратосферу 600 кг оборудования, и, если все пойдет по плану, будет выпущена меловая пыль - около двух килограммов. Это создаст пылевой шлейф длиной в несколько километров - недостаточно большой, чтобы каким-либо образом повлиять на интенсивность солнечных лучей, падающих на Землю, но достаточный для того, чтобы получить данные для создания компьютерной модели.
В ходе эксперимента ученые проследят за поведением меловых частиц в атмосфере и составят компьютерную модель, которую при необходимости можно будет масштабировать - если концепция докажет свою боеспособность и получит всеобщее одобрение.
По словам Фрэнка Койча, с помощью эксперимента он хочет определить истинные эффекты, поскольку текущие модели "могут быть слишком оптимистичными" и делать технологию привлекательной.
В ходе эксперимента ученые проследят за поведением меловых частиц в атмосфере и составят компьютерную модель, которую при необходимости можно будет масштабировать - если концепция докажет свою боеспособность и получит всеобщее одобрение.
По словам Фрэнка Койча, с помощью эксперимента он хочет определить истинные эффекты, поскольку текущие модели "могут быть слишком оптимистичными" и делать технологию привлекательной.
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Для масштабного применения этого метода потребуются тонны пыли и шлейфы на много сотен километров: теоретически предполагается, что пыль создаст массивный солнцезащитный козырек. Это отразит часть солнечных лучей и тепла обратно в космос и тем самым защитит Землю от разрушительного воздействия потепления климата.
Исследования показывают, что если не бороться с изменением климата и не предпринимать никаких усилий, таких как ограничение выбросов парниковых газов от ископаемого топлива и других загрязнителей, в некоторых регионах мира скоро будет на 10 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию) теплее, чем сегодня. В результате некоторые районы станут непригодными для проживания людей, включая те районы Австралии, где максимальная температура уже превышает 123 градуса по Фаренгейту (+50,5 градуса по Цельсию).
Фрэнк Койч утверждает, что стратегия "мелового облака" будет использована только в самом крайнем случае - чтобы не дать регионам планеты стать непригодными для жизни.
Исследования показывают, что если не бороться с изменением климата и не предпринимать никаких усилий, таких как ограничение выбросов парниковых газов от ископаемого топлива и других загрязнителей, в некоторых регионах мира скоро будет на 10 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию) теплее, чем сегодня. В результате некоторые районы станут непригодными для проживания людей, включая те районы Австралии, где максимальная температура уже превышает 123 градуса по Фаренгейту (+50,5 градуса по Цельсию).
Фрэнк Койч утверждает, что стратегия "мелового облака" будет использована только в самом крайнем случае - чтобы не дать регионам планеты стать непригодными для жизни.
Однако пока эта идея, несмотря на свои благородные цели, подвергается резкой критике в научной среде, и даже сам руководитель проекта Фрэнк Койч называет необходимость геоинженерии такого масштаба "ужасающей".
Эксперты предупреждают: искусственно охлаждать Землю опасно, масштабное распыление частиц в атмосфере может привести к непредсказуемым перепадам температуры - то есть средняя температура, скажем, снизится, а перепады температуры в отдельных регионах могут резко усилиться.
Профессор Эдинбургского университета Стюарт Хаселдин утверждает, что блокировка Солнца никак не устранит основную причину глобального потепления. "Это охладит планету, отражая солнечное излучение, но как только вы начнете это делать, это будет похоже на прием героина: придется продолжать принимать "наркотик", чтобы продолжать оказывать эффект", - заявил он.
Также есть опасения, что распространение меловых частиц в стратосферу может повредить озоновый слой, защищающий нас от опасного ультрафиолетового излучения, которое может повредить ДНК человека и вызвать раковые заболевания.
Сэр Дэвид Кинг из Кембриджского университета вообще считает, что на внедрение этой технологии должен быть введен мораторий. По его словам, она может иметь катастрофические последствия для погодных систем, которые никто не может предсказать, поэтому данные следует собирать с помощью моделирования и других методов.
Эксперты предупреждают: искусственно охлаждать Землю опасно, масштабное распыление частиц в атмосфере может привести к непредсказуемым перепадам температуры - то есть средняя температура, скажем, снизится, а перепады температуры в отдельных регионах могут резко усилиться.
Профессор Эдинбургского университета Стюарт Хаселдин утверждает, что блокировка Солнца никак не устранит основную причину глобального потепления. "Это охладит планету, отражая солнечное излучение, но как только вы начнете это делать, это будет похоже на прием героина: придется продолжать принимать "наркотик", чтобы продолжать оказывать эффект", - заявил он.
Также есть опасения, что распространение меловых частиц в стратосферу может повредить озоновый слой, защищающий нас от опасного ультрафиолетового излучения, которое может повредить ДНК человека и вызвать раковые заболевания.
Сэр Дэвид Кинг из Кембриджского университета вообще считает, что на внедрение этой технологии должен быть введен мораторий. По его словам, она может иметь катастрофические последствия для погодных систем, которые никто не может предсказать, поэтому данные следует собирать с помощью моделирования и других методов.
Руководитель проекта Фрэнк Койч сказал, что именно это они и делают, занимаясь тестированием и отправляя достаточно маленький шлейф, не создающий проблем, но достаточный для моделирования. И, возможно, использование этой технологии "купит миру немного времени", пока решается более широкая проблема загрязнения, включая поиск технологий, которые могут извлекать углерод из атмосферы.
Теория "мелового облака" не единственная, есть и ряд других геоинженерных теорий, которые широко обсуждаются учеными. Среди них использование более блестящих светоотражающих зданий и даже посевов сельскохозяйственных культур, отражающих больше солнечного света, микропузырьки в океане, удаление перистых облаков, гигантские космические зеркала и распыление в атмосферу морской соли.
Теория "мелового облака" не единственная, есть и ряд других геоинженерных теорий, которые широко обсуждаются учеными. Среди них использование более блестящих светоотражающих зданий и даже посевов сельскохозяйственных культур, отражающих больше солнечного света, микропузырьки в океане, удаление перистых облаков, гигантские космические зеркала и распыление в атмосферу морской соли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: билл гейтс глобальное потепление излучение изменение климата наука охлаждение солнечные лучи эксперимент
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(Не, ну если он это ради "попилить баблишко", тогда я молчу )