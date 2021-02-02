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Тысячи человек заступились за убийцу снеговиков

Тысячи человек заступились за убийцу снеговиков (10 фото)

Автор:
02 февраля 2021 00:49
Сообщество : Истории
Метки: британия   извинения   мусор   петиция   работа   ребенок   снеговик   убийца   
1072
10
Каллум Вудхаус был уволен за то, что ударом ноги снес голову творению трехлетнего мальчика. Сборщик мусора зачем-то пнул огромного снеговика у частного дома в местечке Тапсли, что в английском графстве Херефордшир.
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Метки: британия   извинения   мусор   петиция   работа   ребенок   снеговик   убийца   
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39
Племянник Путина 3 часа назад
какая обидчивая свиносемья...
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8k
Бендер Родригес Племянник Путина 3 часа назад
Ну видео посмотри. Снеговик не мешал работам. Я понимаю, если бы он пихнул мешающий предмет, нет, с особым цинизмом, целенаправленно.
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2k
Tiana Час назад
У парня явно проблемы с контролем эмоций - полицейских пинал, бармена пинал, снеговика пинал. От потери работы вообще с катушек съедет. Могли бы просто пропесочить, штрафануть. Имхо, увольнение по такому поводу это слишком радикально.
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755
Андрей Час назад
Это называется "стукач" на "стукаче", и "стукачём" погоняют...)))
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4k
TirAn 2 часа назад
BLM наоборот, для снеговиков
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Правильно что уволили.
По справедливости, его бы ещё от общества изолировать... он недалёкий, агрессивный и жестокий человек, тем более что он по пьяни уже бил людей. С головой у него явно не всё в порядке.
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
"Я решил ударить его ногой, потому что не думал"............
Не думал он. Потому что нафиг думать. Я понимаю, что снеговик - не скульптура известного художника, но принцип любого вандализма - один и тот же. Спроси любого придурка, уж развалившего снеговика, сделанного ребенком или разбившего скульптуру в парке - ЗАЧЕМ он это сделал, и ни один придурок не ответит - зачем. Он просто не думал, что кто-то приложил руку к этому творенью, кто-то это создал. Чисто инстинктивно, как это делают обезьяны, разрушил и все. Кстати, любые вандалы, разрушающие любые скульптуры, включая слепленных детьми снеговиков, сами ни хрена не способны создать. Тот, кто что-то может (и делает) - тот знает, что это требует каких-то усилий. И чужой труд ломать не станет, даже если это всего лишь снеговик.
А этот придурок и не считает, что должен извиниться. Ну ребенок расстроился, а чётакова? Еще когда я жила в России, часто лепила снеговиков. Не обычных, а например белых медведей или снежного льва. Ни один из них не простоял больше пары часов. Всегда нашлись придурки, которые их походя разбили. Малолетние дебилы, неспособные ответить на вопрос - зачем они это сделали. И вот в мою первую зиму в Братиславе я однажды вечером слепила во дворе многоэтажки медведицу с медвежатами. По снегу очень соскучилась. Утром выглядываю - стоят мои медведи. И не просто стоят. Кто-то принес каштаны и сделал им нос и глаза. Возле этих медведей перефотографировали наверное всех детей и всех собак района. В Братиславе зима мягкая, вскоре медведи начали днем подтаивать. Люди их пытались поправлять - как могли. Я поздно вечером выходила и восстанавливала. Меня потрясло отношение людей, я к такому не привыкла. Кто-то меня таки выследил, потому что однажды подошел пожилой дядька и спросил - "Ваши медведи? Снимаю шляпу перед вами!"
Медведи простояли почти месяц, пока не потеплело настолько, что восстанавливать их уже не получилось. Это - нормально. Не нормально пинать детьми поставленных снеговиков, просто потому что нога зачесалась, а в пустой башке нет мысли, что кто-то расстроится. У него девушка видите ли ждет ребенка! К своему ребенку эмпатия будет? Или тоже похрену?
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3k
Горожанин 2 часа назад
Уголовная мразь всегда визжит, жалуется,
изворачивается, когда ее хватают за жабры.
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6k
Дарья 2 часа назад
Как это мужественно - сначала развалить снеговика, сделанного детьми, а потом прикрываться беременной подружкой. Говно человек.
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−37
vova old 3 часа назад
хорошая у этих британцев жизнь, других проблем нету Даже во время пандемии
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13k
куджо vova old Час назад
Дак учится надо было, стараться, вода по твой камень не бежит, нытик.
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