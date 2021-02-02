Тысячи человек заступились за убийцу снеговиков

Каллум Вудхаус был уволен за то, что ударом ноги снес голову творению трехлетнего мальчика. Сборщик мусора зачем-то пнул огромного снеговика у частного дома в местечке Тапсли, что в английском графстве Херефордшир.
Маленький Джозеф Тейлор с друзьями и шестилетней сестрой Амелией в прошлое воскресенье слепили после сильного снегопада здоровенного снеговика и украсили его. А уже во вторник их творение было обезглавлено - прямо на глазах малыша, который расстроился до слез.
В тот день малыш Джозеф наблюдал, как подъехавшая машина собирает мусор из баков. И увидел, как один из приехавших работников ударил ногой двухметрового снежного великана и разрушил его... Расстроенный мальчик рассказал об этом родителям.
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Мама с папой прокрутили записи с камеры наблюдения, и увидели инцидент во всех подробностях. После чего пожаловались в компанию, на которую работал оператором по сбору мусора 19-летний Каллум Вудхаус.
Малыш от такого зрелища расплакался, а его отец, который работает системным администратором, сильно разозлился.
Отец рассказал: "После снегопада Джозеф и дети из соседних домов по очереди, социально дистанцируясь, лепили этого снеговика. К концу дня он стал огромным, и детям были так довольны. Когда я увидел, что этот хулиган использовал нашего снеговика вместо груши для удара ногой, я был в ужасе. И написал в компанию, в которой тот работал, по электронной почте, что они наказали его. Надеюсь, что он будет чаще задумываться о том, что делает".
Мама Джозефа говорит, что ему всегда нравилось наблюдать через окно за выгрузкой мусорных баков, но теперь он слишком травмирован: "Сделать это на глазах у ребенка - просто бессердечно!"
И пара обратилась с жалобой еще и в совет Херефордшира.
И пара обратилась с жалобой еще и в совет Херефордшира.
Компания, заключившая контракт с советом Херефордшира, заявила, что сборщик мусорных баков уволен. Каллума попросили не возвращаться на работу после инцидента.
19-летний мусорщик сказал журналистам, что был "потрясен" последствиями своего поступка. Каллум Вудхаус отказался извиняться после того, как местное телевидение продемонстрировало видеозапись, на которой он ухмыляется, разбивая двухметровое творение детишек.
"Я не думаю, что должен извиняться. Его семья знала, что этот снеговик не будет стоять вечно. Снеговик преградил мне путь. Я решил ударить его ногой, потому что не думал, что это обидит чьи-то чувства. Я не думаю, что у снеговиков вообще есть чувства. Он скоро растаял бы, а потом снова пойдет снег. И я не думал, что всё это окажет такое влияние на трехлетнего ребенка, - говорит Каллум. - В результате я потерял работу. Не думаю, что это законно - увольнять за то, что я пнул снеговика".
"Когда я сказал своему боссу, что у меня есть семья, моя девушка ждет ребенка и мне нужна эта работа, тот ответил, что ему наплевать. Я хочу слепить тем родителям нового снеговика для их сына. Но они были ко мне более бессердечны. Я понимаю, что люди лепили этого снеговика, но он все равно растает..."
На своей странице в Facebook Каллум Вудхаус ответил, что люди, критикующие его поступок, сами "не от мира сего".
19-летний мусорщик сказал журналистам, что был "потрясен" последствиями своего поступка. Каллум Вудхаус отказался извиняться после того, как местное телевидение продемонстрировало видеозапись, на которой он ухмыляется, разбивая двухметровое творение детишек.
"Я не думаю, что должен извиняться. Его семья знала, что этот снеговик не будет стоять вечно. Снеговик преградил мне путь. Я решил ударить его ногой, потому что не думал, что это обидит чьи-то чувства. Я не думаю, что у снеговиков вообще есть чувства. Он скоро растаял бы, а потом снова пойдет снег. И я не думал, что всё это окажет такое влияние на трехлетнего ребенка, - говорит Каллум. - В результате я потерял работу. Не думаю, что это законно - увольнять за то, что я пнул снеговика".
"Когда я сказал своему боссу, что у меня есть семья, моя девушка ждет ребенка и мне нужна эта работа, тот ответил, что ему наплевать. Я хочу слепить тем родителям нового снеговика для их сына. Но они были ко мне более бессердечны. Я понимаю, что люди лепили этого снеговика, но он все равно растает..."
На своей странице в Facebook Каллум Вудхаус ответил, что люди, критикующие его поступок, сами "не от мира сего".
После того как эта история попала в СМИ, на сайте Change.org появилась петиция, призывающая местные власти вернуть парню работу. Автор петиции Цветан Цетков пишет: "Мусорщик из Херефорда пнул снеговика, который все равно таял, и после того, как видео стало вирусным, его уволили. Как так? Парень проработал всю пандемию, рискуя своим благополучием, и что он получает?! За кучу снега? Повзрослейте наконец и верните человеку работу!"
На данный момент петиция собрала более 2600 подписей, а едкие комментарии клеймят местные власти за то, что мистеру Вудхаусу, который вот-вот станет отцом, отказали в работе во время пандемии.
"Он не сделал ничего плохого, клиент не всегда прав. Расстраивает то, что компания игнорирует своих сотрудников только потому, что клиентам нравится жаловаться на каждую мелочь".
"Может, вы будете следующим, если наступите в лужу, которая может оказаться двоюродным братом снеговика - и вас уволят! В такие времена оставить без средств к существованию, позор вам!"
"Какая абсурдная чрезмерная реакция - уволить человека за то, что он пнул снеговика, особенно в разгар пандемии. Той семье должно быть стыдно!"
На данный момент петиция собрала более 2600 подписей, а едкие комментарии клеймят местные власти за то, что мистеру Вудхаусу, который вот-вот станет отцом, отказали в работе во время пандемии.
"Он не сделал ничего плохого, клиент не всегда прав. Расстраивает то, что компания игнорирует своих сотрудников только потому, что клиентам нравится жаловаться на каждую мелочь".
"Может, вы будете следующим, если наступите в лужу, которая может оказаться двоюродным братом снеговика - и вас уволят! В такие времена оставить без средств к существованию, позор вам!"
"Какая абсурдная чрезмерная реакция - уволить человека за то, что он пнул снеговика, особенно в разгар пандемии. Той семье должно быть стыдно!"
Впрочем, это уже не первый раз, когда Вудхаус попадает в переделку. В июле прошлого года он был приговорен к 12-месяцам общественных работ, 120 часам неоплачиваемой работы и уплате 250 фунтов стерлингов за нападение на бармена и удары головой двух полицейских в пьяной ярости.
Компания по обращению с отходами сделала свое официальное заявление: "Нас предупредили об инциденте обеспокоенные жители, и после просмотра видеозаписи стало ясно, что действия этого человека не соответствовали поведению, которого мы ожидаем от людей, представляющих наш бизнес. Поскольку сотрудник был нанят через агентство, мы попросили, чтобы он только вернул форму и больше не возвращался к работе."
Компания по обращению с отходами сделала свое официальное заявление: "Нас предупредили об инциденте обеспокоенные жители, и после просмотра видеозаписи стало ясно, что действия этого человека не соответствовали поведению, которого мы ожидаем от людей, представляющих наш бизнес. Поскольку сотрудник был нанят через агентство, мы попросили, чтобы он только вернул форму и больше не возвращался к работе."
Моментальная расплата за попытку уничтожить американского снеговика
Жители американского штата Кентукки сделали гигантского снеговика на своем участке, рост которого достигал почти три метра. Но это почему-то очень не понравилось кому-то из людей, проживающих поблизости...
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По справедливости, его бы ещё от общества изолировать... он недалёкий, агрессивный и жестокий человек, тем более что он по пьяни уже бил людей. С головой у него явно не всё в порядке.
Не думал он. Потому что нафиг думать. Я понимаю, что снеговик - не скульптура известного художника, но принцип любого вандализма - один и тот же. Спроси любого придурка, уж развалившего снеговика, сделанного ребенком или разбившего скульптуру в парке - ЗАЧЕМ он это сделал, и ни один придурок не ответит - зачем. Он просто не думал, что кто-то приложил руку к этому творенью, кто-то это создал. Чисто инстинктивно, как это делают обезьяны, разрушил и все. Кстати, любые вандалы, разрушающие любые скульптуры, включая слепленных детьми снеговиков, сами ни хрена не способны создать. Тот, кто что-то может (и делает) - тот знает, что это требует каких-то усилий. И чужой труд ломать не станет, даже если это всего лишь снеговик.
А этот придурок и не считает, что должен извиниться. Ну ребенок расстроился, а чётакова? Еще когда я жила в России, часто лепила снеговиков. Не обычных, а например белых медведей или снежного льва. Ни один из них не простоял больше пары часов. Всегда нашлись придурки, которые их походя разбили. Малолетние дебилы, неспособные ответить на вопрос - зачем они это сделали. И вот в мою первую зиму в Братиславе я однажды вечером слепила во дворе многоэтажки медведицу с медвежатами. По снегу очень соскучилась. Утром выглядываю - стоят мои медведи. И не просто стоят. Кто-то принес каштаны и сделал им нос и глаза. Возле этих медведей перефотографировали наверное всех детей и всех собак района. В Братиславе зима мягкая, вскоре медведи начали днем подтаивать. Люди их пытались поправлять - как могли. Я поздно вечером выходила и восстанавливала. Меня потрясло отношение людей, я к такому не привыкла. Кто-то меня таки выследил, потому что однажды подошел пожилой дядька и спросил - "Ваши медведи? Снимаю шляпу перед вами!"
Медведи простояли почти месяц, пока не потеплело настолько, что восстанавливать их уже не получилось. Это - нормально. Не нормально пинать детьми поставленных снеговиков, просто потому что нога зачесалась, а в пустой башке нет мысли, что кто-то расстроится. У него девушка видите ли ждет ребенка! К своему ребенку эмпатия будет? Или тоже похрену?
изворачивается, когда ее хватают за жабры.