Тысячи человек заступились за убийцу снеговиков

Компания, заключившая контракт с советом Херефордшира, заявила, что сборщик мусорных баков уволен. Каллума попросили не возвращаться на работу после инцидента.



19-летний мусорщик сказал журналистам, что был "потрясен" последствиями своего поступка. Каллум Вудхаус отказался извиняться после того, как местное телевидение продемонстрировало видеозапись, на которой он ухмыляется, разбивая двухметровое творение детишек.



"Я не думаю, что должен извиняться. Его семья знала, что этот снеговик не будет стоять вечно. Снеговик преградил мне путь. Я решил ударить его ногой, потому что не думал, что это обидит чьи-то чувства. Я не думаю, что у снеговиков вообще есть чувства. Он скоро растаял бы, а потом снова пойдет снег. И я не думал, что всё это окажет такое влияние на трехлетнего ребенка, - говорит Каллум. - В результате я потерял работу. Не думаю, что это законно - увольнять за то, что я пнул снеговика".



"Когда я сказал своему боссу, что у меня есть семья, моя девушка ждет ребенка и мне нужна эта работа, тот ответил, что ему наплевать. Я хочу слепить тем родителям нового снеговика для их сына. Но они были ко мне более бессердечны. Я понимаю, что люди лепили этого снеговика, но он все равно растает..."



На своей странице в Facebook Каллум Вудхаус ответил, что люди, критикующие его поступок, сами "не от мира сего".