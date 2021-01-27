"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей

На видео одного из Инстаграм-аккаунтов попала видеозапись, как предположительно мама кидает в сугроб малыша, в который он проваливается с головой.
Подписчики аккаунта, где разместили видео были не очень рады и такое развлечение для детей они не оценили: "Оставь ребенка в тепле и сама прыгай! Вдруг бы там ветка торчала, или еще что-то!...",
"Кошмар года!", "Срочно сообщить в органы опеки!!!! Мамаша не в себе!!! ",
"А вдруг там коряга под снегом?",
"Одним больше, одним меньше... Жесть, что происходит с людьми?",
"В старости он ее так же подкинет и не поймает".
"Кошмар года!", "Срочно сообщить в органы опеки!!!! Мамаша не в себе!!! ",
"А вдруг там коряга под снегом?",
"Одним больше, одним меньше... Жесть, что происходит с людьми?",
"В старости он ее так же подкинет и не поймает".
Но в противовес перепуганным комментаторам пришли люди, которые напомнили, что в целом, их детство было такое же и что ребенка достаточно быстро достали из-под снега, а на видео он улыбается, а не плачет.
"...показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит все прекрасно.",
"вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве? Как снег ели и песок, в грязи валялись, по деревьями лазали? В снег не падали, не? ",
"Растет каскадер!",
"Конечно штыри, а ещё динозавры, черти и хрен знает кто ещё. Если бы она не знала,что там все ок, не сделала бы так и через секунду бросилась его доставать. Комментарии такие будто она ребёнка под машину бросила!"
А как вам кажется, нормально ли так играть с ребенком или перебор?
"...показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит все прекрасно.",
"вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве? Как снег ели и песок, в грязи валялись, по деревьями лазали? В снег не падали, не? ",
"Растет каскадер!",
"Конечно штыри, а ещё динозавры, черти и хрен знает кто ещё. Если бы она не знала,что там все ок, не сделала бы так и через секунду бросилась его доставать. Комментарии такие будто она ребёнка под машину бросила!"
А как вам кажется, нормально ли так играть с ребенком или перебор?
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мы уже дошли до обсуждения обсуждений и комментирования комментариев. предлагаю запилить пост, в котором мы сможем прокомментировать комменты с этого поста. нам нужно больше рекурсий.
обсуждение реакции, карл!
Мы ходили в синяках, дрались, лазили по деревьям и чердакам, ходили жечь костры ночью в лес, чего только не делали, и все нормально было. И наши дети были такие. Откуда же это новое поколение трусливых уродов появилось??
Всё, что в радость, - это классно!)