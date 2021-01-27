"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей

Но в противовес перепуганным комментаторам пришли люди, которые напомнили, что в целом, их детство было такое же и что ребенка достаточно быстро достали из-под снега, а на видео он улыбается, а не плачет.

"...показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит все прекрасно.",

"вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве? Как снег ели и песок, в грязи валялись, по деревьями лазали? В снег не падали, не? ",

"Растет каскадер!",

"Конечно штыри, а ещё динозавры, черти и хрен знает кто ещё. Если бы она не знала,что там все ок, не сделала бы так и через секунду бросилась его доставать. Комментарии такие будто она ребёнка под машину бросила!"



А как вам кажется, нормально ли так играть с ребенком или перебор?