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"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей

"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей (2 фото)

Автор:
27 января 2021 17:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Россия   Социальные сети   зима   комментарии   ребенок   снег   
2693
2
На видео одного из Инстаграм-аккаунтов попала видеозапись, как предположительно мама кидает в сугроб малыша, в который он проваливается с головой.

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Метки: Instagram   Россия   Социальные сети   зима   комментарии   ребенок   снег   
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30  комментариев
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7k
Cornho 4 часа назад
Ну, видно же, что дело рядом с домом происходит, а не где-то в незнакомой местности. И уж маман наверняка знает, что там под снегом. Скорее всего просто газон, и никакой опасности нет. Из-за чего сыр-бор то разводить?
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10k
Великий Кормчий 15 минут назад
Огонь!
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−53
Абляким Аблякимов 36 минут назад
БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ ,ЭТО КАК ПРИЗЫВ.
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1k
valns 52 минуты назад
Расстрелять и митинг устроить против Путина, кто бы меня сейчас так кинул, весело же
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74
IntuitCrypto 55 минут назад
Возмутительно круто как
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5k
zurapod Час назад
я недавно видел как директор предприятия выпрыгнул из окна своего офиса в сугроб, а дядьке 55 лет . сугроб шикарный был. я тоже туда скакнул потом кстати . весело - первые 60 лет самые сложные в жизни мальчика.
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Все норм. Ребенок счастлив и явно не в первый раз так играют
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей
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2k
Carex Ego sum qui sum 2 часа назад
Тоже подкидывал своих маленьких детей?
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15k
Ego sum qui sum Carex 2 часа назад
а у тебя, судя по вопросу, это основная детская травма?
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57k
Опиум для народа Ego sum qui sum 56 минут назад
Его не поймали. Потому и подался в родноверы. После ЧМТ.)))
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2k
Carex Ego sum qui sum 50 минут назад
А у тебя от дяди с конфеткой детская травма.
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12k
Статуя Carex 49 минут назад
Как же хочется вернуться назад... туда, где папа живой, и я маленькая, он меня подкидывает, а я визжу от восторга.
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8k
SpoiltNail 3 часа назад
удивительно.
мы уже дошли до обсуждения обсуждений и комментирования комментариев. предлагаю запилить пост, в котором мы сможем прокомментировать комменты с этого поста. нам нужно больше рекурсий.
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10k
net SpoiltNail 2 часа назад
Так есть уже посты по комментам))) и мы их комментим
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8k
SpoiltNail net 2 часа назад
одно дело - прикольные комменты, другое дело: обсуждение РЕАКЦИИ какой-то группы людей на трехсекундное пустяковое видео.
обсуждение реакции, карл!
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9k
goraccio 3 часа назад
Интересно, а эти злобствующие комментаторы своих детей имеют? Наверняка, они не имеют понятия, как вообще с детьми обращаться. Или же комментируют дебильные яжематери, которые, впрочем, тоже не знают, как с детьми обращаться
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411
Миша 3 часа назад
Снег фигня, я видел даже как детей в море бросали. Откуда только берутся эти злобствующие монстры - ребенка отнять, мать посадить... тьфу на вас безумцы.
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3k
Мих 3 часа назад
Что за люди стали... Не люди, а сборище трусливых недоносков. То не делай, так нельзя, сиди в памперсах перед ящиком и тщательно пережевывай пищу, и боже упаси, не подавись.

Мы ходили в синяках, дрались, лазили по деревьям и чердакам, ходили жечь костры ночью в лес, чего только не делали, и все нормально было. И наши дети были такие. Откуда же это новое поколение трусливых уродов появилось??
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
И че тут такого, за что отряд дебилов накинулся на маму?
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12k
Статуя Агент Безопасной Национальности 47 минут назад
Сами же и ответили: отряд дебилов ))
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1k
zenon 3 часа назад
Чем недовольны? Это же не её ребёнок? В купе. Гражданин уберите чемодан. Всюду тебя я искал... Гражданин уберите свой чемодан, или я его сейчас в окно! Но её нигде не нашёл... Ах, вы так! Хватает чемодан и выбрасывает его в окно. Это не моя чемодан!
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14
Jurgen 3 часа назад
Играть-нормально, а показвать всем-нет. Сами видите, сколько д [мат]и л о в может накинуться
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208
Ххх 4 часа назад
Признаюсь, некоторое время назад меня пятилетний ребенок попросил его покатать на санках, но только с поворотами, что то я не рассчитала и крутовато санки крутанула,ребенок отправился в незнакомый свежий сугроб, лицом вниз, у меня испуг и ужас у него смех, и нытье всю дорогу домой, ещё так хочу, так же сделай... Я всю дорогу домой неспеша прямо шагала
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5k
Leo Sun Ххх 2 часа назад
Вот Вас бы эти курицы из комментариев точно бы заклевали))))

Всё, что в радость, - это классно!)
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2k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
Каждый дэган своим долгом считает осудить кого-то в инэте. Мы в детстве на жопах с гурганов катались. Там каждый заезд - потенциальный перелом. Мать малыша с зимой знакомит в веселой форме. Я думаю осуждают те же, кто Бузовой пишут : «Олечка, мы с тобой. Держись!»
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8k
Александр 4 часа назад
Слать недовольных КЕМ и нет проблем.
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3k
кто? кусто! ;-) 4 часа назад
"А как вы радуетесь снегу?": женщина бросила в сугроб младенца и возмутила пользователей соцсетей
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309
Собака 4 часа назад
Да нормально всё, просто сейчас осуждающих долпоёбов разных очень много.
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791
Владимир 4 часа назад
Я вот своих детей , в свое время, подкидывал вверх и ловил, а они смеялись. А вот внука я боялся так кидать. Как-то стремно на душе было.
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