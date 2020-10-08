Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание

Евгении Васильевой, в недалеком прошлом возглавлявшей департамент имущественных отношений Минобороны РФ, было присвоено звание почетного академика Российской академии художеств.
Об этом радостном событии Евгения Николаевна, известная еще и своими пронзительными, но не слишком складными стихами, рассказала на своей страничке в социальной сети. Раскрывшая в себе очередной талант дама поблагодарила учреждение культуры за оказанную честь и выложила фото, на котором предстала со всеми соответствующими академическими атрибутами – дипломом, удостоверением и, конечно, в кокетливо заломленной академической шапочке с кисточкой.
Прошло уже 8 лет с того момента, когда Васильева стала одной из основных фигуранток в нашумевшем деле «Оборонсервиса». По оценке экспертов, сумма нанесенного ущерба составляла порядка 360 млн рублей. Вина женщины была доказана по 6 эпизодам таких правонарушений как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, отмывание денежных средств. Васильева получила 5 лет колонии, а в 2015 году вышла по УДО.
Уже несколько лет она занимается живописью, выставляя работы под псевдонимом EVA. Вполне успешно, поскольку ее полотнами интересуются как отечественные, так и иностранные галереи. Васильева пробовала себя и в качестве вокалистки. Она даже выложила набравший более 2 млн просмотров клип под названием «Тапочки» на youtube. Лирическая душевная песня под незатейливую мелодию в жанре этно-поп-фолк-соул-и еще что-то подобное исполнялась на фоне российских просторов. Не исключено, что скоро Евгения Николаевна порадует поклонников своего творчества новым шедевром, раскрыв очередную грань своего таланта.
Не останавливайся, Васильева! Есть ещё Академия Медицинских Наук, Педагогическая, РАН! Да, Тимирязевская, чуть не забыл!— Лоскутов Вячеслав (@loscut1958) October 8, 2020
Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств.— ▪️KafkaNews2020 🔞 (@KafkaNews2020) October 8, 2020
Творит Васильева под псевдонимом Ева. 🤡🎪
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Нет, Франц, это не она недостойна академии!
Это академия недостойна ее!...
Серов и Репин не дадут мне слукавить!☝️😷🤢 pic.twitter.com/QCJ7DxUbq5
Источник:
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Уж не за "художества" ли 8-милетней давности?
Чем клоун дебильней, тем он популярней.