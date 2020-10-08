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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4236 постов • 603 подписчика подписаться
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Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание

Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание (5 фото)

Автор:
08 октября 2020 14:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евгения Васильева   академик   галерея   живопись   закон   звание   картина   оборонсервис   
1978
5

Евгении Васильевой, в недалеком прошлом возглавлявшей департамент имущественных отношений Минобороны РФ, было присвоено звание почетного академика Российской академии художеств.

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Источник:

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Метки: Евгения Васильева   академик   галерея   живопись   закон   звание   картина   оборонсервис   
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32  комментария
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1k
boom 2 часа назад
пусть в порно попробует, наверняка такой разномастный человек и там успех найдет
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 11 секунд назад
Мрази кто общается с этой мразью.
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2k
Egoro 7 минут назад
Бл@ть, плевок всем в лицо. Сцука где их совесть?
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307
Алксандр Шевченко 12 минут назад
Человек ловко осыаивает деньги. А вы ничего не понимаете в искусстве.
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306
OG 20 минут назад
В этой стране я уже давно ничему не удивляюсь
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161
Moon24 21 минуту назад
Просто позорище - она судимая , какой из нее академик с такой репутацией ? Среди приличных людей она нерукопожатая .Картины ??? Это просто мазня а не искусство
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9k
Serg2001 24 минуты назад
В нормальном обществе такой человек автоматически становится нерукопожатным. А у нас ей почёт. Чем больше человек украл, тем больше ему почёта. Не умеешь воровать - "не вписался в рынок". Что-то с нашим обществом не так...
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906
Андрей Манахов Полчаса назад
она еще песни выла, вирши сочиняла, в клипах снималась... продолжение следует)))
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57k
Доктор Джонс Полчаса назад
Но ведь ни одной картины она же не скиздила?
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28k
Azesh 45 минут назад
не, нуаче? вот представь ты выставку делаешь одно дело какой-то Клавы никому неизвестной, а другое- ТОЙ самой Васильевой, что денег списдила и вся страна ее знает. В каком случае больше людей придет и картины купят? Ну ясен хрен. Вот вам и художественная ценность!
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28k
Azesh 42 минуты назад
ну а если без иронии, поймите ребята: чем бы ты в России не занимался, но если у тебя папа известный или в тебе какая-то пися важная побывала- все у тебя будет хорошо, и неважно какую стезю ты выбрал! Науку- академиком будешь, исскуство- ждут тебя полные залы и красные ковровые дорожки, бизнес- будешь миллиардером. Жизнь так устроена, ну.
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134
Alexander Kolesnikov 47 минут назад
Поди, целый год ходила в кружок рисования в Доме пионеров. Чувствуется рука мастера.
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12k
Hairy. Час назад
Это пи.дец товарищи.
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14k
AlexЕЙ Час назад
Теперь у неё есть почётный член. Или член по чётным? Чёта запутался.
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2k
acari Час назад
Живешь вот так в Россеюшке, глядишь новости, ну все думаешь, край. А нет оказывается есть еще куда шагать.. Академики Васильева да Кадыров, доктора Малышева да Мясников, банкиры Костин и Греф... с каждым днем все интересней...
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2k
Maxim 37 минут назад
Расеюшка, это область Молдовии или Украины, или какой-то другой регион?
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6k
Pillin Alex Час назад
Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание
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1k
Владимир Час назад
ее кто-то пихает...
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4k
Макаров Александр Владимир 53 минуты назад
Кто в неё пинает, тот и не пихает.
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9k
Евгений 2 часа назад
Очень художественно п*здила деньги в минобороны.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вах! В полку академиков прибыло!
Вах! В полку академиков прибыло!
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16k
ПаганецЪ Frank Borman Час назад
Вай, слющяй, нада гаварит "акадЭмиков"!
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
"звание почетного академика Российской академии художеств."
---
Уж не за "художества" ли 8-милетней давности?
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9k
Олегbl4 2 часа назад
У меня сын несколько лет в школу художеств ходил, там в коридорах такие же картины были. Что-то особо глазеющих я там не наблюдал. Хотя, в последнее время появилась тенденция, что чем "экстравагантнее написана картина", тем больше взглядов привлекает, будь то говно пятерней по холсту размазано. Говорят, что "художник" таким способом может рисовать до двух "картин" в день, а, если несвежий йогурт выпьет, то и до 7-8 "картин".
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12k
Роман Олегbl4 2 часа назад
В последнее время появилась тенденция популярности бесталанной продукции всякого рода клоунов, будь то песни, картины, блоги или видео.
Чем клоун дебильней, тем он популярней.
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3k
кот базилий Роман Час назад
Глядя на такие картины надо "воображение включить" и тогда они покажутся гениальными (возможно).
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Какие художники, такая и академия.
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