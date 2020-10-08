Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание

Прошло уже 8 лет с того момента, когда Васильева стала одной из основных фигуранток в нашумевшем деле «Оборонсервиса». По оценке экспертов, сумма нанесенного ущерба составляла порядка 360 млн рублей. Вина женщины была доказана по 6 эпизодам таких правонарушений как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, отмывание денежных средств. Васильева получила 5 лет колонии, а в 2015 году вышла по УДО.

Уже несколько лет она занимается живописью, выставляя работы под псевдонимом EVA. Вполне успешно, поскольку ее полотнами интересуются как отечественные, так и иностранные галереи. Васильева пробовала себя и в качестве вокалистки. Она даже выложила набравший более 2 млн просмотров клип под названием «Тапочки» на youtube. Лирическая душевная песня под незатейливую мелодию в жанре этно-поп-фолк-соул-и еще что-то подобное исполнялась на фоне российских просторов. Не исключено, что скоро Евгения Николаевна порадует поклонников своего творчества новым шедевром, раскрыв очередную грань своего таланта.