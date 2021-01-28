Николай Дроздов завёл аккаунт в TikTok, чтобы «давать добрые советы»

Всего за несколько часов количество подписчиков учёного выросло до 74 тысяч. Похоже, даже нынешняя молодёжь знает, кто такой Николай Дроздов.

В разговоре с «Подъём» Николай Николаевич отметил, что не будет рассказывать о животных.