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Николай Дроздов завёл аккаунт в TikTok, чтобы «давать добрые советы»

Николай Дроздов завёл аккаунт в TikTok, чтобы «давать добрые советы» (3 фото)

Автор:
28 января 2021 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дроздов   аккаунт   в мире животных   животные   интересное   тикток   фото   шоу бизнес   
341
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Принято считать, что TikTok - это площадка исключительно для молодёжи, однако на просторах сервиса можно встретить и старичков. Не ясно, для какой цели они записывают видео, но вот знаменитый телеведущий пришёл в TikTok для того, чтобы давать добрые советы!

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Метки: Дроздов   аккаунт   в мире животных   животные   интересное   тикток   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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5k
Leo Sun 52 минуты назад
Раскрою тайну: чтобы смотреть видео в ТикТоке, совсем не обязательно заводить аккаунт.
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22k
Slawa49 36 секунд назад
Николай Николаевич ну ё-моё!!! вы то туда зачем? как вы-то умудрились вляпаться в это??????????
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12k
Yasen_Perec 10 минут назад
Голос вообще не повторимый, его даже когда пародируют, всё равно добродушно как то выходит. В детстве под него засыпать, была самая тема. Как сказку рассказывает, вкрадчивым голосом, интонация, самое-самое. Спасибо ему!
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23
Sergei_osipov 10 минут назад
Вот пусть в ТикТоке будет побольше таких людей, а не имбецилов
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6k
Alexandr Barhudarov Полчаса назад
мистика , смотрю на фото и слышу голос .....
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395
Александр 38 минут назад
на вкус и цвет, все фломастеры разные. с детства его не люблю. и поэтому даже не смотрел В мире животных..........сильно не пинайте, но каждому свое
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6k
Перст Указующий 42 минуты назад
Дроздов, Саша Грей... многие кумиры нашего детства уже в тик-токе.
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29k
Головасыр коричнештанник 48 минут назад
единственный достойный тиктокер
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