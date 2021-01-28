Николай Дроздов завёл аккаунт в TikTok, чтобы «давать добрые советы»

Принято считать, что TikTok - это площадка исключительно для молодёжи, однако на просторах сервиса можно встретить и старичков. Не ясно, для какой цели они записывают видео, но вот знаменитый телеведущий пришёл в TikTok для того, чтобы давать добрые советы!
Есть люди, от которых прямо веет добром и заботой. Телеведущий Николай Дроздов как раз из таких людей. На его программах выросло не одно поколение детей, и даже теперь, когда дети ушли от телевизора в смартфоны, учёный решил выкладывать ролики «о добром и вечном» на TikTok.
Первое видео учёного:
Всего за несколько часов количество подписчиков учёного выросло до 74 тысяч. Похоже, даже нынешняя молодёжь знает, кто такой Николай Дроздов.
В разговоре с «Подъём» Николай Николаевич отметил, что не будет рассказывать о животных.
«Если раз в неделю давать добрые советы молодёжи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — сказал ведущий.
По его словам, копию программы «В мире животных» он делать не собирается, так как она «имела 50 лет прекрасной службы», а он не хочет рассказывать в тиктоке о происхождении Вселенной.
P.S. Ради такого я даже зарегистрировалась в TikTok, хотя была уверена, что ничто не заставит меня это сделать! Какой же всё-таки крутой дедушка, этот Дроздов! Благодаря ему я узнала о животных столько всего интересного!
Ученый‑зоолог, телеведущий, путешественник и просто добрейший души человек Николай Николаевич Дроздов посетил телевизионное вечернее шоу «Вечерний Ургант» и рассказал несколько увлекательных историй из своей жизни.
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