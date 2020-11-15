Художник превращает рисунки сыновей в персонажей аниме

Французский художник Томас Ромен рисовал многих популярных аниме-персонажей для известных мультфильмов, но лучшие его идеи - те, что ему подкидывают собственные сыновья.
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Дети рисуют причудливых существ со свойственной им неуемной фантазией, а папа доводит эти рисунки до совершенства!
Предлагаем посмотреть на последние шедевры отца и сыновей.
Предлагаем посмотреть на последние шедевры отца и сыновей.
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