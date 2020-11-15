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Художник превращает рисунки сыновей в персонажей аниме

Художник превращает рисунки сыновей в персонажей аниме (19 фото)

Автор:
15 ноября 2020 10:32
Сообщество : Искусство
Метки: Томас Ромен   аниме   дети   искусство   рисунок   талант   фото   художник   
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Французский художник Томас Ромен рисовал многих популярных аниме-персонажей для известных мультфильмов, но лучшие его идеи - те, что ему подкидывают собственные сыновья.
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Метки: Томас Ромен   аниме   дети   искусство   рисунок   талант   фото   художник   
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