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Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции

Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции (14 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:36
Сообщество : Искусство
Метки: art   Евгений Зубков   искусство   провинция   сибирь   талант   художник   человек паук   
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Художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков анонсировал новый проект в Instagram — «Северный Паук».
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Метки: art   Евгений Зубков   искусство   провинция   сибирь   талант   художник   человек паук   
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6  комментариев
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5k
vitenok Час назад
Не катит, не взлетит. Чтобы нормально смотреть всех этих дружественных пид.ермэнов, живущих по соседству, необходимо вырасти на комиксах, заточить мозги под комиксы, ЧИТАТЬ комиксы. Да ребята, я сам ху.е.ю, но они комиксы каким то образом ЧИТАЮТ, а не разглядывает картинки.
Мы ещё не настолько отупели, что бы поверить в комиксовского персонажа в наших реалиях. Поэтому пендосовский паук смотрится с интересом, а на наших супергероев смотришь с не ловкостью и стыдом.
Наш паук должен по драматичности не уступать фильму "Любовь и голуби", наш Джеймс Бонд должен быть по интеллекту не ниже Штирлица, собранного Тихоновым. На меньшее мы не согласны. А наши креативные - альтернативные тупо делают кальку, переносят придурочного американца к нам, в родные пенаты, а потом удивляются, почему это все плюются. Не смешно, не увлекательно приделывать к старому зилку ноги манипуляторы. Возьми, покопайся в советских наработках, идеях, там столько фантастического даже по современным меркам, простор для фантазии.
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18k
SerGProS Полчаса назад
Ранее: Саймон Сталенхаг
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5k
z0_0b 47 минут назад
Круто!
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9k
Karelian 59 минут назад
В Деливери клаб понравилась игра "Death Stranding" Хидео Кодзиму, решили под себя переиначить?
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
тупо реклама деливери и пубга
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1k
AmberFox Колька Валеркин сын 2 часа назад
И лампаса покраса
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