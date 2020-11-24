Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции

Иллюстратор также рассказал, что основу проекта придумал ещё в детстве, когда жил в городе Алейске в Алтайском крае и зимой часто смотрел мультсериал 1994 года о Человеке-пауке. После этого Зубков, по его словам, представлял, как сюжеты о супергерое могли бы развернуться в российской глубинке.



Зубков уже не в первый раз сочетает в своих рисунках антураж небольших российских городов с элементами фантастики — ранее иллюстратор опубликовал серию артов с курьерами Delivery Club в духе Death Stranding, а также цикл рисунков CARBONGRAD 1999, объединяющий привычные российские образы со стилистикой киберпанка.