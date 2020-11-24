Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции

Художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков анонсировал новый проект в Instagram — «Северный Паук».
Евгений Зубков придумал своего «Северного паука» ещё в детстве, когда сам жил в Сибири и смотрел мультсериал о супергерое.
По словам Евгения Зубкова, опубликовавшего в ноябре три рисунка «Северного Паука», эти арты — только начало его «экспериментального проекта об альтернативном „человеке-пауке“ в реалиях сибирской провинции».
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Иллюстратор также рассказал, что основу проекта придумал ещё в детстве, когда жил в городе Алейске в Алтайском крае и зимой часто смотрел мультсериал 1994 года о Человеке-пауке. После этого Зубков, по его словам, представлял, как сюжеты о супергерое могли бы развернуться в российской глубинке.
Зубков уже не в первый раз сочетает в своих рисунках антураж небольших российских городов с элементами фантастики — ранее иллюстратор опубликовал серию артов с курьерами Delivery Club в духе Death Stranding, а также цикл рисунков CARBONGRAD 1999, объединяющий привычные российские образы со стилистикой киберпанка.
Зубков уже не в первый раз сочетает в своих рисунках антураж небольших российских городов с элементами фантастики — ранее иллюстратор опубликовал серию артов с курьерами Delivery Club в духе Death Stranding, а также цикл рисунков CARBONGRAD 1999, объединяющий привычные российские образы со стилистикой киберпанка.
Другие рисунки Евгения Зубкова. Постер мультиплеерного шутера Valorant, созданный совместно с другим иллюстратором, Покрасом Лампасом
Арт для совместного проекта Delivery Club и PUBG Mobile
"Технически довольно сложный для меня проект. По сути, это был мой первый опыт создания динамичных сцен. Бонусом прикреплю несколько скетчей, но поисков композиции было гораздо больше."
Арт для Delivery Club
Параллельная постапокалиптическая вселенная, в которой курьеры стали последним связующим звеном между изолированными убежищами.
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Постер российского фильма «Китобой», получившего главный приз в программе Venice Days на Венецианском кинофестивале в 2020 году
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Мы ещё не настолько отупели, что бы поверить в комиксовского персонажа в наших реалиях. Поэтому пендосовский паук смотрится с интересом, а на наших супергероев смотришь с не ловкостью и стыдом.
Наш паук должен по драматичности не уступать фильму "Любовь и голуби", наш Джеймс Бонд должен быть по интеллекту не ниже Штирлица, собранного Тихоновым. На меньшее мы не согласны. А наши креативные - альтернативные тупо делают кальку, переносят придурочного американца к нам, в родные пенаты, а потом удивляются, почему это все плюются. Не смешно, не увлекательно приделывать к старому зилку ноги манипуляторы. Возьми, покопайся в советских наработках, идеях, там столько фантастического даже по современным меркам, простор для фантазии.