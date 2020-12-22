Фотоподобные портреты, нарисованные шариковой ручкой

2.

Шариковая ручка. Многим она напоминает школьные годы, когда мы любили рисовать на страницах и обложках наших тетрадей. Но как бы там ни было, шариковая ручка никогда не была «любимым оружием» великих художников. Однако не стоит не доверять внешнему виду ручки, которая порой может быть излишне потрёпанной или даже погрызенной, поскольку в умелых руках это отличный инструмент для создания самых что ни на есть произведений искусства.