Фотоподобные портреты, нарисованные шариковой ручкой

Оскар Укону из Нигерии обладает навыками, открывающими истинную силу чернил синего цвета.
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Шариковая ручка. Многим она напоминает школьные годы, когда мы любили рисовать на страницах и обложках наших тетрадей. Но как бы там ни было, шариковая ручка никогда не была «любимым оружием» великих художников. Однако не стоит не доверять внешнему виду ручки, которая порой может быть излишне потрёпанной или даже погрызенной, поскольку в умелых руках это отличный инструмент для создания самых что ни на есть произведений искусства.
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Оскар Укону (он же Оскар Чукс) из Нигерии обладает навыками, открывающими истинную силу чернил синего цвета. Он рисует ручками более 5 лет и принадлежит к числу одних из самых известных в мире художников, использующих это орудие труда для создания своих невероятно реалистичных портретов, которые со стороны даже больше кажутся фотографиями, пропущенными через синий фильтр.
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Свои картины художник часто использует в качестве мощных элементов социальной критики, а также изображает на холсте влиятельных людей Африки и икон поп-культуры. Другими словами, он правильно и довольно неплохо использует свои навыки.
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Труд нигерийца за эти годы приобрёл множество поклонников, так, на его Instagram уже смогли подписаться более 74 тыс. фолловеров. Его работы выставлялись во многих галереях.
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Ниже мы предлагаем вам взглянуть на, не побоимся этого слова, шедевры Оскара Укону (Oscar Ukonu) и проголосовать за те произведения, которые вас удивили больше всего!
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