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Фотоподобные портреты, нарисованные шариковой ручкой

Фотоподобные портреты, нарисованные шариковой ручкой (20 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:25
Сообщество : Искусство
Метки: Оскар Укону   искусство   люди   портреты   талант   художник   шариковая ручка   
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Оскар Укону из Нигерии обладает навыками, открывающими истинную силу чернил синего цвета.
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Метки: Оскар Укону   искусство   люди   портреты   талант   художник   шариковая ручка   
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