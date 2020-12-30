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Художник превратил старый маяк в художественную инсталляцию

Художник превратил старый маяк в художественную инсталляцию (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Кантабрия   Окуда Сан Мигель   Фаро де Ахо   искусство   маяк   современное искусство   творчество   художник   
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Испанский художник Окуда Сан Мигель живет в Кантабрии - регионе на севере Испании. Чтобы представить своеобразие и открытость своей малой родины миру, он взялся за кисти и разрисовал 16-метровый маяк Фаро де Ахо красками семи с лишним десятков разных оттенков. Над своей работой, которую художник назвал "Бесконечная Кантабрия", он работал два месяца. Обновленный маяк стал символом современной, открытой миру Кантабрии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кантабрия   Окуда Сан Мигель   Фаро де Ахо   искусство   маяк   современное искусство   творчество   художник   
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