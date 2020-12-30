Художник превратил старый маяк в художественную инсталляцию

Испанский художник Окуда Сан Мигель живет в Кантабрии - регионе на севере Испании. Чтобы представить своеобразие и открытость своей малой родины миру, он взялся за кисти и разрисовал 16-метровый маяк Фаро де Ахо красками семи с лишним десятков разных оттенков. Над своей работой, которую художник назвал "Бесконечная Кантабрия", он работал два месяца. Обновленный маяк стал символом современной, открытой миру Кантабрии.

0

0 "Это был уникальный опыт, - говорит художник. - Воплотить современную многообразную Кантабрию - сложная художественная задача, тем более, это моя родина".

0 Обновленный маяк Фаро де Ахо стал символом культурного многообразия региона.