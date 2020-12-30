Художник превратил старый маяк в художественную инсталляцию

Испанский художник Окуда Сан Мигель живет в Кантабрии - регионе на севере Испании. Чтобы представить своеобразие и открытость своей малой родины миру, он взялся за кисти и разрисовал 16-метровый маяк Фаро де Ахо красками семи с лишним десятков разных оттенков. Над своей работой, которую художник назвал "Бесконечная Кантабрия", он работал два месяца. Обновленный маяк стал символом современной, открытой миру Кантабрии.
"Это был уникальный опыт, - говорит художник. - Воплотить современную многообразную Кантабрию - сложная художественная задача, тем более, это моя родина".
Сегодня обновленный маяк Фаро де Ахо - популярный туристический объект и место для прогулок местных жителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Кантабрия Окуда Сан Мигель Фаро де Ахо искусство маяк современное искусство творчество художник
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