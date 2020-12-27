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Необычный дом, построенный русским кузнецом

Необычный дом, построенный русским кузнецом (25 фото)

Автор:
27 декабря 2020 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   дом   искусство   красоты   кузнецы   люди   таланты   фото   
264
25
Хочу показать вам очень красивый дом, построенный русским кузнецом Кирилловым для своей семьи.
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Метки: в мире   дом   искусство   красоты   кузнецы   люди   таланты   фото   
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3  комментария
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18k
Мойша Полчаса назад
В музей типа Суздаля, Кижей, или Витославлицы.
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4k
saliamnn 15 минут назад
Побольше бы таких мастеров.Человека нет, а память вон какая.И фамилия его потомков станет всем известна.
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