Необычный дом, построенный русским кузнецом

Хочу показать вам очень красивый дом, построенный русским кузнецом Кирилловым для своей семьи.
Дом расположен в поселке Кунара, между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. К сожалению, кузнец скончался почти 20 лет назад.
На самом деле, в селе, где на 2010 год проживало всего 143 человека (а сейчас и того меньше), нет ничего интересного, кроме этого самого дома.
×
Местные жители ласково называют его пряничным домиком. Строился с 1954 по 1967 год. Все элементы декора выполнены из дерева и металла.
С.И. Кириллов скончался в 2001 году. Его жена умерла в 2019 году. Похоронена рядом с мужем.
Некоторые люди пытались купить дом и предлагали большие деньги, но семья так и не согласилась его продать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн
- В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку
- В Польше художница украсила здания кружевами
- 16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого
- Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...