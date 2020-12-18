Оптические иллюзии на собственном теле

Для кого-то макияж — всего лишь способ немного улучшить свою внешность, но для некоторых это способ творчества и самовыражения. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой, которая с помощью грима вышла просто на новый уровень креатива. Она создаёт иллюзии на своём теле, которые выглядят настолько правдоподобно, что даже жутко.