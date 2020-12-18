Оптические иллюзии на собственном теле

Визажист Мими Чой из Ванкувера может работать не только над чужим лицом, но и над своим.
Для кого-то макияж — всего лишь способ немного улучшить свою внешность, но для некоторых это способ творчества и самовыражения. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой, которая с помощью грима вышла просто на новый уровень креатива. Она создаёт иллюзии на своём теле, которые выглядят настолько правдоподобно, что даже жутко.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Портреты женщин, которые словно созданы из теней и света
- Визажист использует своё тело как холст и создаёт образы, притягивающие и отталкивающие одновременно
- В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку
- Самые длинные реки России
- Художник превращает рисунки сыновей в персонажей аниме
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...