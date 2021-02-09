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В Казахстане возник ледяной вулкан

В Казахстане возник ледяной вулкан (7 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 12:03
Сообщество : Путешествия
Метки: алматы   достопримечательности   достопримечательность   казахстан   красиво   ледяной вулкан   необычно   путешествие   
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14-метровый ледяной вулкан вырос над источником недалеко от Алматы. Вода, выплескиваясь на поверхность, за считанные минуты замерзает на стенах ледяного конуса, а водяной пар, клубящийся над "кратером", создает полную иллюзию дымящейся магмы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алматы   достопримечательности   достопримечательность   казахстан   красиво   ледяной вулкан   необычно   путешествие   
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6k
Ivan Полчаса назад
Примерно в 4-х часах...
Аффтар, там всего то по прямой 1000 км...
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1k
Юлия Фоксина 2 минуты назад
Была свидетелем подобного явления ещё в детстве, когда в степи за поселком в январе месяце вдруг забили фонтаны, по размеру они не превышали 1,5 метра в высоту (наверное объем выходящей воды был много больше, поэтому вода не успевала застыть в такой большой вулкан), но зато их было несколько и в сумме они залили огромный по площади каток, где мы учились кататься на коньках.
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9k
Агент Безопасной Национальности 37 минут назад
"14-метровый ледяной вулкан вырос над источником недалеко от Алматы."
"...недалеко от села Кеген в окрестностях Алматы".
"Ледяная достопримечательность находится между селами Кеген и Шырганак, примерно в четырех часах езды от столицы Казахстана Нур-Султана."
===============
В оригинале аналогичная нестыковка.
Мелкобритам, похоже, не до мелочей - Алматы или Нур-Султан. Они ориентируются на "Бората", даже журналисты Дейли Мейл, им этого достаточно.
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875
Шурман 46 минут назад
Автор ты карту Казахстана видел ?:) недалёко блин :)
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