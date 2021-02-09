В Казахстане возник ледяной вулкан

14-метровый ледяной вулкан вырос над источником недалеко от Алматы. Вода, выплескиваясь на поверхность, за считанные минуты замерзает на стенах ледяного конуса, а водяной пар, клубящийся над "кратером", создает полную иллюзию дымящейся магмы.
В окрестностях Алматы сейчас стоит суровая зима и дует ледяной ветер, но это не мешает многочисленным туристам посещать одну из новых достопримечательностей региона - ледяной "вулкан" недалеко от села Кеген в окрестностях Алматы. Ледовый конус высотой около 14 метров сформирован из замерзающей воды, которая выливается из теплого подземного источника. Попадая на поверхность, вода практически сразу замерзает, сантиметр за сантиметром создавая невероятную ледяную инсталляцию.
Небольшой ледяной конус, по форме напоминающий вулкан, впервые появился здесь еще в прошлом году. Однако, по словам местных жителей, лишь в том году "вулкан" обрел стилистическую законченность: он постоянно выбрасывает из жерла капли воды, из-за этого над конусом постоянно клубится пар, словно дым над настоящим вулканом. Местные жители спешат полюбоваться диковинкой, пока весеннее солнце не растопило ее.
"Здесь находится артезианский источник, - рассказывает местный житель. - Летом благодаря ему здесь все цветет. А зимой он сформировал 14-метровый конус, на фоне которого получаются идеально стильные фото. Мы с друзьями справляли тут Новый год".
Ледяная достопримечательность находится между селами Кеген и Шырганак, примерно в четырех часах езды от столицы Казахстана Нур-Султана.
Окрестности Кегена - не единственное место в мире, где можно увидеть ледяной вулкан. Подобная конусообразная структура недавно сформировалась на озере Мичиган. По словам американского метеоролога Корта Сфолтена, подобные ледовые вулканы - не редкость на берегах морей и больших озер, где ветры постоянно гонят волны в одном направлении. Там, где они сильнее всего набегают на берег, и формируются подобные необычные айсберги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"...недалеко от села Кеген в окрестностях Алматы".
"Ледяная достопримечательность находится между селами Кеген и Шырганак, примерно в четырех часах езды от столицы Казахстана Нур-Султана."
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В оригинале аналогичная нестыковка.
Мелкобритам, похоже, не до мелочей - Алматы или Нур-Султан. Они ориентируются на "Бората", даже журналисты Дейли Мейл, им этого достаточно.