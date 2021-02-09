В Казахстане возник ледяной вулкан

Небольшой ледяной конус, по форме напоминающий вулкан, впервые появился здесь еще в прошлом году. Однако, по словам местных жителей, лишь в том году "вулкан" обрел стилистическую законченность: он постоянно выбрасывает из жерла капли воды, из-за этого над конусом постоянно клубится пар, словно дым над настоящим вулканом. Местные жители спешат полюбоваться диковинкой, пока весеннее солнце не растопило ее.