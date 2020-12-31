Старинные храмы, которым гравитация нипочем

Уже в VI веке монастырь святого Георгия стал важным центром духовной жизни Палестины. Столетие спустя, в VII в.н.э., он был захвачен и разграблен персами. Его долгое восстановление началось еще при крестоносцах и с перерывами продолжалось до ХХ столетия, завершившись в 1901 году.