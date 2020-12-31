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Старинные храмы, которым гравитация нипочем

Старинные храмы, которым гравитация нипочем (10 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Иерихон   Израиль   иерусалим   красиво   монастырь Искушения   монастырь святого Георгия   необычно   путешествия   
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Среди множества храмов Израиля есть два, вид которых поражает каждого туриста вне зависимости от его религиозной принадлежности. Монастырь святого Георгия Хозевита и монастырь Искушения Иерихона, расположенные в окрестностях Иерихона, построены на скалах и, кажется, нарушают все законы гравитации!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Иерихон   Израиль   иерусалим   красиво   монастырь Искушения   монастырь святого Георгия   необычно   путешествия   
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1  комментарий
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Corvus Corax Полчаса назад
Фото хорошие, плюс. Один вопрос - а при чем тут гравитация?
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