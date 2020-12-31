Старинные храмы, которым гравитация нипочем

Среди множества храмов Израиля есть два, вид которых поражает каждого туриста вне зависимости от его религиозной принадлежности. Монастырь святого Георгия Хозевита и монастырь Искушения Иерихона, расположенные в окрестностях Иерихона, построены на скалах и, кажется, нарушают все законы гравитации!
Монастырь Искушения, чудо древнего инженерного искусства, нависает над Иерихоном на высоте 350 метров.
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Монастырь святого Георгия расположен в долине Вади-эль-Кильт, в получасе езды от Иерусалима. Он был основан монахами в V веке. По легенде, именно здесь пророк Илия жил в пещере, куда ему приносили пищу вороны, в IX в.до н.э.
Одухотворенные паломники совершают трехчасовой пеший переход по пустыне из Иерусалима, чтобы своими ногами дойти до монастыря святого Георгия.
Уже в VI веке монастырь святого Георгия стал важным центром духовной жизни Палестины. Столетие спустя, в VII в.н.э., он был захвачен и разграблен персами. Его долгое восстановление началось еще при крестоносцах и с перерывами продолжалось до ХХ столетия, завершившись в 1901 году.
Главные достопримечательности монастыря святого Георгия - церковь Святой Девы и цйерковь святых Георгия и Иоанна, богато украшенные фресками и мозаиками. Кроме того, можно осмотреть пещерную церковь святого Илии, колокльню, построенную в 1950-х, и остатки жилищ монахов V века. Можно здесь увидеть и современных монахов: монамстырь является действующим.
Монастырь Искушения, или монастырь Каранталь, построен на том самом месте, где, по преданию, Иисус боролся в пустыне с дьявольскими искушениями. Кельи монахов располагались в естественных пещерах.
Нынешние строения монастыря были возведены в XIX веке вокруг пещеры, где Иисус боролся с искушениями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Иерихон Израиль иерусалим красиво монастырь Искушения монастырь святого Георгия необычно путешествия
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