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Три самолета Ил-76МД-90А постройки 2020 года переданы Министерству обороны России

Три самолета Ил-76МД-90А постройки 2020 года переданы Министерству обороны России (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2021 11:49
Метки: ОАК   Россия   авиация   ил-76   
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29 января 2021 года Единого дня приемки военной продукции, Министерство обороны Российской Федерации, наконец, официально приняло три новых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А, построенных в 2020 году на ульяновском АО «Авиастар-СП» (входит в АО «Объединенная авиастроительная корпорация») - самолеты с заводскими номерами 0203 (регистрационный номер RF-78658), 0204 (регистрационный номер RF-78659) и 0205 (регистрационный номер RF-78660).

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Метки: ОАК   Россия   авиация   ил-76   
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8  комментариев
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Интересно. Больше ( чем 3 штуки) НЕ НАДО? Или больше НЕ МОГУТ?
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25k
Антон Гёз Уленшпигель Час назад
Ну как бы...

Ну как бы...
Ну как бы...
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−28
RUSUFOB88LVL 2 часа назад
А если бы не дворец, сколько таких самолетов можно было построить
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77
Schumacher RUSUFOB88LVL Час назад
гугли, считай. или пальцы сломал?
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2k
Агасфер RUSUFOB88LVL Час назад
А ты уверен, что не для дворца? За сигаретами слетать или гамбургерами
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23k
Dobry vojak Svejk RUSUFOB88LVL 18 минут назад
если бы твои родители использовали презерватив - одним дебилом было бы меньше
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13k
куджо 2 часа назад
Ч реально новые?
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