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А может, бросить всё и переехать жить в маяк?

А может, бросить всё и переехать жить в маяк? (24 фото)

Автор:
28 января 2021 22:38
Метки: Россия   красота   маяк   море   природа   эстетика   
1075
24

Вы только посмотрите, насколько они прекрасны! А может, бросить все и стать смотрителем маяка?

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Метки: Россия   красота   маяк   море   природа   эстетика   
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12  комментариев
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20k
Владимир 3 часа назад
На Сахалинских маяках всех был, они в посте далеко не все представлены. Собственно я какое то время исполнял обязанности начальника маячной службы там.
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−13
Терский 39 минут назад
В Норвегии есть вакансия. Кстати зарплата больше €10000. Но это если белые медведи не съедят
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744
patrik1313 Час назад
Немного классики:

На пустынном месте
Пасмурный маяк.
Так печально волны
О него-Х.ЯК!

Но маяк упрямо
Светит кораблям,
Чтобы не разбились
Корабли к х.ям.

И на нём смотритель
Мудрый,словно слон,
По ночам х.ярит
Мутный самогон.

И к нему бывает
Приплывает кит.
Ёбн.т самогона
И лежит грустит.

И ,свистя над морем,
Мощный ветродуй
Разбивает шхуны
О китовый х.й.
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1k
zenon 2 часа назад
Все хотят в смотрители. Но на земле места не хватит, что бы построить маяки для всех желающих.
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1k
Yow zenon 42 минуты назад
А может, бросить всё и переехать жить в маяк?
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544
mork 2 часа назад
А может, бросить всё и переехать жить в маяк?
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13k
Patmaz 3 часа назад
Работа - мечта интроверта!
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58k
Viktor 3 часа назад
Ага, так тебя туды и взяли!
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39k
doker 3 часа назад
Вот вакансия есть. Тепло, хорошая погода. А с соседями не повезло.

Вот вакансия есть. Тепло, хорошая погода. А с соседями не повезло.
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