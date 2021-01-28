А может, бросить всё и переехать жить в маяк?

Вы только посмотрите, насколько они прекрасны! А может, бросить все и стать смотрителем маяка?
Кашкаранцы, Мурманская область
Этот маяк относительно новый, построили его в 1978 году, высота 24 метра. Рядом находятся постройки для обслуживающего персонала. автор: Лариса Подымникова
Заливино, Калининградская область
Расположен на берегу Куршского залива, в бывшей рыбацкой деревушке Labagienen, ныне Заливино Полесского района. Первоначально построен в 1868 году при деревянной хижине рыбака. автор: Женяй Огонь
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Угольный фонарь поднимался с помощью лифта — ручного подъёмного механизма. В 1889 была построена кирпичная цилиндрическая башня высотой 15,3 м. автор: Женяй Огонь
Мыс Жонкиер, Александровск-Сахалинский
Маяк Жонкиер установлен на западном берегу острова Сахалин Начал действовать в 1887 году, высота 16,5 метра. автор: Natashiko Spb
Первоначально светил с помощью масляных ламп. В 1952 была установлена аппаратура для радиомаяка. В 2000-ных годах была установлена электролампа. автор: Natashiko Spb
Мая Тонин, мыс Свободный, Сахалин
Построен в 1935 году. Круглая башня маяка соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. На маяке, рассчитанным на длительную автономность, применялась система сбора дождевой воды для пищевых и технических нужд. На крышах установлены водосточные канавки, по которым вода, проходя через фильтры, собиралась в подземные бетонные емкости. автор: Максим Тыщенко
Большой Волжский маяк, Дубна
Был построен в месте соединения Канала имени Москвы с Иваньковским водохранилищем: на дамбе между Каналом и озером Лебяжье в 1937 году. Единственный действующий маяк на реке в Центральной России. Высота 25 метров. автор: Crazy_hamster
Херсонесский маяк, мыс Херсонес, Крым
Построен в 1951 году на замену старому, который был разрушен в 1942. Высота 36 метров, облицован белым инкерманским камнем. автор: Tateshi Yokotaishi
В ночное время здание маяка дополнительно подсвечивается с трёх сторон. автор: Pavel Volzhin
Маяк Крильон, мыс Крильон, Сахалин
Был построен в 1896 году на замену старому из красного японского кирпича. автор: Максим Тыщенко
До конца 1990-х годов на мысе находился колокол японского производства с отломанным ушком для крепления колокола, который, как предполагается, был привезён с маяка на мысе Весло острова Кунашир и должен был использоваться в резервных целях для подачи сигналов в тумане
Маяк Анива, мыс Анива, Сахалин
Построен японцами в 1939 году. Высота - 31 метр, светил проблесковым белым огнём. автор: Максим Тыщенко
Маяк представляет собой круглую бетонную башню с небольшой боковой пристройкой, вписанной в овальное основание. Башня имеет 9 этажей. На цокольном этаже располагались дизельная и аккумуляторная. Первый этаж с пристройкой занимали кухня и продовольственный склад, второй — радиорубка, аппаратная и вахтенная. автор: Максим Тыщенко
В третьем, четвёртом и пятом этажах башни были жилые комнаты, рассчитанные на 12 человек. В центральной части башни проходила труба, внутри которой был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов, заводимый каждые три часа для движения оптической системы. автор: Максим Тыщенко
С 1990 года постоянных работников на маяке больше нет, он был переоборудован в атомный на РИТЭГах и работал автономно до 2006 года. Тогда изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародёрами. автор: Анна Карпова
Два маяка на острове Аскольд, залив Петра Великого, Японское море
Первый маяк возвели в 1881 году. Башня была построена из кирпича высотой 8,4 метров. автор: Sofiya Kolokoltseva
Но из-за суровости климата башня маяка начала трескаться, поэтому было принято решение перестроить маяк.
Маяк на мысе Слепиковского, Сахалин
Маяк на мысе Слепиковского построен японцами в 1934 году. Высота 27 метров. автор: Анастасия Мещерякова
Маяк является практически полным двойником маяка на мысе Ламанон. Он представляет собой круглую башню, которая, как и в большинстве сахалинских маяков японской постройки, соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. автор: Грибов Андрей Александрович
Маяк в Мержаново, Ростовская область
Маяк построили в 2017 году, как декорацию к сериалу «Смотритель маяка». автор: Ирина Денщикова
Авторский пост
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На пустынном месте
Пасмурный маяк.
Так печально волны
О него-Х.ЯК!
Но маяк упрямо
Светит кораблям,
Чтобы не разбились
Корабли к х.ям.
И на нём смотритель
Мудрый,словно слон,
По ночам х.ярит
Мутный самогон.
И к нему бывает
Приплывает кит.
Ёбн.т самогона
И лежит грустит.
И ,свистя над морем,
Мощный ветродуй
Разбивает шхуны
О китовый х.й.